La carrera musical de Emilia Dides, la cantante chilena que podría ser la próxima Miss Universo 2024

Emilia Dides (25) deslumbra en su paso por Miss Universo 2024. El concurso de belleza, que se desarrolla en Ciudad de México, dará a conocer a su ganadora el sábado 16 de noviembre y la chilena tiene grandes posibilidades de triunfar. Así lo han dicho los expertos en la materia, quienes señalan su destacada participación en las actividades de modelaje y de trabajo social.

Viral se hizo el momento donde la Miss Chile cantó All by myself a la tailandesa Anne Jakrajutatip, dueña del certamen de belleza, o cuando cantó junto a mariachis a las afueras de su hotel en México. Y es que la candidata también es cantante, autora de algunos singles y conocida por su participación en concursos de canto en televisión.

Canta desde los siete años, pero sus primeros pasos en el espectáculo los dio en 2019, durante la segunda temporada de Rojo: el color del talento, de Televisión Nacional de Chile (TVN). En esa instancia, su coach fue Leandro Martínez, participante de la primera edición del programa en 2002.

Con el paso de los capítulos, Emilia Dides demostró un exponencial progreso en su capacidad vocal y de interpretación.

“De Rojo aprendí a moverme más, también ser más coqueta y amiga de la cámara, creyéndome más el cuento, yo entré súper pollito, súper insegura y salí de Rojo siendo una persona distinta arriba en el escenario”, dijo en entrevista con La Cuarta.

Desde ese momento, bajo el nombre artístico de Emi D, ha lanzado sencillos como Hay Peligro (2023), Quiéreme bien (2023), Talón de Aquiles (2022) y Ya no quiero verte (2022). Además, realizó una colaboración con quien era su pareja, el cantante Toa Valantin —también exconcursante de Rojo—, llamada Inevitable (2023), bajo la producción de Jack Massic.

Su sencillo más reciente es Alter Ego (2024), en colaboración con la cantante dominicana Rosaly Rubio.

Asimismo, Emilia Dides participó en The Covers, programa de tributos de Mega. En ese espacio interpretó canciones de Laura Pausini y Whitney Houston y llegó a la final, enfrentándose a Javiera Flores, quien finalmente resultó ganadora.

La cantante también compartió escenario con Luis Jara en algunos conciertos de su gira, como en Viña del Mar y Concepción, donde cantaron juntos Vivo por ella de Andrea Bocelli.

Su éxito en Miss Universo 2024 ha hecho que sus seguidores se pregunten sobre su futuro en la música. Al respecto, la artista dijo a Página 7: “Mi música y mi voz está llegando a más lugares por la plataforma que fue el Miss Chile”, descartando que su carrera musical se postergue por su participación en el certamen.