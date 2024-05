Sergio Chamy: “Me hubiera encantado conocer y trabajar con Sophia Loren”

Sergio Chamy tuvo su primer encuentro con las cámaras de cine cuando ya estaba jubilado y había superado las ocho décadas de vida. Tras ser escogido por sobre otros postulantes de una edad similar, aceptó infiltrarse en un hogar de ancianos de El Monte durante tres meses y seguir las instrucciones de la directora Maite Alberdi.

Su misión consistía en observar el funcionamiento interno, tomar notas e informar de posibles irregularidades en el trato con los adultos mayores. Aunque intentó apegarse al plan, a la larga terminaron prevaleciendo los lazos que generó con las diferentes personas del lugar, redefiniendo el foco del documental que la cineasta nacional tenía en preparación, El agente topo (2020).

A partir del éxito de ese filme vino una oleada de hitos que jamás sospechó: un viaje a Estados Unidos para participar en la ceremonia de los Oscar, distintos reconocimientos en el país y en el extranjero, y varias campañas de publicidad. El fenómeno en torno a “Don Sergio”, hoy de 90 años, no ha cesado.

“Ya las cámaras no me ponen tan nervioso como antes”, asegura en la antesala al estreno de Perra vida, comedia romántica en la que incursiona por primera vez en la actuación de un largometraje de ficción y que llegará a todo el mundo a través de Prime Video. “El equipo es tan ameno que los nervios se me pasaron rapidito. Disfruté mucho las grabaciones”, plantea a Culto a través de correo electrónico.

Disponible en la plataforma desde este viernes 24, la película gira en torno a varios personajes que interpretan de diferentes maneras las segundas oportunidades y su relación con los perros. Uno de ellos, Álex (Jorge Zabaleta), posee un emprendimiento de cámaras de seguridad y vive con su mamá, Marta (Anita Reeves). En ocasiones debe sacar a pasear al perro de ella y nunca se deja de sorprender por la intensa vida amorosa de su progenitora. Marta está en pareja con Eliseo, un afable y sonriente señor que Chamy encarna con el mismo encanto que lo volvió una figura entrañable hace cuatro años.

Felipe Braun, quien dirigió la cinta junto a Gabriela Sobarzo, detalla su primer diálogo con el protagonista de El agente topo luego de que surgiera la idea de que se integrara al reparto que encabezan Daniela Ramírez, Paz Bascuñán, Zabaleta y él mismo.

Sergio Chamy y Anita Reeves en Perra vida.

“Cuando me lo propusieron, yo no sabía si actuaba o no. Pero luego de hablar por teléfono me di cuenta de que era espectacular. A él le encanta esto, le gusta el cine, le gusta actuar. Es realmente instintivo. Para él era una oportunidad, nunca dejó de agradecernos. Todos nos mirábamos en el equipo y decíamos: qué loca la vida, que le regala a alguien esa posibilidad. Él tenía el talento, estaba ahí”, explica.

Braun destaca en particular la complicidad que tuvo en las escenas con su pareja en la pantalla. “Empatiza muy bien con Anita Reeves. Eso no es fácil. Basta que tenga un poquito de miedo y ya no funciona. Él estaba feliz, lo pasó chancho”, afirma. “Está muy cómodo y eso yo creo que se ve”, apunta Ramírez, quien lidera el filme que también cuenta con Francisca Aronsson, Cristián Campos, María José Prieto, Tomás Leiva, César Sepúlveda, Elvis Fuentes, Maly Jorquiera y Ramón Llao.

El nonagenario y debutante miembro del elenco declara que “fue muy entretenido conocer a los actores y conversar con ellos. Nunca pensé que trabajaría con Paz Bascuñán, Anita Reeves o Jorge Zabaleta. Así que, la verdad, estaba muy emocionado”. Y añade: “Tengo lindos recuerdos y fue una experiencia muy entretenida”.

-Perra vida muestra un pololeo entre adultos mayores, a través de la historia de Marta y Eliseo. Eso molesta al hijo de ella. ¿Qué le parece que el cine chileno represente de esa manera al adulto mayor?

Me parece muy bueno que se empiece a eliminar el estigma de que los adultos mayores solo hablamos de enfermedades y cosas así. Es importante que se empiece a visibilizar que, aunque pases los años, podemos entablar cualquier tipo de relación, trabajar, aprender… Tantas cosas que se pueden hacer. Por algo los años no pasan en vano.

-Seguramente muchas personas lo siguen reconociendo en la calle por El agente topo. ¿Le gusta ese reconocimiento? ¿Se ha acostumbrado?

Estoy muy agradecido y emocionado por las muestras de cariño y afecto. Es muy gratificante saber que el documental movilizó a tantas personas y sobre todo a la juventud. Me encanta hablar con ellos y que me cuenten cómo ha cambiado la forma de ver a sus abuelos o saber que siempre han estado muy presentes en sus vidas. Como debe ser.

-¿Le gustan las películas de comedia? ¿Hay alguna comedia chilena que haya visto y le haya gustado?

Me gustan las películas, pero más que películas me gustó mucho la serie Los 80. Es lo primero que se me viene a la mente. Me sentí tan identificado, con la época, las situaciones, incluso con los problemas que muchas veces se presentaban.

Junto a Maite Alberdi y Paulina Urrutia. Foto: Market Chile.

-¿Le gustaría a futuro hacer más películas? ¿Hay algún o actriz con el que le gustaría trabajar?

Me gustan mucho los trabajos que he realizado y siempre pienso que desde muy niño me gustaba actuar en el jardín de infantes y en el colegio. Me hubiera encantado conocer y trabajar con Sophia Loren. También me gustaría trabajar con Tamara Acosta o Claudia Di Girolamo.

-¿Le emociona la posibilidad de conocer a Ted Danson, el actor estadounidense que protagonizará A classic spy, la serie de Netflix inspirada en El agente topo?

Imagínese, jamás pensé que El agente topo llegaría al extranjero y menos en una serie. Claro que sería un honor para mí conocerlo y contarle de mi experiencia en el hogar. Además, que creo que, pese a que son culturas distintas, las problemáticas no deben ser muy diferentes.