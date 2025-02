“No hubo ningún espíritu xenofóbico” : las reflexiones de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda por fallida rutina de George Harris

El comediante George Harris no convenció transversalmente al público de la Quinta Vergara. El venezolano era el encargado de abrir el humor en la 64° edición del Festival de Viña del Mar y, entre aplausos y pifias, dejó el escenario sin ninguna gaviota.

Los animadores de la instancia, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, tuvieron un papel clave durante su rutina. Ambos ingresaron en dos oportunidades al escenario para calmar los ánimos del Monstruo.

Respecto a la totalidad de la jornada, la conductora de Mega dijo a los medios al término de la jornada: “Un balance bastante positivo, mira la hora en la que estamos terminando, mucho más temprano que en ocasiones anteriores”. Además, valoró el cambio de orden de las jornadas, que sitúo las competencias entre los números artísticos.

Ahora bien, sobre el desempeño de George Harris, Araneda indicó que ahí “hay varios temas”. “Una situación que fue sin duda compleja”, agregó por su parte Doggenweiler.

Daniel Merino, director ejecutivo del festival, evaluó así la tensa situación: “Es complejo cuando tú invitas a alguien a tu casa y esa persona que invitas a tu casa como que empieza a discutir con el público, creo que ese fue el error. En el momento en que empezó a discutir con el público, al final del camino el público reaccionó de mala manera y se provocó algo que se podría haber evitado”. Además, aseguró que la rutina de Harris fue revisada con anterioridad.

Sobre por qué los animadores regresaron al escenario, el representante de Bizarro justificó que “siempre hemos dicho que quien decide irse del escenario es el artista, o el comediante, no nosotros”.

“En la primera vez yo creo que calmó la situación y lamentablemente no realizó la rutina. La gran deuda que él nos deja es no haber podido desarrollar su rutina”, dijo el animador sobre una de las intervenciones.

Es más, Rafael Araneda le instó al humorista a ir más rápido con su show, en sintonía con la idiosincrasia chilena; y le llamó, en conjunto con Doggenweiler, a no pelear con el público. “Le dije que no pelee, se lo dije en el escenario, un poquito con una broma, no pelee con el público, también se lo dije con el micrófono abajo y anda un poquito más rápido. Él no entendió, yo creo que fue humilde”, argumentó el animador.

Según relata Daniel Merino, George Harris le preguntó en una de las pausas cómo podía revertir el panorama. “Yo le dije, no pelees (…) y le dije, entra en tu rutina. No hizo la rutina que estaba planificada”, respondió el ejecutivo.

“Eso era lo complicado. El Festival de Viña… lo que voy a decir quizás es para el análisis de un sociólogo, pero entiendo que estamos en una sociedad muy dividida, el mundo está muy dividido y la Quinta Vergara igual es capaz de reflejar eso y esto no se podía transformar en una lucha de banderas y en algún momento se transformó y era bien incómodo”, reflexionó el conductor radicado en Miami.

Al respecto, Karen Doggenweiler, quien hizo su debut, explicó que antes de la transmisión saludaron al público y notaron la efervescencia por el venezolano. “Nombramos a George Harris y fue impresionante”, dijo la animadora.

En cuanto a las acusaciones de xenofobia, Araneda negó rotundamente que fuera un elemento presente en la Quinta Vergara. “No hubo ningún espíritu xenofóbico”, dijo tajante.