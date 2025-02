Brady Corbet dice no ganó dinero por hacer El Brutalista y que hay nominados al Oscar “que no pueden pagar el alquiler”

El director de cine, Brady Corbet, reveló que no obtuvo ganancias económicas con El Brutalista, cinta nominada al Oscar. Durante una entrevista en el podcast WTF With Marc Maron, el cineasta mencionó que tuvo que dirigir tres anuncios en Portugal para generar ingresos.

Corbet explicó que ni él ni su esposa y colaboradora creativa, Mona Fastvold, obtuvieron ganancias con sus dos últimas películas: El Brutalista y Vox Lux: el precio de la fama (estrenada en 2018). A pesar de que la cinta protagonizada por Adrien Brody recibió diez nominaciones a los Premios de la Academia -incluyendo Mejor actor para Brody, Mejor actriz de reparto para Felicity Jones, Mejor director para Corbet y Mejor película-, esto no se tradujo en beneficios económicos.

Cuando Maron le pidió a Corbet que aclarara sus comentarios sobre el pago, el director dijo: “Sí. En realidad, cero. Tuvimos que vivir con un sueldo de hace tres años”.

El costo económico no es exclusivo de él, dijo. “He hablado con muchos cineastas que tienen películas nominadas este año y que no pueden pagar el alquiler. Es algo real”.

El director continuó señalando que a los cineastas “no se les paga por promocionar una película” y que “si nos fijamos en ciertas películas que se estrenaron en Cannes, eso fue hace casi un año… quiero decir, nuestra película se estrenó en septiembre. Así que he estado haciendo esto durante seis meses. Y no he tenido ningún ingreso porque no tengo tiempo para ir a trabajar. Ni siquiera puedo aceptar un trabajo como guionista en este momento”.

Corbet dijo que el largo circuito de prensa se siente como “un interrogatorio de seis meses”, y luego aseguró que completó 90 entrevistas la semana pasada.

“Trabajamos siete días a la semana. No hay límites. Hay que viajar constantemente y además se trabaja sábados y domingos. No he tenido un día libre desde las vacaciones de Navidad, y eso que solo fueron cuatro días” finalizó.

Lo cierto es que El Brutalista es una de las indiscutibles favoritas para la 97.ª edición de los premios Oscar, siendo la segunda película más nominada con 10, las mismas que Wicked y solo superadas por las 13 candidaturas de Emilia Pérez.

El pasado domingo 16 de febrero, en los BAFTA, El Brutalista tuvo su momento de gloria, ya que Brady Corbet fue reconocido como el Mejor Director y Adrien Brody como el Mejor Actor, de esta manera, el protagonista de la cinta junto al cineasta se perfilan como los favoritos a ganar el Oscar.

Brady Corbet / Adrien Brody (BAFTA)