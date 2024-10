Tears For Fears estrena su primer álbum en vivo “Songs For a Nervous Planet”

El icónico dúo británico Tears For Fears lanza su primer álbum en vivo oficial llamado Songs For A Nervous Planet. A lo largo de 22 canciones, el disco destaca las presentaciones en vivo de la banda mientras recorren el setlist de su gira The Tipping Point Tour y más allá.

Junto con las grabaciones en vivo, el LP presenta cuatro nuevas canciones de estudio: Say Goodbye To Mum And Dad, Emily Said, Astronaut y The Girl That I Call Home. Estas nuevas canciones abordan temas como el amor, la soledad, la salud mental y el escapism. Además el video oficial de Say Goodbye To Mum And Dad y el de Secret World (Live) ya están disponibles en su canal de YouTube.

En conjunto con el álbum, el impresionante concierto filmado Tears For Fears Live (A Tipping Point Film) se estrenó el pasado jueves 24 de octubre en más de 1.100 cines de todo el mundo. La película fue grabada en el pintoresco FirstBank Amphitheater en Graystone Quarry, en Franklin, TN, durante la segunda parte de su gira mundial The Tipping Point que agotó tickets en todas sus fechas.

Al hablar sobre la creación del álbum y la película, Curt Smith comenta: “Decidimos filmar el show el año pasado. Creo que mucha gente no sabe que somos una buena banda en vivo, en realidad. Ven a un dúo y piensan que van a ser dos personas con un par de teclados y unas cuantas pistas pregrabadas, y eso será todo. A lo largo de los años, hemos mejorado mucho desde nuestra época de los ochenta”. Por su lado, Roland Orzabal agrega: “Nunca habíamos lanzado un álbum en vivo oficial, así que podrías decir que este es un álbum con cuarenta años de preparación”.

Grabado al mismo tiempo que el álbum en vivo, Tears For Fears Live (A Tipping Point Film) presenta muchos de los éxitos icónicos de la banda, incluidos Everybody Wants To Rule The World, Shout, Sowing The Seeds of Love, Mad World y Head Over Heels, entre otros, junto con a cortes de The Tipping Point, su primer álbum en 17 años.