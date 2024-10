Un Hombre Infiltrado: mira el trailer de la comedia de Netflix basada en El Agente topo

Nominado a los Oscar y a los Goya, el documental El agente topo (2020) traspasó las fronteras chilenas para convertirse en un filme transversalmente elogiado.

Su impacto no sólo se tradujo en candidaturas a premios internacionales, sino que en la realización de una serie de comedia que toma inspiración de su premisa. La producción se titula Un hombre infiltrado, es creada por Mike Schur (Parks and Recreation, The Good Place), y cuenta con Maite Alberdi y Marcela Santibáñez como productoras ejecutivas.

La trama gira en torno a Charles (Ted Danson), un profesor viudo que perdió a su esposa y ha tomado distancia de su hija, Emily (Mary Elizabeth Ellis). Encuentra un nuevo propósito cuando una detective privada lo contrata para infiltrarse en Pacific View, un hogar de retiro ubicado en San Francisco (EE.UU.).

¿Su misión? Resolver el misterio de una reliquia familiar robada y pasar desapercibido ante los ojos de Didi (Stephanie Beatriz), la directora del recinto.

Ese es el inicio de “un emocionante viaje que lo hace darse cuenta de que todavía hay mucha más vida por delante y le permite reconectarse con Emily en el proceso”, indica la sinopsis.

Foto: Colleen E. Hayes/Netflix © 2024

En entrevista con Culto, Sergio Chamy habló de su deseo de conocer a Danson. “Jamás pensé que El agente topo llegaría al extranjero y menos en una serie. Claro que sería un honor para mí conocerlo y contarle de mi experiencia en el hogar. Además, creo que, pese a que son culturas distintas, las problemáticas no deben ser muy diferentes”, señaló a Culto en mayo pasado.

Un hombre infiltrado debutará en la plataforma de streaming el próximo 21 de noviembre.

Revisa su trailer a continuación: