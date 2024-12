La Guerra de los Rohirrim: qué trae la nueva película de El Señor de los Anillos

La batalla del Abismo de Helm es uno de los momentos más recordados de la trilogía de El señor de los anillos. En ese conflicto la arremetida de un gigantesco ejército de orcos fue detenida por los hombres de Rohan –conocidos como rohirrim–, quienes soportan y se imponen bajo el liderazgo del rey Théoden (Bernard Hill), Éomer (Karl Urban) y Gandalf (Ian McKellen).

A más de dos décadas de ese espectacular y dramático episodio, contenido en El señor de los anillos: Las dos torres (2002), una nueva película regresa a ese territorio del mundo creado por J. R. R. Tolkien.

El señor de los anillos: La guerra de los rohirrim se ambienta 183 años antes de los eventos presentados en El hobbit, en una época en que Rohan era gobernado por el rey Helm Hammerhand (voz de Brian Cox). El reino sufre el ataque de Wulf (Luke Pasqualino), un astuto y despiadado señor Dunlending que desea vengar la muerte de su padre, y Helm convoca a su pueblo a montar una defensa en la antigua fortaleza de Hornburg (el futuro Abismo de Helm). En esos momentos de amenaza, Héra (Gaia Wise), la hija del rey, debe desempeñar un papel relevante en la resistencia contra el enemigo.

Aunque es un animé, la cinta (que debuta este jueves 5 en salas del país) se asegura de darle continuidad al trabajo de Jackson. Trae de vuelta a algunos de los principales colaboradores del director. La principal es Philippa Boyens, guionista de El señor de los anillos y El hobbit, quien que se desempeña como productora y coautora de la historia del nuevo filme..

En tanto, también vuelven Richard Taylor (maquillaje y efectos visuales), Alan Lee y John Howe (diseño conceptual). A ellos se suma que la actriz australiana Miranda Otto –Éowyn en las películas– es la narradora del largometraje. Todos trabajaron bajo la conducción del director Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black lotus) y el aval del estudio japonés Sola Entertainment.

La historia se basa en las páginas de los apéndices de Tolkien en que el autor se explaya sobre los diferentes gobernantes de Rohan. “No se trata del Anillo, no se trata del Señor Oscuro. Todo eso es muy periférico a la historia”, indicó Boyens al medio The One Ring, adelantado que la cinta “comienza con estas batallas a gran escala, pero en realidad se vuelve más intenso y claustrofóbico”.

En ese sentido, le da desarrollo (y un nombre) a Héra, la hija del legendario rey Helm, y enfatiza la trama política que se teje alrededor de sus personajes.

El reencuentro

La premiere de la película fue la mejor demostración de que los máximos involucrados en los filmes de Jackson respaldan el nuevo largometraje. Al evento llegaron Peter Jackson, Ian McKellen, Cate Blanchett (Galadriel), Dominic Monaghan (Merry) y Billy Boyd (Pippin), además de los actores que le prestan sus voces a los personajes en la cinta animada.

Foto: Reuters/Isabel Infantes

También asistió Andy Serkis, quien prepara el siguiente proyecto cinematográfico de la saga, una historia centrada en Gollum que llegará a los cines en 2026.

Por cierto, ni esa película ni El señor de los anillos: La guerra de los rohirrim guardan relación con El señor de los anillos: Los anillos de poder, la serie de Prime Video, que aborda la Segunda Edad de la Tierra Media (la trilogía de Jackson transcurre en la Tercera Edad).