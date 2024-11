Entre clásicos y consolidados: los comediantes que irían al Festival de Viña 2025 (y el paso de los animadores por Miami)

El Festival de Viña 2025 ya toma cuerpo. Ya fue confirmada la pareja de animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes ya se encuentran en Miami para hacer promoción del evento en las radios y estaciones de televisión de la ciudad. En el vuelo a Florida, la animadora fue reconocida por la tripulación y la saludaron los tripulantes en alta voz, generando aplausos de los pasajeros. En el mismo vuelo, iban David Bisbal y Marta Sánchez.

Hasta ahora, los animadores han asistido a eventos y han recorrido los medios. Han estado en la cadena Univisión y el lunes en una fiesta de la compañía Universal. También han recibido el afecto de los latinos, en especial Araneda, quien es conocido en la ciudad. El animador se ha detenido en las afueras del Hotel a saludar y tomarse fotos a quienes se acercan a manifestarle su aprecio, instancia en que aprovecha de presentar a Doggenweiler, con quien bromea con que es “su novia de Viña”.

Rafael Araneda y Karen Doggenweiler en Miami

En la ciudad estadounidense, se dará a conocer la parrilla programática el próximo domingo 17 de noviembre con un especial televisivo emitido en horario prime. Una jugada a tono con la consolidación de nombres probados para el evento, que en la próxima temporada será televisado por Mega y tendrá en la dirección a dos experimentados de la industria televisiva, Álex Hernández y Sebastián Hödar.

Hasta ahora, el evento ha anunciado a números y profesionales con experiencia. Algo así se repite en la parrilla de artistas, con nombres consolidados. Lo mismo en el caso del humor, el bloque que habitualmente genera las cifras de rating más altas en la transmisión televisiva, y que habitualmente gatilla altas expectativas.

Edo Caroe

Según fuentes de la industria consultadas por Culto, entre los nombres de humoristas que estarían confirmados para el Festival, destacan comediantes nacionales de larga trayectoria. Uno de ellos, es Pedro Ruminot, quien ya tuvo un buen paso por el evento en su edición 2016, y quien acaba de lanzar su especial Vengan de a uno, para la plataforma Amazon Prime. El comediante ha estado en la órbita de Viña en el último tiempo.

Otro nombre que también ha estado circulando desde hace años por Viña, es el de Edo Caroe, quien ya subió al escenario de la Quinta Vergara con una recordada presentación en 2016. Al comediante se la sondeado para ir en los últimos años, gracias al éxito que ha logrado con sus espectáculos en vivo, de hecho, en agosto de este año agotó tres fechas en el Movistar Arena. Además, le suma su incursión en las plataformas digitales con su podcast Tomás debe morir. Por fin, para Viña 2025 se concretaría su regreso a la Quinta Vergara.

Un nombre del que se rumoreó, fue el de Marcelo “coronel” Valverde, quien tuvo un buen paso por Olmué esta temporada y ha logrado notoriedad gracias a su participación en espacios de YouTube como El sentido del humor, donde comparte con Luis Slimming, “Don Comedia”. Pero, cercanos al comediante confirman a Culto que no está en los planes del comediante ir al Festival en lo inmediato. Él mismo lo explicó a este medio hace un tiempo. “Si voy a Viña quiero ir con una rutina que yo sienta que es la mejor rutina que pueda presentar. Hoy en Viña son seis noches, seis comediantes y, por ende, puede ser un trampolín, pero también puede que pases sin pena ni gloria, entonces no me gustaría que pasara eso”.

Entre las comediantes, el nombre para 2025 sería el de Daniela “Chiqui” Aguayo. Es otra que ya estuvo en la Quinta Vergara en 2017. Fuentes de la industria cuentan que amarrar a una comediante ha sido uno de los principales problemas de la organización, y que incluso, en su momento se evaluaron varios nombres. En privado, el rumor que se repite es que uno de nombres que se pusieron en la mesa fue el de la argentina Yamila Reyna, quien ha hecho carrera como comediante, actriz y presentadora televisiva.

También hay espacio para un humorista “clásico”, de la vieja escuela. La idea sería un guiño al público más adulto. Entre los nombres que se repiten en las fuentes consultadas, están Bombo Fica y Álvaro Salas, aunque todo parece indicar que este último sería el elegido para volver a Viña, donde ya se presentó en 2000 (con una memorable rutina) y 2017.

Asimismo, tal como casi sucedió este año y sí ocurrió en 2023 (con Laila Roth), se espera la inclusión de un comediante extranjero. Un nombre que ha rondado y se repite entre las fuentes, es el del venezolano George Harris, quien se presentó en Chile en septiembre con un show en Movistar Arena, organizado por la productora Bizarro, quien es la que participa en la organización del Festival de Viña.

Entre los shows musicales, hasta ahora, hay nombres que han circulado, como el del salsero Marc Anthony, el colombiano Carlos Vives (quien confirmó su presencia en una rueda de prensa), y algún exponente de la escena urbana chilena, como Kidd Voodoo (quien este año estuvo en el escenario junto a Los Bunkers, Young Cister y también participó en la obertura) y Gino Mella, un exponente del reggaetón romántico, que hizo historia al llenar tres fechas en Movistar Arena en 2023, aunque desde su entorno aseguraron a Culto “no saber” de negociación alguna sobre la posibilidad de ir al Festival. Lo que sí, han habido conversaciones con nombres como Myriam Hernández, quien ya estado en Viña en 1989, 1991, 1994, 2001 y 2002 e incluso con la banda Los Tres, a propósito de la reunión de su formación original, aunque hasta ahora, no hay certeza de que regresen al Festival.