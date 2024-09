Garbage regresa a Chile con show en Movistar Arena

La banda de rock alternativo Garbage regresa a Chile el próximo 14 de marzo , con un show programado en Movistar Arena . Conformado por Shirley Manson, Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig, el grupo llegará para revisitar grandes éxitos y parte de sus últimos lanzamientos, como canciones de No Gods No Masters (2021).

Durante sus 30 años de carrera, Garbage ha vendido más de 20 millones de álbumes desde su debut en 1995. Su sonido único, composiciones y sus actuaciones eléctricas en directo, los ha posicionado como uno de los referentes de su generación.

A la fecha han editado siete discos, y poseen hits con éxito mundial como Stupid Girl, Only Happy When It Rains, I Think I´m Paranoid, Queer, Cherry Lips, When I Grow Up, Milk, Bleed Like Me, Push It, Why Do You Love Me, Androgyny, entre otros.

La nueva visita de Garbage a nuestro país no solo evocará nostalgia, sino también el retorno de una de las agrupaciones más vigentes de los 90´s, con una propuesta totalmente atemporal y con un significativo legado musical. Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 30 de septiembre, desde las 10AM vía Puntoticket.