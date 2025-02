La cuenta de X de Kanye West fue desactivada luego de una ola de comentarios ofensivos: “Soy un nazi”

Tras una serie de publicaciones racistas y antisemitas, incluyendo declaraciones como “soy un nazi”, la cuenta de Kanye West en la red social X fue suspendida. Organizaciones como la Liga Antidifamación y el Comité Judío Estadounidense condenaron enérgicamente estas expresiones de odio.

Actualmente, su perfil muestra el mensaje “Esta cuenta no existe”, lo que impide acceder a sus publicaciones anteriores. Además de los comentarios racistas y antisemitas que realizó, West también generó controversia al defender públicamente al rapero Sean “Diddy” Combs y alardear sobre su supuesto control sobre su esposa, Bianca Censori.

Durante el Super Bowl, el rapero dirigió parte de sus ataques contra Taylor Swift, quien asistió al evento para apoyar a su pareja, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.

En un mensaje publicado en X, el cantante criticó la visibilidad de Swift en el evento. “Si se trata de la cultura... ¿Por qué dejamos que Taylor Swift salga en la TV cantando una canción sobre derribar a un hombre negro y acusarlo de cosas que pueden arruinar su vida?”, posteó.

Además, en uno de sus tuits, West escribió que “le encanta cuando los judíos vienen a mí y me dicen que no pueden trabajar conmigo”. También afirmó que “nunca me disculparé por mis comentarios judíos”.

Esta no era la primera vez que el rapero publicaba cosas antisemitas en X. El artista fue restringido en la plataforma de redes sociales en 2022 después de una publicación en la que declaraba que quería hacer una “conversación a muerte 3 contra los judíos”. Los comentarios de 2022 provocó una reacción generalizada y resultó en que Adidas terminara su colaboración con él.

Kanye West (créditos: Reuters).

Poco antes de eliminar su cuenta, West publicó un mensaje de despedida en la plataforma:

“Estoy cerrando sesión en Twitter. Aprecio que Elon me haya permitido desahogarme. Ha sido muy catártico usar el mundo como caja de resonancia. Fue como un viaje de ayahuasca. Amo a todos los que me dieron su energía y atención. Hasta que volvamos a conectar. Buenas tardes y buenas noches”, indicó.

Respecto a esto, el periodista Piers Morgan comentó: “Tan decepcionado de que Kanye West haya eliminado su cuenta de X… dijo nadie. De ser un genio del rap a un troll demente, vil, racista, antisemita, misógino e incitador de violencia. Qué caída más triste y patética”.

La controversia en torno a las publicaciones del rapero se suma a una serie de hechos que han marcado su carrera en los últimos años. Desde su apoyo a figuras extremistas hasta sus polémicas declaraciones en redes sociales y entrevistas, el artista ha estado en el centro de la polémica en numerosas ocasiones.