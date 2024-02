Netflix revela el elenco y el nombre de la serie basada en El Agente Topo

Hace un año se reveló que el guionista estadounidense Michael Schur (The good place, Parks and Recreation) estaba trabajando en una serie basada en El agente topo, el elogiado documental con el que Maite Alberdi logró su primera nominación a los Premios Oscar. Luego se informó que el actor Ted Danson protagonizaría la ficción y que Netflix sería la plataforma de streaming detrás del proyecto.

La producción sigue tomando forma y ahora se confirmó su título y las figuras que acompañarán a Danson al frente de la historia, una comedia que girará en torno a Charles, un hombre jubilado que tiene una nueva oportunidad en la vida cuando responde a un anuncio de un investigador privado y se convierte en topo para una investigación secreta.

Según el anuncio de la compañía, la serie llevará por nombre A classic spy y se estrenará durante este 2024. Además, se concretó el fichaje de 13 actores que serán parte de la trama, que transcurrirá alrededor de una residencia de San Francisco llamada Pacific View Retirement Residence.

Entre ellos están Mary Elizabeth Ellis (It’s always sunny in Philadelphia), Stephanie Beatriz (En el barrio), Lilah Richcreek Estrada (Chicago Med), Stephen Mckinley Henderson (Dune), Sally Struthers (Gilmore girls), Margaret Avery (El color púrpura), John Getz (Grace and Frankie), Susan Ruttan (L.A. Law), Lori Tan Chinn (Locas en apuros) y Clyde Kusatsu (Yo nunca).

El reparto también estará integrado por tres nombres que participaron en The Good Place: Eugene Cordero, Marc Evan Jackson y Jama Williamson.

En tanto, Ellis interpretará a la hija del protagonista, Estrada asumirá el papel de la investigadora que lo contrata, y Beatriz encarnará a la directora de la residencia en que transcurre la ficción.

Alberdi se desempeñará como productora ejecutiva de A classic spy junto a Marcela Santibáñez (Micromundo Producciones). También cumplirán ese rol Schur, Morgan Sackett (Fremulon), David Miner (3 Arts Entertainment), Julie Goldman y Christopher Clements (Motto Pictures).