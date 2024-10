Guasón 2 defrauda en su estreno en los cines (y desata el enojo de los fans)

Las proyecciones de los expertos apuntaban a que Guasón 2: Folie à deux podría recaudar entre US$ 50 y US$ 65 millones durante su primer fin de semana en los cines de Norteamérica.

Si bien la película de Todd Phillips logró apoderarse del número uno de la taquilla de ese país, su rendimiento fue notoriamente inferior al esperado: el filme totalizó US$ 40 millones, seguido por los US$ 18,7 de la cinta animada Robot salvaje y los US$ 10,32 de Beetlejuice Beetlejuice.

La primera parte, estrenada hace cinco años, marcó un hito al conseguir US$ 96,2 millones en su lanzamiento en Norteamérica, logrando en ese momento la cuarta mejor marca para un largometraje con calificación R.

En tanto, a nivel internacional se llevó US$ 81,1 millones, una cifra menos catastrófica que la de Estados Unidos, pero de todos modos lejos de los cálculos iniciales de la industria.

El balance luce decepcionante si se considera que la continuación tuvo un presupuesto mucho mayor que la producción original: US$ 200 millones, versus los US$ 65 millones que costó la primera.

Las semanas que vienen no lucen auspiciosas para Phillips y compañía, porque gran parte de los comentarios han sido duros. Si bien debutó con críticas mixtas en el Festival de Venecia, empeoraron en los días previos a su llegada a las salas (en el portal Metacritic, que suele ser un mejor medidor que Rotten Tomatoes, tiene un 45, frente al 59 que ostenta su predecesora).

La revista Time aseguró que “tropieza en casi todos los frentes. Incluso si las ambiciones de la película son admirables, es posible que termines demasiado aburrido como para que te importe”.

“Esta secuela es exactamente lo opuesto al fan service: durante sus pocos momentos de claridad, jurarías que en realidad es una crítica a quienes acudieron en masa a ver Guasón en primer lugar“, opinó Rolling Stone.

La recepción ha sido notoriamente negativa entre los fanáticos. Recibió una D en CinemaScore, el sistema que encuesta a los espectadores al término de las funciones (A+ es la mejor y F la peor). Algunos criticaron el desarrollo que le da al personaje principal, Arthur Fleck / Guasón (Joaquin Phoenix). Otros no quedaron conformes con la inclusión de los elementos musicales.

En la antesala al estreno, Phillips abordó la eventual recepción del filme en entrevista con Culto.

“Cuando te conviertes en cineasta tienes que estar preparado para que durante toda una vida escuches a personas diciéndote cómo ellos habrían hecho o no lo que tú hiciste. Hasta cierto punto tienes que divorciarte del resultado y simplemente vivir la experiencia. Y simplemente estar ahí para eso. Esperas que a la gente le guste lo que haces, pero también entiendo que no todas las películas son para todos. Y eso también está bien”.

Según reportó Variety, Guasón 2: Folie à deux tendría que recaudar al menos US$ 450 millones globalmente para recuperar la inversión. Un objetivo que hoy luce complejo de alcanzar.