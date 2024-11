Franz Ferdinand lanza su nuevo single Night or day

Los escoceses Franz Ferdinand acaban de liberar su nuevo single Night or Day, una animada canción en tono optimista que anticipa su próximo álbum, The Human Fear.

Se trata de un canción que arranca con un riff de piano junto al bajo eléctrico, que da paso a versos en que el vocalista Alex Kapranos canta junto a un piano en stacatto.

En su letra, la canción trata del optimismo. Un poco a tono con el concepto del disco que tiene que ver con el miedo. “La vida nunca va a ser fácil / Pero si la vives conmigo / Vamos a vivirla al máximo día o noche”, canta Kapranos.

El tema, al igual que el resto del disco se grabó en el estudio de Kapranos en Escocia, con la producción musical de Mark Ralph, quien trabajó con el grupo para el sencillo Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013). “Grabamos a nuestra manera favorita, un poco como hicimos nuestro primer disco que fue mucha preparación. Fueron años de escribir, arreglar y aprender canciones, y luego la grabación fue muy rápida, unas dos semanas”, explicó Kapranos en entrevista con Culto.

El videoclip de Night or Day, fue dirigido por Rianne White en un elegante blanco y negro y muestra al grupo en el espacio en que grabaron el disco. “Esta canción emula la inmensidad turbulenta y trascendente de los sentimientos que viven y respiran dentro de cuatro paredes”, detalló White en un comunicado de prensa.

El álbum The Human Fear estará disponible en LP, Deluxe LP, CD y Digital desde el 10 de enero de 2025.