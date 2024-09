Mariana Montenegro pasea por el lado brillante del amor en ‘Nubes’, segundo single de su próximo EP

El rincón pop más tradicional de Mariana Montenegro ya va tomando forma. Luego de presentar ‘un poquito más’, primer adelanto de su tercer EP en solitario, la chilena sigue deslumbrando con sus colores desde lo sonoro, vocal y técnico. Producido por la propia Montenegro junto a Vicente Sanfuentes (Gepe, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo, Los Amigos Invisibles), llega ‘nubes’, segundo sencillo del álbum a estrenarse próximamente, financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Y si en la primera entrega nos envolvimos de una atmósfera melancólica sobre las dudas de quedarse o irse en una relación, en este track el cielo cambia sus tonalidades para abrazarnos con la parte más luminosa del amor. Entre reflexiones sobre ‘Your Song’ de Elthon John y la motivación de regalarle a alguien una ofrenda tan preciada como una canción, Mariana da con este emotivo corte, con espíritu de balada antigua y que fue grabado en Chile, Argentina y México.”Esta canción fue un regalo para alguien, por eso tiene ese tono tan luminoso. Porque, obviamente, uno quiere agradar con los regalos, hacer sentir bien al otro. La compuse en pandemia mientras vivía en San Felipe. Siempre salía a pasear al atardecer y una vez las nubes estaban preciosas, muy rosadas y me hicieron pensar en el amor. De la nada vino la melodía de la estrofa a mi cabeza. Me fui corriendo a la casa y me senté al piano. Así nació la primera estrofa y el coro”, cuenta sobre ‘nubes’, donde también es acompañada por la argentina Anyi.

“Me hice fan de Anyi en 2021 por Frescura Latina de Radio Horizonte. Este año nos conocimos en persona, compartimos escenario gracias a Alejandro Paz, nos caímos bien e incluso la invitamos a cantar con Dënver en nuestro show en Blondie. Siempre pensé que ‘nubes’ debía tener un feat con alguien; se la mostré, le gustó mucho y grabamos a distancia”, comenta.

Luego de ir al mar, como fue el imaginario de “La Mar” del 2020, la integrante de Dënver nos lleva a las nubes con el track encargado de darle nombre al próximo EP, que será sucesor de “Pianissima”. Una nueva aventura discográfica donde Mariana se entrega al pop, al formato más clásico de la canción, con una participación activa en la producción, y siempre con esa característica honestidad en la composición.