George Harris: la inesperada piedra en el zapato en que se convirtió el comediante venezolano para el Festival de Viña

Ha pasado menos de una semana desde el anuncio de los comediantes que estarán presentes en el Festival de Viña 2025 y la carta extranjera ya se ha convertido en una de las más ásperas dentro de los candidatos a hacer reír al Monstruo de la Quinta Vergara.

Se trata de George Harris, que el próximo domingo 23 de febrero será el encargado de inaugurar el bloque de humor en la próxima edición del Festival de Viña. El comediante se presentó en Chile hace tan solo unos meses con un show sold out en el Movistar Arena, donde llegó con su espectáculo El Pueblo de Uno. A pesar de su éxito previo en el país, el debate contra Harris comenzó luego de que se reviviera un antiguo tweet en el que critica el gobierno del expresidente Salvador Allende a 50 años del golpe de Estado. “Y por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!”, escribió refiriéndose al registro de una marcha de mujeres contra el presidente en 1971.

Las críticas del humorista a la izquierda chilena también se han hecho presentes en otras publicaciones. El 18 de octubre de 2020 George Harris tuiteó: “Venezuela en los 80′s era Chile del 2020. Un país pujante en ‘vías de desarrollo’ con un montón de extremistas de izquierda que vivían quejándose y destruyendo las vías públicas en sus supuestas luchas sociales. Miren el resultado de la izquierda en el poder”.

El comediante, que vive en Miami desde el año 2011, reveló en una entrevista con el medio Semana que dejó Venezuela porque sabía que en algún momento le iba a “tocar la censura”. “Yo siempre he estado en contra de lo que está pasando en mi país y en contra de todos los procesos de izquierda de Latinoamérica”, aseguró.

Algo similar expresó para El Español en 2022: “La izquierda siempre está en contra del humor, de la libertad de expresión, de la libre prensa, en contra de todos los sistemas de comunicación, la izquierda va en contra de todo eso. Porque al final a la izquierda no le interesa que la gente se entere de muchas cosas”

Además, agregó que “estamos frente a una generación muy delicada. Los niños de 16 a 19 años, llamados por muchos la ‘generación de cristal’. El humor se encuentra en un momento de peligro. Estamos caminando entre bombas antipersona. No te puedes meter con ciertos gustos sexuales, no puedes hablar de ciertas características de las personas porque entonces haces bullying...”.

Aparte de los tweets, también se ha hecho viral el extracto de una rutina de Harris en la que hace referencia a un viral chileno donde un joven entrevistado por TVN dijo que viajaba a la playa para drogarse. “No sé si lo entendieron, porque el acento es un poquito fuerte, pero dice ‘yo voy a drogarme’. Esa es la juventud que tienen hoy en día”, expresó el comediante.

Tras el resurgimiento de estas publicaciones, usuarios chilenos de redes sociales han manifestado su enojo ante el comediante en la plataforma X, pidiendo incluso que lo bajen del Festival de Viña.

Harris arremete contra las críticas

En una transmisión en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram, el comediante se refirió a las críticas que ha recibido por parte de los chilenos tanto en X como en los comentarios de sus publicaciones de Instagram. “He recibido comentarios negativos, lo cual no he tenido ningún problema, no soy de responder eso, no doy bola, toda la vida he tenido comentarios negativos, en mi carrera eso es parte, es parte de estar en el ojo público”, dijo.

Sin embargo, fue en esa misma instancia que expresó: “Un consejo que les doy a mis haters, a la gente que no le gusta el trabajo del otro: amigo, pase. No se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión (…) Vivan la vida. Traten de hacer una receta de esas que ustedes escriben. Monten un arroz bueno, monten pollo, inviten a alguien a comer a su casa, ocúpense de ustedes mismos”.

Finalmente, el comediante se refirió a los comentarios de las personas que piden bajarlo del festival: “Mira para esas poquísimas personas que me han escrito esos comentarios en los posts. Dejémonos de bloqueos y cuestiones (...) Déjense de eso, de esa gente que escribe que ‘no te presentes’. Deja las drogas, que están afectando tu cerebro”, expresó.

Mientras algunos usuarios insisten en bajar a Harris del evento, fuentes dentro de la organización del festival aseguran que no existe mayor preocupación sobre el tema y que no hay intenciones de reconsiderar su fichaje. Así, sostienen que están a la espera de que el tema decante y que el propio comediante se refiera a los hechos en los próximos días.