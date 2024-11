Linkin Park anuncia su regreso a Chile para 2025

Esta mañana la icónica banda Linkin Park, anunció que volverá Chile de la mano de su gira From Zero World Tour, en la que repasarán algunos de sus clásicos y presentarán su nuevo álbum de estudio, From Zero. El disco, que se estrena este viernes 15 de noviembre, cuenta con la participación de la nueva vocalista de la banda, Emily Armstrong.

La banda se presentó por última vez en Chile el 9 de mayo de 2017 en el Movistar Arena, donde interpretaron canciones de su séptimo disco de estudio, One More Light. Tan solo dos meses después del concierto, el 20 de julio de 2017, el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, fue encontrado muerto en su casa.

Después de años de silencio, este 2024 la agrupación anunció a Armstrong como la nueva vocalista principal, quien cuenta con una amplia trayectoria musical. Así, la artista estará protagonizando su debut de la mano de esta nueva gira en la que la banda recorrerá ciudades de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, donde llegarán durante octubre y noviembre.

La banda también dio a conocer a los invitados que estarán tocando junto a ellos en el tour: AFI, Architects, grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA, Pvris! y Spiritbox. Sin embargo, los teloneros de Sudamérica no están confirmados aún.

Según el afiche compartido por la cuenta oficial de la banda, Santiago de Chile recibirá a Linkin Park el miércoles 5 de noviembre, en un recinto que aún está por confirmar. Por su parte, la información acerca de venta de entradas tampoco ha sido revelada.