El documental que recorre los intensos días de activismo de John Lennon y Yoko Ono

Fue en agosto de 1971, cuando John Lennon y Yoko Ono dejaron atrás su vida en Inglaterra para volver a comenzar un destino familiar al otro lado del Atlántico, en Nueva York. El encuentro con la vida neoyorquina y la contracultura impactaron a la pareja, la que inició una decidida etapa de activismo político. Esos días intensos son los que retrata el documental One to One: John & Yoko.

En principio alojaron en el Hotel St. Regis, para luego mudarse a un pequeño departamento de dos habitaciones en el 105 de Bank Street, en el West Village. Se involucraron con activistas y participaron en mitines, lo que les puso de inmediato bajo la mira de las autoridades del gobierno de Richard Nixon. Así, comenzaría una tensa relación con la Casa Blanca, lo que intensificó con la lucha posterior del ex Beatle por conseguir la residencia definitiva en el país.

Esos frenéticos días de John y Yoko llamaron la atención del director escocés Kevin Macdonald (El último rey de Escocia, Un día en septiembre). En su documental, hoy en exhibición en el Festival de cine de Londres (tras su estreno en Venecia en agosto), reconstruye esos intensos primeros 18 meses de la pareja en la Gran Manzana, que incluyen la grabación del álbum Sometime in New York City (1972) y finaliza con su participación en el concierto benéfico One to One de 1972 en el Madison Square Garden.

John Lennon y Yoko Ono

No solo eso. El trabajo suma material de la época para contextualizar el momento crítico que vivía Estados Unidos cuando arribó la pareja. Así, figuran clips de noticias, por ejemplo, sobre el motín en la prisión de Attica, la presidencia de Richard Nixon, la guerra de Vietnam y el tiroteo del gobernador de Alabama, George Wallace. Por cierto, se incluyen referencias al show One to One.

Para el director, la inmersión en la época le ofreció una perspectiva respecto los temas que estaban emergiendo, los que tienen alguna resonancia en la actualidad. “Había mucho material sobre el movimiento ambientalista inicial y anuncios en la televisión para detener el petróleo. Pensé que recién estábamos teniendo estas conversaciones”, señaló en entrevista con The Guardian.

“Vietnam estaba dividiendo a la sociedad de la misma manera que Gaza lo está haciendo hoy. Shirley Chisholm fue la primera mujer negra que se postuló a la presidencia. Pensé: ‘Dios, no hay nada nuevo en la política estadounidense’, es como si estuviera atrapada en algún ciclo”, agregó el cineasta.

¿Qué trae el documental sobre John Lennon y Yoko Ono?

La mayor novedad del documental es que incluye cintas de conversaciones telefónicas de John Lennon y Yoko Ono, que se mantenían inéditas hasta ahora y fueron proporcionadas por la familia del ex Beatle. No solo eso. Macdonald y su esposa Tatiana, una experimentada decoradora de escenarios, reconstruyeron el apartamento de Lennon y Ono en West Village, incluidos sus carteles, discos y el televisor al pie de su cama.

Todo eso influyó en la forma en que está construida la producción. “Escuché una entrevista con John, donde habla de cómo cuando llegó por primera vez a Estados Unidos, todo lo que hacía era mirar televisión”, dijo el director a The Guardian. “Pensé: ‘Esa es una forma de entrar en esto’. Hagamos la película sobre ellos mirando televisión y aprendiendo sobre Estados Unidos”.

También cuenta con testimonios de primera mano de esos días de activismo. “La gente de esa época me dijo que la puerta estaba abierta”, dijo Macdonald. “Simplemente entrabas y tomabas té con ellos en la cama”.

Entre las grabaciones reveladas en el filme, Yoko Ono describe con franqueza cómo se sintió al ser culpada de separar a los Beatles y de cómo se tomó el hecho de que la prensa la tachó de “fea”. En otra, Lennon plantea su idea de una gira por los Estados Unidos que recaudaría dinero para pagar fianzas de presos que no podían costearlas, a la que pensaba sumar a Bob Dylan. Esta finalmente nunca se realizó.

La pareja se vio arrastrada en los días de la campaña presidencial de 1972, la que fue ganada por Nixon. De alguna forma, esa derrota les impactó. “Hicieron campaña para derrotar a Nixon, pero Nixon no sólo ganó, sino que recibió la mayoría de los votos de los jóvenes estadounidenses menores de 25 años”, detalló Macdonald. “Creo que eso fue lo que llevó a John a un período de alcoholismo intenso y a la ruptura. Intentaron cambiar las cosas, pero no funcionó. Y eso es desgarrador, obviamente”.

La cinta, que aún no tiene fecha de estreno en el país o en las plataformas, se suma a una serie de producciones audiovisuales que giran en torno al legado de The Beatles y sus integrantes. Allí están el reciente reestreno de One Hand Clapping, de Paul McCartney y Wings; el monumental documental Get Back (2021) de Peter Jackson; el reestreno de la película Let it be, en mayo pasado; el próximo estreno de la biopic sobre el mánager Brian Epstein, Midas Man, la que llegará a Prime Video el 30 de octubre; el próximo documental Beatles ‘64, sobre la primera gira a Estados Unidos de los Fab Four, el que llegará el 29 de noviembre a Disney+; y las películas biográficas de Sam Mendes, dedicada a cada uno de los integrantes del grupo. Hay Beatlemanía en las pantallas para rato.