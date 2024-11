El emotivo documental de Blur que trae In-Edit Chile según su director

Fue un dato lanzado durante una charla lo que permitió a Toby L, encontrarse con la posibilidad de trabajar en un proyecto cinematográfico con Blur, la afamada banda de los 90′. En rigor, ya conocía a dos de sus músicos y se había labrado un cierto vínculo gracias a la discográfica Transgressive, de la que es fundador. “He estado trabajando con Damon y Graham en proyectos musicales durante los últimos años, los he conocido a ellos y a sus equipos. Obviamente, siempre he sido un gran admirador de Blur”, dice a Culto vía Zoom desde Reino Unido.

Pero el regreso del grupo anunciado en noviembre de 2022 con miras a un shows en el Estadio de Wembley, puso a Toby L en el lugar y momento adecuados. “Estaba en el estudio de Damon en Londres y estábamos hablando de otro proyecto. Luego surgió en una conversación sobre este espectáculo de Wembley que se iba a anunciar. Ellos sabían que yo también hacía trabajos de filmación y de documentales. Y básicamente les dije que me encantaría proponerme a mí mismo para dirigir el documental”.

Y así se gestó el documental To the End, que siguió el proceso de reunión del grupo. Los muestra trabajando en el material de su muy buen disco The Ballad of Darren, en el estudio casero de Albarn, además de preparar los shows en Wembley. Este trabajo está pronto a exhibirse en el país, en el marco del festival In-Edit Chile.

La clave es que el público chileno verá un documental que se diferencia de otros registros sobre Blur, como No distance left to run, que entra en un arco narrativo más clásico de celebrar su legado. “Sentí que todos estos eran proyectos separados -explica Toby-. Y en ese sentido, espero que esta película se sienta muy diferente. Pero si ves todas las otras películas de Blur y luego ves esta, he tratado de incluir referencias sutiles a esas películas”.

Por ello, es que este documental muestra a la banda en una fibra más humana y personal. Vemos a Albarn consumido por el dolor del divorcio de su pareja de hace 25 años, lo vemos llorar desconsolado cuando escucha parte del nuevo disco, se enfada en los ensayos, grita, se muestra lidiando con sus emociones. Un registro honesto que sorprende.

“Creo que cuando hago documentales, lo principal es la empatía -explica el director-. Realmente quiero asegurarme de que el artista sea una versión honesta y abierta de sí mismo dentro de su nivel de comodidad, ya sabes. Y quiero darle a la audiencia esa perspectiva porque mi sensación es que si las personas son más abiertas, honestas y vulnerables, nos relacionaremos mejor con ellas y las entenderemos mejor. Afortunadamente, la banda está en un punto de sus vidas y sus carreras en el que estaban abiertos a ser reflexivos, francos y honestos. Y es muy raro ver a una banda de estadio abrirse sobre sus sentimientos de la manera que esta banda lo hace en esta película”.

¿Te pidieron ellos que no filmaras en alguna parte?

Hubo un par de momentos en los que, ya sabes, estábamos filmando y, a veces, tienes la sensación de ok, tenemos que dar un paso atrás. A veces es fácil interponerse, incluso si estás tratando de ser invisible. Nuestro trabajo como equipo es ser una mosca en la pared, pero aún así, están trabajando, lo que ves en la película es una banda que está haciendo un disco, escribiendo una grabación, grabando cuerdas. Los ves ensayando para shows. Nuestro trabajo también es intentar asegurarnos de no interrumpirlos mientras hacen sus cosas.

Pudiste filmar a Blur trabajando en el disco The Ballad of Darren. ¿Cómo sentiste el privilegio de registrar ese proceso?

Como cineasta, obviamente estás pensando en lo que estás filmando, pero de vez en cuando, tenía que apartar la mirada de la cámara o del monitor y simplemente decir, oh, Dios mío, mira, están escribiendo esa parte de guitarra para una futura canción que será un himno. En un momento al principio de la película vemos a Graham Coxon, el guitarrista, tocando la línea de guitarra de The Narcissist, que fue el primer sencillo del álbum. Y sabes, estás literalmente justo a su lado mientras toca sus partes de guitarra por primera vez en la grabación, así que eres parte de esa experiencia, siendo testigo de eso a unos pocos centímetros de ti mientras sucede. Así que es algo bastante sorprendente, dado que esa canción probablemente será cantada por mucha gente, millones de personas, para siempre. Eso es algo hermoso.

Como decíamos, To the End muestra al grupo trabajando en su nuevo disco y además documenta el proceso de preparación de sus shows en Wembley, con una íntima presentación de calentamiento en su natal Colchester. Curiosamente, pese a sus años, a los músicos se les ve nerviosos ante tamaño desafío. “Me encantan todas las imágenes de cuando la banda está en el backstage bastante nerviosa antes de salir -dice Toby L-. Se les ve hablando, mordiéndose las uñas y fumando mucho. Y de repente se oye el rugido de la multitud y caminan hacia el escenario. Me encantó filmarlos caminando hacia el escenario”.

¿Qué fue lo más sorprendente de esos shows de Wembley?

La escala de Wembley es enorme. Ya sabes, cerca de 100.000 personas. Es un sonido increíble, lo llaman el rugido de Wembley. Y da bastante miedo, se siente bastante tribal. Debido a que fueron solo un par de años después de la pandemia creo que había una verdadera sensación de celebración, alivio, felicidad y belleza. Y lo sorprendente fue lo joven que era el público, lo que demuestra que la buena música trasciende generaciones y épocas. Se trata de lo que significa algo, y por eso los Beatles y Led Zeppelin siempre tienen público, por eso Blur, Oasis, todos estos grupos siempre tendrán público, porque la música es increíble y se conserva muy bien.

¿Hubo algo del material que no entró a la película que te hubiera gustado dejar?

Oh, hay un montón de chistes e historias muy divertidas. Pasamos seis meses filmándolos, hay mucho material. Pero esta es la película que queríamos hacer, queríamos que fuera sobre la amistad y la amistad masculina a medida que envejeces. Así que esta era la dirección que parecía la más apropiada y honesta.

Tras conocer a Blur tan a fondo, ¿cambió tu opinión sobre ellos?

En realidad, creo que mi amor por cada uno de ellos creció, lo cual es una buena señal, para ser honesto, porque podría haber ido en la otra dirección. Me encariñé mucho con todos ellos. Creo que son personas increíblemente creativas y talentosas, pero también individuos muy complejos, interesantes y dinámicos. Una banda al final es la química de los cuatro. Cuando los pones juntos, la magia sucede. Así que fue maravilloso tratar de capturar esa magia dentro de esta película.

El documental To the end, será exhibido durante el festival IN-Edit Chile el sábado 7 de diciembre a las 12 horas en el Teatro Nescafé de las Artes y el viernes 13 de diciembre a las 21 horas en el Centro Arte Alameda/Sala Ceina. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Ticketmaster y en Passline, respectivamente.