¿Debutará en vivo? Paul McCartney toca Now and then en la previa de su show en Montevideo

A Paul McCartney le gusta sorprender. Una constante en su carrera, tanto en su era solista como en sus días en The Beatles. Por eso, llamó la atención un curioso registro que indicaría la posible inclusión de Now and then, en sus próximos conciertos.

El exBeatle está en Montevideo, la capital de Uruguay, para su show en el legendario estadio Centenario del 1 de octubre. Un video tomado durante la prueba de sonido del músico, lo captó interpretando aquella “última canción” de The Beatles lanzada en noviembre de 2023.

Si “Macca” decide incluir la canción en su show, sería la primera vez que se interpreta en vivo. En el registro, se ve a Sir Paul cantar la canción con algo de esfuerzo. Además pasan unas emotivas visuales con fotos de The Beatles de su época de oro en los sesenta.

La canción nunca fue interpretada en vida por John Lennon, quien la escribió a fines de la década de los setenta, cuando el grupo estaba separado. La registró en un demo de baja fidelidad y se intentó completar en 1995 por McCartney, George Harrison y Ringo Starr para el proyecto The Beatles Anthology.

Pero en aquella ocasión, la mala calidad del registro fue insalvable. El avance de la tecnología permitió aislar y restaurar la voz de Lennon, para así completar la canción por McCartney, junto a Ringo Starr y algunas grabaciones de Harrison que quedaron guardadas del frustrado intento de los 90′.

Paul McCartney se presentará en Chile el próximo 11 de octubre, en el Estadio Monumental.