Joaquin Phoenix: “Como actor fue muy significativo poder explorar este personaje tan a fondo”

“¡Hola, chicos!”. Pasado el mediodía, Joaquin Phoenix (San Juan, 1974) se asoma al marco de la puerta y saluda con ánimo a Culto y otros tres medios internacionales. En una mano porta su celular y en la otra, una servilleta. Lo primero que cuenta al entrar a la habitación es que hay algo pegado en la planta de una de sus zapatillas. Aclara que no es un chicle, sino que un pedazo de cinta adhesiva.

“¿Cómo va todo? ¿Qué tenemos?”, pregunta a los periodistas que lo esperan en una suite de un hotel de Beverly Hills un viernes de septiembre.

Una vez instalado en su asiento, el actor se dispone a compartir una anécdota del rodaje de Guasón (2019), su primera incursión en las películas basadas en cómics y la responsable de otorgarle el primer Oscar de su carrera.

En medio de las filmaciones de la cinta de Todd Phillips, se le ocurrió la idea de crear un póster falso en que su perturbado personaje, Arthur Fleck / Guasón, apareciera en diez clásicos del cine estadounidense. Algunos de los títulos que cita son El bebé de Rosemary (1968), El Padrino (1973), Atrapado sin salida (1975) y Yentl (1983).

“Le pedí al fotógrafo del set que me tomara fotos y luego usara Photoshop para poner la cara del Guasón en todos esos filmes. El chiste era: quiero ver a este personaje en todas las películas clásicas americanas que se han hecho. ¿Qué pasaría si él estuviera en Atrapado sin salida? ¿Si estuviera en El Padrino? Hice este póster y se lo di a Todd (Phillips). Y le dije: ¿qué vamos a hacer? Avísame. Estoy disponible. Avísame”, cuenta con la gracia propia de un niño que confiesa haber cometido una maldad.

Aunque era una broma, ese fue uno de los primeros pasos que condujo a la realización de una segunda parte. Una posibilidad que inicialmente no estaba en los planes de nadie. De hecho, en un origen Phoenix –conocido por su predilección por trabajar con cineastas como Paul Thomas Anderson y James Gray y no precisamente por encabezar blockbusters– se sintió atraído por el proyecto porque era una historia independiente de otras superproducciones de DC Comics y, en principio, no tenía margen para una continuación.

Pero si eventualmente cambiaban de idea y retomaban la historia de Fleck, el director y el actor estaban convencidos de que no podría tratarse de una secuela convencional. “No podría ser simplemente una película salvaje y alocada sobre el Príncipe Payaso del Crimen”, dijo Phillips en la época en que el largometraje se acercaba a los US$ 1 mil millones en recaudación mundial y se convertía en la cinta con calificación R más taquillera de todos los tiempos (marca que ostentó hasta que este año apareció Deadpool & Wolverine).

Phoenix sigue: “Es un personaje sobre el que quieres saber qué le pasó. ¿Hacia dónde va la historia? ¿Cuáles son las consecuencias de sus acciones en el primer filme? Parte de eso (el póster falso) fue una manera divertida de pensar en el personaje, y luego, finalmente, decidimos que realmente necesitábamos responder esta pregunta: ¿quién es él después de los eventos del primer filme?”.

Es pertinente recordar en qué quedó tras el desenlace de la primera parte. El clímax muestra a Arthur Fleck revelándose como el Guasón en un programa de televisión y matando a su connotado animador. Asolada por el crimen y los problemas económicos, Ciudad Gótica es un polvorín al que le bastaba una acción de ese tipo para transformarse en una urbe en que se multiplicaran los disturbios. Antes de ser capturado y encerrado en Arkham, el protagonista baila mientras es testigo del fuego y el caos que se propaga por las calles de la ciudad. Ya no es un alguien rechazado –como comediante, como hombre, como hijo–, sino que el incitador de una revuelta que podría cambiar el curso de las cosas.fina

Algunos interpretaron ese final como la transformación definitiva del personaje, el punto de no retorno para un tipo fracasado y apaleado que pasaba a adoptar una nueva identidad, más explosiva, más provocadora, nunca más sumisa. Guasón 2: Folie à deux,la película que ya esta en los cines, subvierte las expectativas y presenta a Fleck como un interno de Arkham que vive empastillado y sin ánimo de liderar a nadie. Dos años después de los sucesos de la primera entrega, aquel Guasón que inspiró a los marginados es parte del pasado.

Phoenix insiste en que era importante hacerse cargo de las acciones de Fleck en un segundo largometraje “Creo que parte de lo interesante de pensar cuando terminamos el último filme era qué le sucede a este hombre que ha creado a este personaje. O que ha sido dominado por este personaje. Eso es algo que cada uno puede responder por sí mismo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la experiencia que tuvo? Tienes a alguien muy aislado, que lleva una vida muy solitaria, y luego a través de este personaje, el Guasón, a través de esta otra parte de sí mismo, de repente como que cobra vida de alguna manera. Pasa de ser literalmente alguien internalizado, encorvado y no escuchado a alguien que tiene los oídos del mundo. Todo el mundo le presta atención. ¿Qué hace él con ese tipo de fama y cómo eso le afecta?”.

Esas preguntas condujeron a la creación de la cinta que acaba de llegar a las salas y que está generando un acalorado debate entre los fanáticos.

“No sabemos qué está pasando dentro de él. Y cuando conoce al personaje de Lee interpretado por... ¿Quién? ¿Cómo se llama?”, pregunta con un tono juguetón. Quizás buscando que nadie pierda el hilo de sus ideas, entrega la responsabilidad al interlocutor de mencionar a Lady Gaga (o Stefani Germanotta), quien asume el rol de una mujer de la que el protagonista se enamora en una clase de música en el manicomio. Ella, a través de la televisión, ha visto de lo que es capaz el Guasón y quiere que vuelva a la acción.

“Por Stephanie… Vemos que él realmente cobra vida y literalmente encuentra su voz de nuevo. Y es un nuevo tipo de voz para él. Es una nueva parte de él en cierto sentido. Ese proceso de conocer a alguien y sentir esa calidez y ese romance le hace reflexionar sobre sí mismo y sus acciones. ¿Qué lo ha llevado hasta aquí? Y de repente esta vida que creía que quería, la persona que creía que quería ser, ahora le está dando que pensar. Él realmente lo está reconsiderando. Y ella está reflexionando sobre las acciones de él”, explica.

Guasón 2: Folie à deux comienza con una secuencia animada y luego adopta la forma de un drama carcelario y un drama legal. Sustentados en que siempre hubo música al interior de Arthur Fleck (hay un puñado de momentos en que baila en la producción original), Todd Phillips y el guionista Scott Silver incluyen varias secuencias que permiten describir a la película como un musical.

A veces la interpretación de esas canciones es parte del “mundo real” y a veces corresponden a fantasías que suceden en las mentes de los personajes de Phoenix y Gaga. Lo que es consistente es que el repertorio son canciones instaladas en el cancionero popular. Hits que el público asocia a figuras como Frank Sinatra, Stevie Wonder, Judy Garland, Louis Armstrong y Bee Gees.

Fleck, que sigue siendo el principal personaje de la trama, canta incluso más que su contraparte femenina. Fue la megaestrella pop la que convenció a Phoenix para que interpretaran las canciones en vivo durante las filmaciones, en vez de recurrir a la mímica y luego a la grabación de estudio. El actor –responsable de encarnar a Johnny Cash en Johnny & June: Pasión y locura (2005)– aceptó la sugerencia luego de negarse en un comienzo.

-Durante la conferencia de prensa en el Festival Venecia,Todd Phillips dijo que, si iban a hacer una secuela, esta tendría que asustarlo de la misma manera que lo hizo la primera cinta. ¿Qué fue lo que más le asustó a Ud. de la primera y qué fue lo que más le asustó de la segunda?

Obviamente este es un personaje que significa mucho para mucha gente, ¿verdad? Y ha tenido un gran impacto en el entretenimiento y el mundo del cine. Así que obviamente eso es muy abrumador. Han existido estas interpretaciones realmente asombrosas del personaje mucho antes de que yo considerara interpretarlo. Eso es estresante. La mayoría de las veces con los filmes que hago nadie tiene ninguna expectativa en torno a mi personaje, porque es un personaje original y nadie sabe cómo lo voy a interpretar. Así que no tienen ningún tipo de idea preconcebida de cómo debería ser. Con respecto al Guasón, hay tantas actuaciones brillantes que precedieron a la mía y, por supuesto, la gente va a comparar tu actuación con la de ellos de alguna manera. Eso es abrumador. Yo no podía funcionar desde ese lugar. Tenía que funcionar preguntándome qué significaba para mí y tratar de ser lo más honesto posible con el personaje y mi interpretación de él.

“Todd me presentó algo que era algo nuevo para mí. Nunca había tenido esta experiencia. Quizá con Johnny & June: Pasión y locura, donde interpreté a una persona real. Entonces, creo que eso fue incómodo. Pero me gusta. Me gusta esa presión. Porque hay un miedo que es debilitante y simplemente no te permite funcionar. Y luego hay un miedo motivador. Este era un miedo motivador. Dije: tenemos que cavar profundo y encontrar algo que se sienta único. Este filme (Guasón 2: Folie à deux) me hizo pensar: bueno, ya encontramos algo en la primera y lo establecimos, ¿cómo podemos honrar eso, pero crear nuevos elementos y profundizar un poco más y encontrar algo nuevo sobre el personaje? Espero que lo hayamos logrado”.

-La película explora un territorio desconocido. ¿Cómo fue hacer una serie de cosas nuevas con un personaje que ya le pertenecía?

Parecía vital encontrar algo nuevo con el personaje. No creo que Todd o yo hubiéramos estado interesados si no podíamos encontrar nuevos colores para el personaje. Para mí era importante que honráramos el viaje del personaje del primer filme y, al mismo tiempo, encontráramos algo nuevo. ¿Dónde se dirige a partir de este punto? Después de hacer un montón de ruido y que el mundo te preste atención, ¿qué haces con eso? ¿Cómo te afecta? ¿Quién es él? ¿Es Arthur? ¿Es el Guasón? ¿Puede aceptar a uno de ellos? ¿Y cuál es el más fiel a él? Creo que eso es parte de lo que queríamos explorar con este filme.

Una experiencia personal

La conclusión de Guasón 2: Folie à deux ha desatado la controversia entre los primeros espectadores que han visto el largometraje. Consultado sobre el desenlace, Joaquin Phoenix prefiere eludir la pregunta con humor.

“Todavía no he visto la película, así que no sé qué pasa. Filmamos siete finales diferentes, así que no sé cuál vieron”, señala.

Luego realiza algo parecido a una confesión: le gustaría que algunas de sus cintas vinieran acompañadas de un mensaje que pudiera ayudar a su mejor comprensión por parte de la audiencia. Esta secuela es una de ellas.

“Cada filme que haces, si todo sale bien, es una experiencia muy personal para ti y la estás percibiendo a través de algo que se siente específico para ti y tu interpretación. Pero siempre sabes que para que algo creativo realmente funcione tiene que revelarse, tiene que ser interpretado por otras personas. Hay momentos en los que sientes... No quieres que se estrene. O quiero que se estrene con una advertencia. ¿Puedo explicárselos? ¿Puedo verla con ellos y explicarles por qué está sucediendo esto? Y siempre hay filmes que simplemente tienes que dejarlos ir”, indica.

Y continúa: “Creo que la gente siente una conexión real y amor por el personaje. Es algo de lo que soy consciente. Pero sé que no puedo dejar que eso dicte de ninguna manera cómo lo estoy interpretando o viviendo. Porque simplemente no sería... Realmente no quieres eso. Quieres que un actor tenga una interpretación que sea significativa para ellos”.

De pronto algo perturba su concentración. Una lámpara de pie ha estado encendida durante toda la entrevista y siente el impulso de levantarse de su asiento y dirigirse a ella.

“Apaguemos esta luz de aquí, porque estamos desperdiciando electricidad. Nadie necesita que esté prendida. Nunca entiendo por qué pasa esto”, dice mientras se acerca a su objetivo. Intenta apagarla presionando el interruptor, pero no funciona. Luego opta por simplemente desenchufarla.

“Creo que tenemos tiempo para una más, chicos”, anuncia. “¿Ya terminamos?”.

-Todd Phillips ha dicho que no está interesado en hacer una tercera parte. Si eso es así, ¿con qué se queda de su experiencia interpretando al personaje en estas dos películas?

Bueno, es una experiencia muy única trabajar con Todd. Él llamaba a la primera película un filme pequeño, pero aun así era muy grande. Para mí la mayoría de los filmes, excepto quizá Gladiador, son bastante pequeños. Tuvimos ese tipo de recursos y, aunque odio este cliché, un gran lienzo, y aun así encontramos una manera de trabajar con Todd que parecía que estuvieras trabajando con tu amigo y puedes hacer lo que quieras, porque no hay reglas. Esa es una experiencia realmente única. Y me siento muy afortunado de haber estado en una posición en la que puedo tener una experiencia de actuación como esa. Porque es realmente poco común. Es realmente poco común trabajar en una cinta en la que se cuenta con el lujo de disponer de tiempo. Todd y yo aprovechamos ese tiempo. Me refiero a que podríamos filmar una escena y unos días después decir: intentémoslo de nuevo. Y eso es algo que normalmente no se puede hacer cuando realizas una película que cuesta US$ 15 o 20 millones. Es muy significativo para mí como actor poder explorar un personaje tan a fondo. Así que creo que eso es algo que probablemente se quedará conmigo durante mucho tiempo. Y sí, lo agradezco mucho.

Una más antes de que abandone la habitación. Phillips ha adelantado que espera que su siguiente colaboración sea una comedia, un músculo que ha ejercitado pocas veces en su trayectoria actoral. ¿Le entusiasma la idea? “Sí”, dice mientras se para de su asiento. “Es… Es realmente emocionante”. Toma su celular, se vuelve a acomodar la servilleta en el bolsillo, se despide y se va.