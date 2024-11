Con su papá y su hermana Lux: Pedro Pascal asiste a la premiere de Gladiador II en Londres

Pedro Pascal va camino a concluir otro gran año en Hollywood. Cerca de finalizar el rodaje de The Fantastic Four: First steps, el actor ahora estrena Gladiador II, la película de Ridley Scott que continúa la historia de la icónica cinta que en su momento ganó cinco estatuillas en los Oscar.

Este miércoles –justo el día en que la secuela debuta en los cines chilenos– Pascal llegó hasta el Odeon Luxe Leicester Square (Londres) para participar en la avant premiere del largometraje dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Paul Mescal.

Foto: Reuters/Mina Kim

El protagonista de The last of us llegó junto a parte de su círculo más íntimo: lo acompañaron su hermana Lux y su papá, José Balmaceda.

Los medios internacionales destacaron que tanto el actor como su hermana asistieron con prendas de color negro. Pascal ocupó un traje y camisa de tonos oscuros, mientras que Lux vistió un vestido de terciopelo negro con cuello alto y una abertura en la pierna izquierda.

Al evento también acudieron el rey Carlos III, Ridley Scott y los actores Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn y Fred Hechinger.

En la historia Pascal encarna a Marco Acacio, el condecorado general romano que invade la tierra habitada por Lucio Vero (Mescal) y su esposa. Además, es la actual pareja de Lucila (Nielsen), la mamá del protagonista.

No es la primera vez que la estrella de The Mandalorian arriba a una alfombra roja junto a su familia. En enero pasado, en la 75° edición de los Emmy, Pascal asistió en compañía de Lux. Y antes, en marzo de 2023, llegó con su hermana Javiera Balmaceda a la 95° versión de los Oscar.

Foto: Reuters/Mina Kim