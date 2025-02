Se ponen a la venta nuevas entradas para los shows de Simply Red en Chile

Debido a la alta demanda, se han dispuesto de nuevas localidades para los shows de Simply Red en Chile, las que estarán a la venta este martes 18 de febrero, desde las 12:00 horas, en PuntoTicket.

En febrero de 2024, los músicos anunciaban su primer concierto en el país, sin imaginar el exorbitante interés que despertarían entre el público local. A este primer show, y con una velocidad increíble, se comunicaron las próximas presentaciones, sumando un total de cinco fechas que se volvieron sold out en tiempo récord a un año de su realización.

Simply Red llegará hasta el Movistar Arena para presentar su ‘40th Anniversary Tour’, gira mundial que celebra sus cuatro décadas de excelencia en la música.

Esta venta de tickets, en nuevas localidades, es una oportunidad única para quienes no alcanzaron a comprar su entrada.

Durante este show, la agrupación británica llevará a la audiencia a través de un inigualable viaje por los hits que han perdurado en el tiempo, como If You Don’t Know Me by Now, Stars, Holding Back the Years, For Your Babies, entre otros.

Simply Red se presentará en Chile los días 4, 5, 7, 8 y 9 de marzo.