Familia de Jorge Matute Johns llega a acuerdo con la productora Fábula por polémica serie

Durante los primeros días de noviembre de este año, la familia de Jorge Matute-Johns se presentó en el Congreso Nacional para solicitar la detención del rodaje de la serie producida por Netflix y Fábula, basada en el caso del joven desaparecido en 1999 y hallado sin vida en 2004. Durante la instancia, Álex Matute y María Teresa Johns, hermano y madre de Jorge, exigieron la suspensión de las grabaciones.

“Yo quiero parar esta serie, no quiero que sigan”, expresó la mamá de la víctima en aquella ocasión, agregando que “esto me ha hecho retroceder, no puedo avanzar, no he podido superar este dolor en los 25 años que pronto cumpliré”.

Por su parte, Álex Matute manifestó que en el caso de que no se suspendan las grabaciones, debían hacerse modificaciones en el guion, incluyendo los nombres de los personajes. “Que hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre, ni el mío”, expresó ante el parlamento.

Hoy, casi dos meses después de aquella audiencia, el conflicto finalmente llegó a su fin luego de que se anunciara que la familia logró llegar a un acuerdo con la productora para que utilizaran nombres ficticios en el proyecto. La noticia se dio a conocer mediante un video de Álex Matute compartido por el diputado Alejandro Bernales en su cuenta de X, donde el hermano de la víctima informó sobre la resolución. “Nos hemos enterado de que la productora retrocedió en el uso de los nombres (…) lo cual hoy nos permite el retiro del uso de los nombres nuestros en la serie que se está trabajando”, expresó, agradeciendo además a los integrantes de la comisión.

Por su parte, el diputado escribió: “Se logró! Productora Fábula decide ocupar nombres ficticios en la grabación de la serie inspirada en el caso Matute Johns”, agregando que “el ‘rating’ no puede transgredir a la ética”.

Hasta ahora, se sabe que la serie será dirigida por Fernando Guzzoni y Pepa San Martín, y nace de una investigación periodística liderada por Rodrigo Fluxá. Además, el elenco contará con la participación de Clemente Rodríguez (en el papel de la víctima), Alfredo Castro y Paulina García, entre otros.