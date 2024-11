“Todavía es un espacio que se romantiza”: la amistad según las viñetas de Bernardita Olmedo (Bruta)

Bernardita Olmedo es guionista, realizadora audiovisual y dibujante. Además, es la mente creativa tras las viñetas de Bruta (@bruta_queesbruta), cuenta de Instagram que, gracias a su frescura, humor y grandes cuotas de realidad, conquistan a más de 215 mil seguidores.

En 2019 publicó su primer libro de viñetas, Señorita buena presencia (Lumen), al que le siguió De preferencia, solterona (Lumen, 2022), también al fiel estilo de Bruta. Sin embargo, el año pasado dio un salto del dibujo a la narrativa con la crónica Hija Ilustre (La Pollera), que firmó con su nombre de pila.

Su tercer libro de viñetas —y cuarta publicación—comenzó a fraguarse sin una dirección clara. “Aún estaba pensando qué temas tocar”, cuenta en conversación con Culto. La edad o el crecer eran temas que emergían en los dibujos, pero una situación personal cambió el rumbo creativo. “Me vi en la posición de tener que cortar una relación de raíz y eso remeció toda mi realidad. Ese fue el puntapié para empezar este libro. Me llevó a pensar que el proceso de duelo me podía ayudar. Uní las dos cosas”.

Olmedo se refiere a una relación de amistad, tema central que aborda Mala amiga (2024), publicado por Lumen, de Penguin Random House. En su interior, los textos y los dibujos abordan la complejidad de la amistad y la idealización del vínculo.

“Primero, lo que hice fue hablar con mi entorno cercano, por la situación que estaba viviendo y la idea que tenía de transmitir este sentir en el libro, sin que se volviera biográfico. En ningún caso quería que esta historia tratara sobre lo que me ocurrió a mí, sino que deseaba hablar del tema en general, sobre el quiebre de la amistad y cuestionarla. Ese era mi norte. Al hablar con amigos, sobre todo amigas, me di cuenta de que estaban en un proceso similar, de depuración de amistad”, profundiza la dibujante.

Viñeta de Mala amiga (2024), de Bruta.

Cuando la amistad se esfuma

Antes, la amistad era un vínculo intocable para Bernadita Olmedo. Sin embargo, gracias a los cuestionamientos al amor de pareja y a los lazos familiares, comenzó a polemizar su propio concepto de amistad. “Todavía es un espacio que se romantiza y que sigue teniendo estos tópicos de: ‘en las buenas y en las malas’, ‘hay que llegar hasta el final’ y siento que eso puede dar espacio para situaciones muy tristes o peligrosas, cuando uno no quiere poner límites”, reflexiona.

Según la autora, esto se ve claramente en la ficción. Una viñeta, por ejemplo, evoca claramente al icónico grupo de Friends. “Muchos estímulos nos dicen que más allá de los vaivenes y de los conflictos, estos siempre se van a resolver, porque la amistad es para siempre. Ante esa enseñanza y presión cultural, a veces es súper difícil cuestionárselo sin sentirse egoísta o culpable”.

Viñeta de Mala amiga (2024), de Bruta.

Mala amiga sigue a una mujer (o varias mujeres) cuyas amistades son imperfectas y que se cuestionan sus lazos. “¿Cuál es la lógica de la amistad?”, es la gran pregunta para la cual el libro entrega muchas respuestas.

—¿Crees que sigue perpetuando el estereotipo de que la amistad entre mujeres es compleja, comparada con la amistad entre hombres?

Para mí la amistad es uno de los lazos de los más importantes en mi vida, la mayoría de mis amigas son mujeres y son refugio para mí y lo siguen siendo. Las mujeres tendemos a apoyarnos mucho en las amigas. No sé cómo es en el caso de los hombres y tampoco quiero hablar desde el prejuicio, pero creo que sí está esta caricatura de ‘mujeres hermanas’, que en algún caso puede ser real y muy lindo, pero también en otros se presta para no cuestionar las relaciones y se da espacio para que se permitan faltas de respeto o para no ver el desinterés, cansancio, desconexión o traición. A veces, cuando uno tiene tan asumido el rol de ‘yo soy una buena amiga’, uno se permite remar, remar y remar hasta el fin.

—¿Pudiste socializar esas ideas y las viñetas?

“Previo a publicar el libro, empecé a publicar dibujos en Bruta en torno a tema. Quería tantear cómo iba a ser recibido el tema. Tenían muy buena recepción y me escribían por interno, contándome que estaban en estas especies de duelo o también cuestionándose la amistad. En el libro no hablo solo de la amistad, creo que se ha hablado harto de eso, de lo bonito y positivo de la amistad, y yo lo sostengo. Pero mi foco era saber qué pasa cuando esto se esfuma, con qué no quedamos. Siento que eso tuvo harta identificación con muchas personas”.

―¿Cuál fue el mayor desafío de este libro de viñetas, considerando los anteriores?

“Primero, el tema era muy personal y el desafío estaba en no volverlo biográfico. No quería que el libro se convirtiera en mi diario de vida o en una descarga explícita de lo que yo estaba viviendo. Lo otro, es que si se comparan los dos libros anteriores con este, el primero y el segundo son viñetas unitarias, o sea, la situación o el chiste es un concepto. Quise pegarme un breve salto a contar una historia más que atravesara el libro. No llega a ser una novela gráfica, pero siento que sí me pegué un salto entre la viñeta unitaria y contar una historia”.

Las tareas de Bernardita Olmedo—que incluyen la promoción de su reciente publicación— se dividen entre la creación de guiones y los dibujos, tanto para su cuenta de redes sociales como para otros libros. Además, en el futuro, tiene la idea de publicar otro título dedicado a un público joven adolescente.

“La ilustración está pasando por un súper buen momento. Hay libros de diversas temáticas y muchas personas autoeditándose, no solo esperando que lleguen las editoriales a abrirles las puertas”, reflexiona la dibujante.

Con Mala Amiga, Bruta ofrece un espejo en el que muchas personas podrán verse reflejadas. Así, la autora da voz a experiencias compartidas, abriendo un espacio para la sanación y el entendimiento, y recordando que la amistad, con todas sus imperfecciones, es un vínculo fundamental que merece ser explorado y celebrado. El lanzamiento de Mala Amiga será el próximo 10 de noviembre en CityLab, ubicado en Espacio B del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en un horario por confirmar.

El libro puede conseguirse en librerías del país y en Buscalibre.