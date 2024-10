MAC Quinta Normal para inaugura segundo periodo de exhibiciones y celebra los veinte años de esta sede

El Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile inaugura su segundo periodo de exhibiciones 2024 en su sede de Quinta Normal. La jornada se llevará a cabo el sábado 19 de octubre a las 12h en Matucana 464.

En la ocasión abrirán las muestras Balmaceda Visual: Bordes fluidos. Curaduría de Balmaceda Arte Joven; Ecosistemas y paisajes mediados. Magíster en Artes Mediales, Universidad de Chile. Curaduría de Angela Cura y Mónica Bate; Un mundo bajo los párpados, de Marco Godoy. Curaduría de Pía Cordero; Sala Interacción: Museo en estéreo, a cargo de la Unidad de Educación del MAC, EducaMAC, junto a Matías Serrano y María Ignacia Valdebenito.

“En 2024 cumplimos 20 años de la primera inauguración realizada en nuestra sede de Quinta Normal, que luego se transformó en un nuevo edificio para el MAC. Hoy celebramos este aniversario con un periodo de exhibiciones que reúne propuestas, exploraciones y cuestionamientos de las generaciones más jóvenes de artistas, reforzando nuestro carácter de lugar experimental, de aprendizaje y de encuentros”, cuenta Daniel Cruz, director del MAC. En noviembre de 2004 el artista Enrique Matthey presentó una instalación inspirada en el trabajo del cineasta Werner Herzog, luego, en 2005, MAC Quinta Normal consolida su programación con una selección de obras de la Bienal de San Pablo.

La jornada del 19 de octubre será presentada junto a Hasta Pronto Brewing Co. y contará con una presentacion del dúo electrónico experimental SONDA, compuesto por Darla Quintana y Vicente Palma.

Sobre las exhibiciones

Balmaceda Visual: Bordes fluidos. Curaduría Balmaceda Arte Joven

Las estructuras y paradigmas están siendo permeadas por fluidos de todo tipo. Los bordes se desdibujan y desplazan, generando una escena cambiante que nos cuestiona día a día. Hoy el arte encuentra como desbordar, como infiltrarse y comunicar, hacer sentido y resonar. En este contexto, la muestra instala cinco tópicos para organizar una selección de obras de casi cincuenta artistas sub treinta, a partir de una convocatoria abierta. Tramas de memoria, Crisis en directo, Objeto y Afecto, Flu – yo y Diálogos no humanos, son los ejes del recorrido. La muestra llega a reforzar el vínculo entre Balmaceda Arte Joven y el MAC, instituciones que celebraron su primera exhibición conjunta en 2009.

Ecosistemas y paisajes mediados. Magíster en Artes Mediales, Universidad de Chile. Artistas: Carolina Quezada, Juan Pablo Venegas, Carlos Sepúlveda, Cristóbal Caro, Concepción, Fernanda Fábrega. Curaduría Angela Cura y Mónica Bate.

Exposición colectiva que reúne, por primera vez, obras de egresadas/os de diversas generaciones del Magíster en Artes Mediales de la Universidad de Chile, entre el 2013 y 2021. Se exhiben propuestas cuyo eje temático es el entorno que nos rodea, sus ecosistemas y paisajes, a partir de una mirada crítica y sensible.

Mediante la instalación, la video-performance, el registro asimilado al cine documental o el uso de dispositivos electrónicos y sonoros, se invita a observar y experimentar nuevos sistemas de relación con el mundo y los objetos, intentando eliminar jerarquías entre las entidades humanas y no humanas. El viento, la arena, las aguas e incluso, elementos que pueden parecer no naturales, como la contaminación, son convocados para hablar y dar cuenta del amplio conjunto de acciones simbióticas que ocurren a diario, y de las cuales, tal vez, no somos plenamente conscientes.

Un mundo bajo los párpados, de Marco Godoy. Curaduría: Pía Cordero.

Esta muestra recibe al visitante con una mezcla de luces y colores que invita a la calma, a desacelerar. Son pantones de atardecer, contrarios a las luces blancas y duras usualmente asociadas al arte contemporáneo. Un mundo bajo los párpados puede entenderse como una respuesta a la intensidad vivida por el artista español Marco Godoy en su paso por Chile durante octubre de 2019, y donde a propósito de la contingencia realizó obras vinculadas al estallido social. En ese contexto, la tranquilidad que genera la luz de la exposición nos interpela sobre los afectos, y, más específicamente, sobre hacer política desde los afectos.

Hay, además, una serie de esculturas que invitan a repensar los monumentos al poder. “Es esa parte teatral de la autoridad la que me fascina, porque es dónde las imágenes tienen que ver, dónde la autoridad se construye por medio de sus dispositivos, de sus atriles, de sus ruedas de prensa. Cada vez es una cosa más mediática”, cuenta el artista. Son obras de diversos tamaños, para hablarnos de las jerarquías, pero también son piezas atiborradas de manos, buscando insistir sobre el contacto, y nuevamente, sobre los afectos.

Sala Interacción: Museo en estéreo, a cargo de la Unidad de Educación del MAC, EducaMAC, junto a Matías Serrano, María Ignacia Valdebenito y las comunidades de los barrios Yungay y Bellas Artes.

La sala reúne el resultado del laboratorio de ensamblaje de objetos y sonido Museo en estéreo, formando parte del programa educativo del proyecto Fondart Morfologías sensibles, dedicado a la investigación del MAC, la historia de su colección y edificios. Mediante caminatas, ejercicios de escucha e intercambios sonoros, vecinas, vecinos y transeúntes de cada sede exploraron el sonido como lenguaje de creación.

Los dos edificios patrimoniales que albergan a MAC Parque Forestal y MAC Quinta Normal nos recuerdan a dos oídos que capturan emisiones y frecuencias únicas. Son palacios reverberantes, separados por casi cuatro kilómetros y unidos por la calle Santo Domingo, que amplifican voces y sonidos en todas las direcciones y hoy nos convocan a imaginar morfologías sonoras desde su función artística.

Exhibiciones abiertas del 19 de octubre al 30 de marzo. Febrero cerrado por receso universitario.

Horarios: martes a domingo, 10.30 a 17.30h. Entrada liberada.