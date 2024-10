The Beatles preparan nuevo documental sobre su primera visita a EE.UU. con participación de Martin Scorsese

El interés sobre The Beatles no decae. Se acaba de anunciar un nuevo documental sobre la banda más grande de todos los tiempos, que tendrá al célebre cineasta Martin Scorsese como productor. Este llegará a la plataforma Disney+, la misma que ya cuenta en su catálogo con otras producciones audiovisuales sobre los de Liverpool.

La película se titula Beatles ‘64, y según la descripción ofrecida en las redes sociales oficiales del grupo, permite “experimentar el momento electrizante cuando los Beatles tocaron por primera vez en América”, en febrero de 1964. Considerado, hasta hoy, como el momento en que arrancó el fenómeno de la Beatlemanía.

De momento, en la información oficial detalla que el filme tendrá imágenes nunca antes vistas de aquel momento clave en la carrera de los Fab Four. “La película ofrece una visión poco común de cuándo The Beatles se convirtieron en la banda más influyente y querida de todos los tiempos”, detalla la descripción.

La película fue dirigida por David Tedeschi, un cineasta con experiencia en películas de leyendas musicales por su trabajo en el retrato de la gira de 1975 de Bob Dylan, Rolling Thunder Revue (2019) y George Harrison: Living in the Material World (2011). En la producción está Martin Scorsese, además de Paul McCartney, Ringo Starr, la viuda de George Harrison, Olivia Harrison y Sean Ono Lennon, el hijo de John.

El filme incluye imágenes inéditas filmadas por los documentalistas Albert y David Maysles, las que fueron restauradas en formato 4K en los estudios Park Road Post en Nueva Zelanda, de propiedad de Peter Jackson. Asimismo, se hizo un trabajo de restauración con el registro de audio del show debut de los Beatles en Estados Unidos (en el Washington DC Coliseum, 11 de febrero de 1964), además de sus apariciones en Ed Sullivan Show. Todo fue remezclado por Giles Martin, el hijo de George Martin, el legendario productor musical que acompañó toda la carrera del grupo.

Asimismo, se incluyen nuevas entrevistas con los dos Beatles sobrevivientes, Paul McCartney y Ringo Starr.

El estreno coincide con la reedición de siete de los discos estadounidenses de los Beatles. Estos eran los LP que, con diferentes carátulas y listado de canciones, se comercializaron en Norteamérica, al menos hasta 1966. Volverán a lanzase el 22 de noviembre en formato analógico para vinilo audiófilo de 180 gramos, restaurados a partir de sus cintas maestras.

Beatles 64′ se suma a los proyectos sobre la banda que ya están disponibles en la plataforma Disney+. En 2021, se lanzó el monumental documental de tres partes, The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson. Por otro lado, en mayo de este año volvió a estar disponible la película Let it Be, original de 1970, la que estuvo sin distribución en buena calidad por muchos años.

Mientras tanto, el director Sam Mendes (1917, Belleza Americana) está trabajando actualmente en cuatro películas biográficas de los Beatles, una desde la perspectiva de cada miembro del grupo, las que se entrecruzarán a modo de hacer el relato total. No hay cast confirmado hasta ahora, pero los rumores apuntan a la participación de estrellas como Paul Mescal y Barry Keoghan. Las películas están programadas para estrenarse globalmente en 2027.

Beatles ‘64, estará disponible en la mencionada plataforma de streaming el viernes 29 de noviembre.