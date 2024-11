Olivie Blake, autora estadounidense: “A veces me tratan como a una creadora de contenido, pero mi trabajo es escribir”

Olivie Blake es una de las escritoras estadounidenses del momento. Con casi seis años en el mercado literario, ha logrado cautivar a miles de lectores alrededor del mundo. Fantasía, romance, dark academia y contemporáneo son solo algunos de los géneros que explora en su diversa bibliografía.

Con 35 años de edad, la también guionista de cine cuenta con una pluma destacada. Sus libros exploran más allá que solo historias de magia, teniendo fuerte enfoque en la experiencia humana, con personajes grises que habitan el mundo a su propio ritmo. A la vez, temáticas como salud mental, orientación sexual, feminismo e innovación son puntos centrales en títulos como Una venganza para mi enemigo, Contigo en el Éter y Los señores de la muerte.

La autora de Los seis de Atlas visitará el país el próximo domingo 17 de noviembre en el contexto de la Amabook Fest. Este evento a cargo de Ediciones Urano incluirá también las presentaciones de la estadounidense Melissa Albert, la argentina Pamela Stupia y la aplaudida chilena Francisca Solar.

En conversación con Culto, Blake se refirió a este próximo viaje, a la vez que profundizó en su perspectiva de las redes sociales, el mundo de los influencers literarios y también entregó una pincelada de lo que serán sus siguientes proyectos.

Olivie Blake en Chile

La autora recibe al medio a través de una reunión de Zoom, desde su casa en la ciudad de California, Estados Unidos. Trae puesta una blusa blanca, del mismo color de las paredes de la habitación en la que se encuentra. Al fondo del plano se visualiza un sillón gris que armoniza, y a modo de decoración, hay tres cuadros grandes: las portadas de la trilogía Los Atlas. Esto último no causa gran sorpresa, a fin de cuentas, son los títulos que la catapultaron al éxito internacional.

Se presenta de manera amable y ligera. En el nombre de la plataforma se identifica como Alexene Farol Follmuth, el nombre real tras el seudónimo. En 2022, de hecho, publicó My mechanical romance con su nombre de nacimiento.

Desde el primer momento transmite la emoción que le causa visitar Chile y Latinoamérica. Faltan pocos días para el inicio del viaje y ya está comenzando a empacar las maletas para no olvidar nada importante. “En la universidad estudié planificación urbana y políticas públicas, y uno de los países que se podía analizar era Chile, por todo el arte y la arquitectura en las calles, que es realmente hermosa. En su momento no pude viajar para conocerlo en persona, así que ahora me emociona mucho”, comenta Blake.

A pesar de que lleva años en la industria literaria, su éxito ocurrió de manera veloz y repentina. La pandemia, según ella misma identifica, fue un factor muy importante para el aumento de sus lectores: “Tiendo a escribir cosas no tan tradicionales. Antes creo que hubiera sido muy difícil comercializar mis historias, pero desde el tiempo de confinamiento los lectores y las editoriales están abriendo mucho más el espacio para autores un poco alternativos”, asegura.

Algunos de los comentarios que se repiten en las redes sociales son similares a la percepción de la autora, y para entender más su propuesta, podemos decir que su estilo e historias van en una línea similar a la de Sally Rooney, por ejemplo, con Gente Normal.

Una autora multi géneros

Cuando se consulta por los libros de Blake, es complejo encasillarlos en algún tipo de categoría o género, ya que estos fluyen en las narraciones. La misma autora confiesa que mientras escribe y realiza la obra artística, no piensa en qué tipo de género está creando, si no que es la historia en sí la que la guía para llegar al final: “El género, más que para el autor, es importante para el lector. Les ayuda a saber a qué tipo de libro están entrando, pero por lo menos yo no pienso mucho en el género cuando estoy escribiendo”.

En este sentido, los lectores de Blake también destacan por su diversidad. “Cuando un lector adquiere uno de mis títulos, capta rápidamente que no necesita saber de qué género es, no hay mucha expectación al respecto, quizás solo la idea de que es algo que probablemente no haya leído antes”, comenta con confianza.

La autora fue destacada dentro de los Goodreads Choice Awards del año pasado, así mismo, ha sido calificada como best-seller, logrando la traducción de sus libros a varios idiomas. Además de los títulos ya mencionados, que adquieren bastante popularidad, Blake se mantiene constantemente creando nuevos proyectos. Una de las más recientes publicaciones es Januaries, un compilado de relatos disímiles escritos en distintos momentos de su carrera literaria: “Lo llamo algo como mi Eras –en referencia al tour de Taylor Swift–, incluye personajes que ya conocen de otros libros, también algunos nuevos, algunos que quizás agregue a libros más adelante”.

Además, para abril de 2025 está programado el lanzamiento de Gifted and talented, una novela que promete reunir los puntos fuertes de su literatura: “Es un poco para todos, tiene fantasía y magia pero no es el foco, siempre me preocupo de la creación de personajes, que se sientan reales y que puedan conectar con mi audiencia. Creo que eso se lleva gran parte del mérito en mis novelas”, asegura.

Autoras presentes en la Amabook Fest.

Las redes sociales y los autores

La popularidad de la autora tiene directa relación con el aumento de la comunidad virtual literaria. Grupos en Bookstagram y Booktok, ahora son cosa del día a día. “Sin duda las redes y el internet han cambiado la industria literaria. Los fan fiction, por ejemplo, influencian de la misma manera que lo hace el marketing”, inicia su reflexión. “Para resumirlo, diría que la industria ha aumentado. No es que estos libros más populares no aporten a los lectores tanto como los libros clásicos o más aceptados tradicionalmente, sino que todo este fenómeno virtual ha hecho que las editoriales se adapten, que se abran a un tipo de lectura de la que no estaban al tanto”, agrega.

“Antes del boom de TikTok, Bookstagram y todos los demás grupos, siento que incluso las mismas editoriales no tenían claro escenario sobre cuántas personas leían por placer, no por querer verse inteligentes. Con esto se pueden entender todo el espectro de gustos que existe y todos los libros que llenan ahora las librerías”, asegura.

Otro punto importante en este debate es la posición que toman los autores dentro de las redes sociales. Según palabras de Blake, antes los escritores solo hacían eso, escribir, sin embargo, ahora con la virtualidad y las comunidades literarias, se espera que también sean parte del mundo online. “Es bueno y es malo. Por una parte, podemos conectar de manera más directa con nuestros lectores. Quien quiera puede escribirme un mensaje y decir que amó u odió uno de mis libros, por ejemplo. Para mí esa conexión es muy especial y muy preciosa, pero al mismo tiempo, hay cierto grado de presión, porque es mi cara la que aparece todo el tiempo, mi identidad y mi personalidad, ya no estamos hablando solo de libros”.

Las decisiones en cuanto a la aparición del autor en redes entonces es, por supuesto, decisión de cada uno, pero cada vez se está vendiendo más la idea de que tener una buena base de fans o seguidores previa, aumenta las posibilidades de éxito en la promoción de un libro. Blake no está totalmente de acuerdo en este sentido: “Hay un poco de pérdida del autor, como artista. A veces siento que me tratan como a una creadora de contenido. Tengo que estar haciendo siempre buen contenido, buenas fotos, pero eso no es mi trabajo. Mi trabajo es escribir”, afirma.

“Depende de cada autor ver cuánto tiempo le dedica a sus redes sociales. Creo que es trabajo de la editorial y del marketing lograr que el libro venda, sin necesidad de estar exponiéndome constantemente, pero entiendo que a otros autores también les guste esa otra parte de la industria. Por mi parte, vuelvo a las redes para compartir con mis lectores cada cierto tiempo, pero cuando estoy escribiendo me gusta el proceso en solitario”, cierra.

La Amabook Fest y la presencialidad

Siendo coherente con sus palabras, Blake dice que le encanta cuando la virtualidad llega más allá de las pantallas. Cuando se le ofreció ser parte de las Amabook Fest, eventos en los que cientos de lectores se reúnen con algunas de sus autoras favoritas, no dudó en solicitar que su viaje fuera a Latinoamérica.

Estuvo presente hace algunos años en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, y lamenta no haber podido recorrer más países del Cono Sur. Identifica entonces esta oportunidad como la instancia perfecta para reivindicarse con sus lectores de este lado del mundo. De acuerdo a la programación disponible en las redes sociales de Ediciones Urano, compartirá escenario con la también estadounidense Melissa Albert; asimismo, el evento se nutrirá con las presentaciones de Pamela Stupia y Francisca Solar, una de las chilenas más vendidas de este último año gracias al título El buzón de las impuras.

La cita tendrá lugar en el Centro Cultural de Las Condes, iniciando la jornada del domingo con actividades desde las 10 am. Además de los conversatorios, los asistentes podrán disfrutar de bailes temáticos y firmas de ejemplares con las autoras.