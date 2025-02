La historia de amor y ruptura de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean que marca su paso por Viña

“La cantante Myriam Hernández anuncia el fin de su relación matrimonial y profesional con Jorge Saint-Jean Domic. Después de 35 años la pareja ha decidido poner término definitivo a su relación matrimonial y de representación artística. Ambos continuarán caminos profesionales separados”. Así fue como el mundo se enteró que una de las parejas más longevas y sólidas del espectáculo luego de 35 años daba por finalizada su relación.

Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean

Hernández y Saint-Jean se conocieron en los 80, cuando la cantante ya se abría paso en la música con sus baladas románticas. En ese tiempo, Claudio Riquelme era mánager de Hernández.

En charla con Mega, Riquelme habló sobre lo que fue su salida del equipo de Hernández, y como el ex marido se convirtió en su mánager. “Jorge era gerente de marketing de EMI en ese momento, ahí nos conocíamos. Luego cuando empieza la parte internacional de Myriam, yo decido salirme del proyecto, incluso él me llamó para apoyarme, ‘cómo me iba a salir, nosotros te apoyamos’. Y yo no cambié mi decisión, para no enfrentar esta etapa”.

Saint-Jean se convirtió en representante, y luego fue su pareja. Ya en 1992, con 27 años, la baladista dio el sí en el altar y se casó con Jorge Saint-Jean, quien además era presidente de EMI.

Fue en 1989, bajo el management de su pareja, que logró la internacionalización de su carrera. Obtuvo cuádruple disco de platino en julio de ese mismo año y en octubre, ingresó al Hot Latin Songs de Billboard con el himno Ay amor.

En conversación con Canal 13, la artista dijo sobre su ex marido que “Siempre me llamó la atención la decisión que tenía por trabajar y por ir adelante”.

Pasaron los años y la pareja tuvo dos hijos: Jorge y Myriam. El amor del matrimonio parecía intacto. En conversación con La Segunda, en 2012 la cantante entregó algunos detalles de su matrimonio y cuando le consultaron que cómo lo hacían para no desencantarse, comentó: “Es una tarea ardua. No es que las cosas sean como miel sobre hojuelas… Mucha gente piensa que trabajar en lo mismo significa que estamos juntos las 24 horas de día. ¡Y no es así! No lo veo hasta las 8 de la noche”.

Y también reveló que para mantener el amor seguía la siguiente receta: “Siempre lo espero con un aperitivo, porque es la instancia para relacionarte con tu marido más como pareja y amante… Tomarse un vinito, conversar, reírse, arreglarse para ese momento. No es que todos los días sea así, porque sería un cuento de hadas, pero sí 2 o 3 veces a la semana. Eso nos ha ayudado a mantener el amor. Obviamente, no es el mismo amor del comienzo. Ahora es más maduro e intenso… Uno tiene la labor de la conquista. ¡Pero el marido también!”.

En 2017, se volvieron a casar cuando cumplieron 25 años de matrimonio. “Quien yo soy hoy, en gran medida es gracias a Myriam”, dijo Saint-Jean en ese entonces. Hernández por su lado, dijo “me emociona mucho, si yo me enamoré de él es porque fui capaz de ver más allá. Descubrí a un hombre, un niño en envase grande, es sensible, buen papá, buen marido, buen yerno, fue buen papá y ahora buen abuelo”

La separación

Sin embargo, en diciembre de 2024 la artista anunció la separación, que no fue solo un quiebre matrimonial, sino que también laboral. “La representación y management de la artista está a cargo de su hijo, el publicista Jorge Ignacio Saint-Jean Hernández, que desde hace año forma parte de su equipo”, decía en el comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la cantante.

“Desde que se anunciara públicamente el fin de nuestra relación matrimonial y laboral con Myriam, decidimos no referirnos públicamente a los detalles que rodean este doloroso momento”, comenzó el comunicado.

“Sin embargo, han sucedido una serie de especulaciones, rumores, pseudo noticias y un sinnúmero de falsedades en múltiples programas y medios de comunicación sobre las causas de ésta, que no tienen asidero y que han afectado gravemente nuestro honor e imagen pública y la de nuestras familias, que merecen todo el respeto, puesto que ellos no tienen responsabilidad alguna de nuestras decisiones y corresponde a un asunto de carácter privado. Es comprensible el interés que genera, debido a destacada trayectoria de Myriam y su valioso aporte a la música chilena e hispanoamericana, de lo cual, me siento orgulloso y agradecido de haber podido contribuir, pero ello no justifica en modo alguno el daño que provocan declaraciones que sólo buscan generar atención mediática, sin medir consecuencias, por lo que reitero la solicitud de respeto frente a esta situación”, dijo Saint-Jean por su parte.

“Desde ya hago presente que he encomendado el estudio de todas las acciones administrativas y/o judiciales procedentes en contra de quienes hayan lesionado nuestra honra y/o persistan en seguir haciéndolo”, cerró el comunicado el ex marido de Hernández.

Luego de ese comunicado, el equipo de la baladista señaló: “La cantante Myriam Hernández y su representante, Jorge Ignacio Saint-Jean Hernández, se desmarcan de las declaraciones emitidas por el señor Jorge Saint-Jean Domic. Por nuestra parte, la única declaración al respecto fue publicada el pasado 27 de diciembre”

En la conferencia de prensa del Festival de Viña, la cantante se refirió al quiebre matrimonial: “En la vida hay momentos difíciles, donde se aprende mucho y te vuelves a levantar, a veces con más fuerza. Tengo unos hijos fuera de serie, son mi fortaleza; también Dios, mi red de amigos, mi familia”.