Tina Turner y su profundo mundo espiritual: “El budismo literalmente salvó mi vida”

Hija de un capataz y una india cherokee de sangre negra, la fe acompañó a Tina Turner desde su sus primeros años, asistiendo sin falta al servicio dominical de su iglesia. “Los predicadores proclamaban la Palabra de Dios, pero realmente no escuchaba lo que decían. Lo que me impactaba era el ambiente. Era el ‘amén’ del pueblo al estar de acuerdo con el predicador”. Así fue como la artista comenzó a cantar, a sus 7 años, en el coro de la iglesia bautista de Spring Hill, ubicada en la pequeña ciudad de Brownsville, Tennessee.

Tina Turner e Ike Turner (Foto por Gilles Petard/Redferns)

Sin embargo, a pesar de haber crecido en una familia bautista, fue en el budismo que la artista encontró realmente su refugio, algo que la salvó de los constantes abusos que sufría en manos de su primer esposo Ike Turner: “Usó mi nariz como saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba”, escribió en su libro My Love Story.

“Estaba viviendo una vida de muerte. No existía”, dijo. En su momento más bajo, la artista incluso intentó quitarse la vida. “Me sentí tan desesperada que intenté suicidarme con una sobredosis de pastillas para dormir. Afortunadamente, me encontraron y me llevaron al hospital, donde me revivieron”, reveló en una entrevista con USA Today. “El budismo literalmente salvó mi vida”.

Las enseñanzas del budismo de Nichiren llegaron a Turner en 1973 a través de sus amigos, Ana María y Wayne Shorter, quienes asistían a reuniones budistas periódicamente. Basado en las enseñanzas de Nichiren, un monje budista que vivió durante el siglo XIII en Japón, la corriente busca promover la paz en el conjunto de la sociedad a través del cambio profundo en la conciencia de cada individuo.

“Cuando comencé a estudiar las enseñanzas budistas y a cantar más, comencé a asumir la responsabilidad de mi vida y a basar mis decisiones en la sabiduría, el coraje y la compasión. No mucho después de que comencé a cantar, me di cuenta de que el poder que necesitaba para cambiar mi vida ya estaba dentro de mí”, expresó la artista en una entrevista con Tricycle Magazine en 2020.

La fe de Turner incluso influenció su carrera musical. En 2009, empezó a trabajar con Regula Curti y el cantante suizo-tibetano Dechen Shak-Dagsay, formando un grupo llamado Beyond. Su primer disco, Buddhist and Christian Prayers, contenía letras escritas por la propia Turner basadas en una mezcla de textos sagrados y poemas del famoso poeta persa Rumi.

La práctica budista de Turner quedaría narrada en dos autobiografías: Yo, Tina, publicada en 1986; y My Love Story, publicada en 2018. Sin embargo, fue en Happiness Becomes You, publicado en 2020, que la artista ahondó realmente en la importancia de la espiritualidad en su vida.

“Había tantas circunstancias y fuerzas externas que no podía cambiar ni controlar, pero la revelación que me cambió la vida fue que podía cambiar mi forma de responder a estos desafíos”, escribe en la introducción de Happiness Becomes You. “La ayuda más valiosa viene de dentro, y la paz llega cuando las personas se esfuerzan por ser mejores”.