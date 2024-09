U2 lanza temas inéditos de How to Dismantle an Atomic Bomb por sus 20 años

Para conmemorar el 20.º aniversario del álbum de U2 aclamado por la crítica y ganador de de ocho premios Grammy, How To Dismantle An Atomic Bomb, Island Records y UMR anuncian hoy el lanzamiento de un álbum paralelo titulado How To Re-Assemble An Atomic Bomb, que incluye canciones nuevas e inéditas descubiertas en el archivo de las sesiones de grabación del álbum original. Programado para un lanzamiento independiente el 29 de noviembre de 2024, las primeras canciones disponibles de How To Re-Assemble An Atomic Bomb son Country Mile y Picture Of You (X + W), escúchalas aquí. Mira los videos con las letras aquí.

Para celebrar aún más el aniversario de este álbum fundamental, How to Dismantle an Atomic Bomb ahora ha sido remasterizado por primera vez, un proceso que vio a la banda volver a la bóveda para revisitar esas sesiones de grabación de principios de los años 2000, un período de intensa creatividad para U2 en el estudio, así como un momento de profunda reflexión personal y artística tras el fallecimiento del padre de Bono, Bob, en 2001. Esta edición especial del 20.° aniversario, que se lanzará el 22 de noviembre, incluirá el tema adicional “Fast Cars”. Mas abajo encontrarás una lista completa de formatos. How to Dismantle an Atomic Bomb (Re-Assemble Edition), que incluye How To Dismantle An Atomic Bomb + How To Re-Assemble An Atomic Bomb, estará disponible como un lanzamiento digital doble el 22 de noviembre.

The Edge dijo de How to Re-Assemble An Atomic Bomb: “Las sesiones de ‘How To Dismantle An Atomic Bomb’ fueron un período muy creativo para la banda, estábamos explorando muchas ideas para canciones en el estudio. Nos inspiramos en nuestras primeras influencias musicales, y fue un momento de profunda introspección personal para Bono, que estaba intentando procesar -desmantelar- la muerte de su padre”.

“Para esta edición de aniversario, revisé mi archivo personal para ver si había alguna joya inédita y me tocó la lotería. Elegimos diez que realmente nos llamaban la atención. Aunque en ese momento dejamos estas canciones de lado, con el beneficio de la retrospectiva reconocemos que nuestros instintos iniciales de que serían candidatas para el álbum eran correctos, estábamos en lo cierto”.

“Lo que obtienes en este álbum paralelo es esa energía cruda del descubrimiento, el impacto visceral de la música, una narrativa sonora, un momento en el tiempo, la exploración e interacción de cuatro músicos tocando juntos en una habitación... este es la gota pura de U2″.

How to Re-Assemble An Atomic Bomb es una colección de diez canciones extraídas de las sesiones de grabación originales de How To Dismantle An Atomic Bomb, el álbum de U2 aclamado por la crítica y ganador de ocho premios Grammy, redescubierto recientemente en el archivo de la banda y ahora lanzado por primera vez como un álbum independiente. Este álbum paralelo incluye canciones nuevas, nunca antes escuchadas o lanzadas anteriormente: Treason, Evidence Of Life, Country Mile y Happiness; además de una canción llamada Luckiest Man In The World, conocida por los fans por el título provisional de “Mercy”, cuyo primer demo se filtró en internet hace casi 20 años y que ahora tiene su lanzamiento oficial; así como cinco canciones recientemente remasterizadas: Picture Of You (X+W), I Don’t Wanna See You Smile, Are We Gonna Wait Forever?, Theme From The Batman y All Because Of You 2, todas recopiladas por primera vez para conmemorar el 20 aniversario de How To Dismantle An Atomic Bomb.

How To Dismantle An Atomic Bomb es el undécimo álbum de estudio de U2. Lanzado por Island Records / Interscope el 22 de noviembre de 2004, llegó al número 1 en 34 países de todo el mundo, incluidos Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos. Descrito por Bono en ese momento como “nuestro primer álbum de rock”, How To Dismantle An Atomic Bomb fue grabado en el estudio de la banda en Hanover Quay, Dublín y el sur de Francia, y producido por Steve Lilywhite, con producción adicional de Chris Thomas, Flood, Jacknife Lee, Brian Eno, Daniel Lanois, Nellee Hooper y Carl Glanville.

Las 11 pistas incluyeron las canciones Vertigo y Sometimes You Can’t Make It on Your Own, las cuales debutaron en el número 1 en las listas del Reino Unido, la primera vez que un álbum de U2 produjo dos sencillos en la cima de las listas. How To Dismantle An Atomic Bomb y sus sencillos ganaron un total de ocho premios Grammy, arrasando en todas las categorías en las que la banda estaba nominada, y Vertigo por sí sola ganó tres en 2005, incluyendo Mejor Canción de Rock. La banda fue la gran ganadora de la noche en 2006, llevándose a casa el Grammy al Álbum del Año, así como la Canción del Año por Sometimes You Can’t Make It On Your Own y la Mejor Canción de Rock por City of Blinding Lights, con Steve Lilywhite también ganando el premio al Productor del Año.