Pareja de Roberto Nicolini dice que el animador recibirá unción de los enfermos debido a delicado estado de salud

El recordado animador de televisión y símbolo del espacio infantil Pipiripao, Roberto Nicolini, recibirá la Unción de los Enfermos debido a su delicado estado de salud, luego de sufrir un infarto el fin de semana recién pasado, en un problema de salud que arrastraba desde hace años, incluyendo problemas arteriales y cerebrovasculares.

Así lo dio a conocer su pareja, Luz Rivanera, quien ha estado haciendo actualizaciones de la situación a través de la cuenta de Facebook del propio Nicolini.

Roberto Nicolini

“Pasó mala noche, pero amaneció sonriente, pero debe estar inmovilizado por tema de coagulación que, al parecer, es tema complejo. El infarto fue muy fuerte y están tratando complicaciones en otros órganos que impactó para normalizar sus funciones y no dejen daños permanentemente”, escribió la mañana del martes.

En la publicación también señaló: “Como es creyente, vendrá un sacerdote a darle el sacramento de la Unción de los Enfermos”.

Rivanera admitió que ahora Nicolini “está cansado, muy cansado, pero no derrotado y agradece cada saludo, cada buena intención en oraciones o meditaciones o lo que sea. Me pidió decir que no está ‘enfermo’, sino que está ‘sanando’, y dice ‘aleluya!’ a cada examen o noticia … como contó su querida amiga Isabel en otro posteo. Es una muletilla con que levanta el ánimo a todo el mundo”.

“No sé cómo logran mantenerlo inmóvil esta mañana con lo que cuesta que se mantenga quieto. Es un enamorado de la vida. Dios le regale salud y haya Roberto para rato. Está difícil pero con Fe se puede. Saludos. Ro amado, querido, estamos contigo”, fue su frase final .