Jani Dueñas reacciona al fracaso de George Harris en el Festival de Viña 2025

En 2019 la comediante Jani Dueñas se presentó en el Festival de Viña luego de que Marc Anthony abandonara el escenario tras finalizar su show. La standupera no logró convencer al público en sus primeros minutos de rutina lo que conllevó a un show plagado de pifias. Frente a un Monstruo que no dejó de abuchear, se retiró del escenario la Quinta Vergara.

Este 2025, el comediante George Harris vivió también el despertar del público del Festival, al igual que Jani Dueñas, luego de la presentación del puertorriqueño. El venezolano se presentó con una débil rutina, confusa y comentarios contra los asistentes. Rápidamente las pifias aparecieron e hicieron vivir un complejo momento entre gritos, interrupciones y un Monstruo que no daba tregua.

Las redes no tardaron en reaccionar y recordaron a otros humoristas que vivieron situaciones similares en la Quinta. Entre ellos Ricardo Meruane en el 2011 y 2016, y la ex Club de la Comedia, Jani Dueñas. La comediante, activa en redes sociales, no quedó ajena a lo ocurrido a Harris y al recuerdo de su paso por el mismo escenario.

Fue a través de la plataforma X que escribió: “Disculpas aceptadas”. Un comentario en referencia a la viralización de tuis y memes que indicaban a Harris como una de las peores rutinas de los últimos años en el Festival de Viña.