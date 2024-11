La vez que Katy Perry se incomodó cuando le regalaron un indio pícaro: las anécdotas de sus visitas a Chile

Katy Perry regresa a Chile. La cantante estadounidense, una de las más reconocidas del pop internacional, volverá a nuestro país el próximo año gracias a The Lifetimes Tour, gira de promoción de su sexto álbum de estudio, 143.

Este inicia el 6 de junio de 2025 en Sídney, Australia, y cuenta con solo dos paradas en América Latina: una en Chile, el 6 de septiembre, en el Estadio Bicentenario de La Florida; y tres días después en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, lugar donde dará cierre a la gira.

La autora de Dark Horse se ha presentado en dos oportunidades en Chile, ambas ocasiones en la Pista Atlética del Estadio Nacional.

Katy Perry confirma su regreso a Chile

Su debut en Chile

Katy Perry llegó en 2015, la época del flúor y del animal print. La artista pop era la viva encarnación de las tendencias del momento. Se subió al escenario con elementos representativos de su estilo y el álbum Prism (2013): gatos, brillos, jungla y ropa neón.

The Prismatic World fue la gira que la trajo por primera vez a Chile. Una gran noticia para los y las Katy Cats—apodo de sus seguidores—, quienes la esperaban con ansias desde 2011, cuando la estadounidense llegó a Sudamérica para presentarse en Rock in Río, pero no hizo escala en nuestro país.

El gran día fue el 6 de octubre. El show fue teloneado por Tinashe, artista estadounidense que viajó con Perry durante todo su tour. “Definitivamente un sueño. Digo, es de esas oportunidades que se dan una vez en la vida y lo he disfrutado muchísimo. He sido fan de Katy Perry desde hace mucho tiempo y claro, estoy muy emocionada de salir de gira con ella, poder conocer Sudamérica y poder tocar frente a tanta gente… eso es algo realmente increíble”, comentó la cantante a Publimetro durante su estancia en Chile.

El concierto de Katy Perry comenzó con alrededor de 15 minutos de retraso. Sin embargo, las 30 mil personas que colmaban el recinto aguardaron pacientes. “Allí salió montada sobre un caballo y una escenografía ambientada en Egipto”, registró Emol. La temática iba en la línea de la canción Dark Horse y sorprendía por sus dimensiones.

El cielo nublado y los chubascos amenazantes no se la hicieron fácil a los espectadores. Tampoco a Perry, que confesó en el escenario que estaba un poco enferma.

No obstante, la artista desplegó su capacidad vocal durante la hora y 45 minutos que se extendió el concierto. Este incluyó múltiples cambios de vestuario —uno de los más característicos fue el morado—, un video divertido de gatos entre bloques y una fan arriba del escenario.

Se trató de Michelle Garrillo, de 24 años y oriunda de Maipú, quien fue vestida de Katy Perry. Antes del show, se fotografió con otras fanáticas, asegurando que su nombre artístico era Michiperry.

Foto: Emol

La gira en curso se caracterizaba por el icónico momento en que Perry subía una fan al escenario. Por tanto, era esperable que algo así ocurriera en Chile. Michelle Garrido, vestida de Katy Perry, llamó la atención de la artista, quien la eligió para subir al escenario. Sin embargo, la barrera idiomática fue un impedimento.

“A pesar de haber compartido con su ídola, tuvo serios problemas para comunicarse al no entender el inglés”, consignó Cooperativa.

Katy Perry le pedía a su fanática que le enseñara algunas palabras en español, pero no había una respuesta clara. “Entendí, pero estaba tan en shock de tenerla frente a mí, que la verdad es que ya no pensaba en nada, no razonaba”, relató la joven a Emol después del concierto.

Pero Michelle Garrido aprovechó de hacer el clásico ‘ceacheí' junto a Katy Perry. “No todas las personas en Chile tienen el nivel de inglés de otra persona que lo habla bien. No todos tenemos recursos para estudiarlo”, se justificó Michelle Garrido en Las Últimas Noticias.

Entre tiburones y regalos incómodos

Witness, el nombre de uno de sus álbumes, dio nombre a la gira que regresó a Katy Perry a nuestro país en 2018. Se presentó el 8 de marzo, el día de la mujer, en el mismo recinto en el que debutó.

Esta vez, el encargado de telonearla fue Augusto Schuster, cantante nacional que hace unos meses había triunfado en el Festival de Viña del Mar, llevándose las dos gaviotas e integrando el jurado de las competencias.

Cerca de una hora después del show de Schuster, Katy Perry apareció ante los 18 mil espectadores vestida con la bandera chilena. “De pie y sobre una plataforma más cercana a su público, una rubia Katy Perry saludó entre gritos, partiendo así el ‘Witness: The Tour’ en Chile’”, registró Emol.

Además, durante el show apareció un tiburón caminante, planetas plásticos y bailarinas con televisores en la cabeza.

El show transcurrió sin novedad—y sin fanáticas en el escenario—. Cantó temas como Chained to the Rhythm, Teenage Dream y su popular I kissed a girl. “Solo quiero recordarles que son personas hermosas. Que tienen en su interior, todo el poder que van a necesitar en sus vidas. Lo único que les pido es que sean su yo más auténtico y nunca teman ser exactamente quien quieren ser. Así es como pueden tener una mejor vida”, dijo sobre el escenario.

Pero Katy Perry no se fue muy contenta. A través de sus redes sociales, compartió un video con segmentos de la ciudad y sus actividades, así como regalos que recibió de sus seguidores. Uno de ellos fue una muñeca amigurumi (tendencia de tejido japonesa) vestida con uno de los atuendos que usó la artista en la gira.

También recibió una tradicional artesanía nacional: un indio pícaro. “Ella me regala esto en el día internacional de la mujer, ok”, escribió Katy Perry en sus redes sociales, según recogió BioBioChile.

Captura: BioBioChile

***

Las entradas para el próximo concierto de Katy Perry en Chile estarán a la venta desde el 19 de noviembre desde las 11:00 horas, para clientes Entel y quienes paguen con tarjetas Scotiabank, quienes tendrán un 20% de descuento.

En tanto, la venta general se iniciará el jueves 21 de noviembre a las 11:01 horas. Ambas por Ticketmaster.