La historia de amor inolvidable de Marc Anthony: su matrimonio con Jennifer Lopez

La historia de Jennifer Lopez y Marc Anthony comenzó en 1998, cuando ambos tenían entre 18 y 19 años. Se conocieron en Broadway, en el backstage de The Capeman, el musical escrito por Paul Simon, que fue protagonizado por el intérprete de origen puertorriqueño.

Pero su acercamiento aquella vez fue fugaz. Ambos siguieron con sus vidas, Jennifer López se encontraba en pareja con el actor Ben Affleck; mientras que el cantante estaba casado con la ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres.

Pero un año después se volvieron a encontrar en el estudio de grabación, donde el salsero pidió a Jennifer Lopez ser parte del videoclip No Me Conoces. Ella aceptó con la condición de grabar a futuro un tema juntos y fue allí cuando surgió la idea de la colaboración, que resultó ser No Me Ames.

La vida amorosa de Marc Anthony se desplomó en 2004, cuando luego de una presunta infidelidad, Marc y Dayanara rompieron sus cuatro años de matrimonio y anunciaron su separación definitiva; mientras en paralelo Jennifer Lopez se separaba del actor Ben Affleck, con quien se encontraba comprometida y tenía planes de matrimonio.

La unión de JLo y Marc Anthony fue fulminante y sorpresiva. En junio de 2004, cuatro días después del divorcio del cantante, se casaron en una despampanante boda, donde hubo más de 600 invitados. Según informó People ese día, el matrimonio fue una sorpresa para todos la familia, amigos y todos los invitados en general, quienes asistieron a la unión pensando que sería solo una “hermosa fiesta vespertina”, el en lugar se enteraron de que ese mismo día se casarían.

Meses antes del matrimonio la cantante y actriz había vuelto a trabajar con Marc Anthony. El cantante produjo la canción ¿Quién será?, que fue incluida en la banda sonora de la película Shall We Dance?

Un año después, la pareja se presentó en la 47ª ceremonia de los premios Grammy e interpretaron la canción Escapémonos en una íntima presentación donde se les ve sentados sobre una cama. El track fue incluido en el disco Valió la pena de Marc Anthony.

En 2006 el matrimonio coprotagonizó la película El Cantante, basada en la vida del cantante y productor musical puertorriqueño Héctor Lavoe. El mismo año lanzaron la canción Por Arriesgarnos, que formó parte del disco Como ama una mujer. El mismo año la pareja anunció que serían padres de sus mellizos Max y Emme, que nacieron en febrero del año siguiente.

Marc Anthony y Jennifer Lopez se mantuvieron varios años juntos hasta que en 2011 se separaron, pero fue recién en 2014 que pudieron concretar el divorcio, separándose oficialmente. Luego de eso, Marc Anthony se casó con la modelo Shannon de Lima y JLo se emparejó con el bailarín Casper Smart.

Su relación después del divorcio

Años más tarde el ex matrimonio se reunió nuevamente los Latin Grammy de 2016, para interpretar Olvídame y Pega la vuelta del dúo Pimpinela. Aquella noche se dieron un beso y dejaron en evidencia que a pesar de los años, seguían manteniendo una química inigualable en el escenario.

“Marc y yo estamos bien como estamos ahora”, comentó Lopez en Watch What Happens Live With Andy Cohen en 2017. Incluso aclaró la relación que mantienen luego de divorciarse: “Hay una razón por la que no estamos juntos. Pero somos grandes amigos, y somos padres juntos. Eso ha sido incluso mejor para nosotros. Nos conocimos trabajando, y ahí es donde somos realmente mágicos. Cuando estamos en el escenario juntos, y así lo dejamos ahí. Eso es todo”.