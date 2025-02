Un ícono del soul: Roberta Flack muere a los 88 años

Una de las voces más prodigiosas del soul y el jazz ha fallecido. Según informó su representante, la cantante y pianista Roberta Flack murió este lunes a los 88 años. Entre sus canciones más populares están Killing me softly with his song y The first time ever I saw your face.

“Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”, señaló el comunicado compartido a los medios. La causa de muerte no fue revelada inmediatamente, pero, según publicó el periódico The New York Times, habría sufrido un paro cardíaco.

La artista en 2020. Foto: Reuters/Mike Blake/File Photo

Nacida en Carolina del Norte en 1937, Flack se desempeñó como profesora durante diez años en Washingston. Por las noches cantaba en clubes, por lo que dividía su tiempo entre ambas disciplinas.

Alcanzó el estrellato en 1972, después de que Clint Eastwood incluyera su versión de The first time ever I saw your face en su primera película como director, Play misty for me (1971).

Grabada en 1969, una vez que fue lanzada como single escaló hasta el número uno de la lista Billboard, una posición a la que posteriormente llegaría con Killing me softly with his song (1973) y Feel like makin’ love (1974).

Escrita por Charles Fox y Norman Gimbel, Killing me softly with his song fue fue grabada originalmente por Lori Lieberman, pero fue la versión de Flack la que se convirtió en un fenómeno absoluto.

Flack reveló en 2022 que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad que la dejó imposibilidad de volver a presentarse en vivo. Le sobrevive su hijo, el músico Bernard Wright.