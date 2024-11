Teletón 2024: Luis Slimming se rio de Tomás Vodanovic, Marcela Cubillos y la nueva pareja de Gabriel Boric

Pasada la medianoche apareció en el teatro Teletón el comediante Luis Slimming, “Don Comedia”, el nuevo rey del chiste corto, y quien este año tuvo un muy buen paso por el Festival de Viña. Acaso con el vuelo de ese éxito, y el de su programa de YouTube Entre broma y broma, era nombre fijo para la cruzada solidaria. Pasadas las 00.45 de la noche salió a hacer lo suyo. Las risas.

“Estoy feliz porque siempre quise ser humorista”, partió diciendo, e hizo referencia a sus estudios “para dejar contentos a los papás”. Claro, si el hombre es Licenciado en matemáticas, “aunque no me sirvió de mucho, pero me permitió conocer a mi señora”.

Y continuó hablando de las profesiones, y que abandonó su rol de profesor, aunque dijo que “no cachaba que pagaban 17 millones en la San Sebastián”, lo que sacó risas del respetable.

También habló de que veía la Teletón cuando chico, y que su sección favorita era la Vedetton, “lo que hoy se conoce como arresto domiciliario”. Y se refirió al presidente Boric “por vestirse como abuelo. Un año en La Moneda son como 7 años humanos. Cuando llegó a La Moneda se vestía como el repitente del colegio, ahora con boina se ve como el conserje del colegio”.

”¿Cómo le decimos a la polola nueva?, ¿la segunda primera dama? ¿la venganza de las damas? ¿la dama y el vagabundo? Por la pinta del presidente”, dijo en referencia a la nueva pareja del mandatario.

Y además hizo referencia al alcalde Tomás Vodanovic de Maipú: “qué hueón mas rico...lo quiero ver preso para que se haga un Onlyfans”. Luego agregó: “Las maipucinas se quieren cambiar de nombre ahora a inmypussy”.

Luego pasó a uno de sus temas favoritos. Ser padrastro. Sobre cómo su papá le hacía los trabajos de técnico manual, unos palitroques. “Parecían unas tulas”. Poco después, finalizó su show “agradezco por todo lo que han hecho por mi carrera”. Diez minutos de una rutina correcta y que sacó risas.