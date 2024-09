Piedad Rivadeneira recibe premio por carátula de disco de los Hermanos Ilabaca: “Es un cierre de ciclo precioso”

Pablo y Felipe Ilabaca, los exintegrantes de Chancho en Piedra, volvieron a componer juntos en 2022 y el resultado de esa reunión fue Hi (2023), un disco de diez canciones en que canalizaron su amor por el funk y las tradiciones chilenas.

Hermanos Ilabaca, el nombre de su nueva agrupación, trabajó el diseño de la portada con Piedad Rivadeneira, reconocida diseñadora y fundadora de la agencia creativa Felicidad Pública. La carátula acaba de ser galardonada en Brasil en los LAD Awards, reconocimientos que distinguen a proyectos destacados e innovadores dentro de la comunidad latina del diseño.

“Estamos contentos con el reconocimiento. Son premios importantes. Además, nos gusta mucho que sean latinoamericanos”, indica Rivadeneira a Culto. “Este álbum tiene una mística muy bonita, que es volver a tener a Felipe y a Pablo Ilabaca creando música juntos en un proyecto nuevo. Es un cierre de ciclo precioso que recibamos este premio casi un año después del lanzamiento del disco”.

La portada –con fondo blanco y figuras en rojo– jugó con la idea del reencuentro de los exintegrantes de Chancho en Piedra. Según explica la profesional, “lo que buscamos fue cómo diseñar algo que fuese nuevo y que no tuviera ninguna reminiscencia del pasado y que no lo pudiéramos catalogar ni etiquetar. Ellos son muy creativos y eclécticos, por lo que buscamos que no tuviera una etiqueta y no nos llevara a un imaginario tan encasillable”.

Uno de los retos consistió en encontrar la manera de incluir el nombre del disco. El equipo resolvió ese problema ocupando a los propios músicos, que aparecen en dos poses diferentes formando la H y la I. Ella los denomina “especies de esculturas”.

“También nos propusimos no hacer evidentes sus caras. Nos importó más que no se vieran a que se vieran. Las sesiones de fotos no estuvieron tan enfocadas a un retrato, sino que a mostrar un misterio”, relata sobre un proceso creativo en que estuvieron implicados Paola Velásquez, Patricio Palma Tobar y Natalia Geisse.

Rivadeneira conocía a Pablo y Felipe Ilabaca desde hace años. Coincidieron en un piloto de una serie de la productora Aplaplac, ella apareció en un videoclip de Jaco Sánchez (proyecto paralelo de Pablo) e hizo la dirección de arte de las fotos de la portada del Funkybarítico, hedónico, fantástico (2016), de Chancho en Piedra.

“Hemos tenido pequeño cruces en la vida desde hace como 20 años”, asegura. “Hoy, además, soy pareja de Pablo Ilabaca, lo tengo que decir. Y tengo una relación muy bonita con Felipe, que también es diseñador. Los conozco a ambos hace años y hemos trabajado con mucho cariño juntos”.

Rivadeneira detalla una serie de proyectos que la mantienen ocupada en Felicidad Pública, lo que incluye iniciativas junto a la Universidad de California en San Diego y 31 Minutos, además de Prehistoria, una serie de nanodocumentales que impulsa por su cuenta.