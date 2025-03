Por un cuadro de depresión: así fue como Pam Pam llegó a ser comediante

Su nombre es Pamela Cisterna, pero es mejor conocida como Pam Pam. La comediante estudió relaciones públicas, es oriunda de Conchalí. Hace algunos años, cuando se encontraba atravesando una depresión, llegó al mundo de la comedia.

Cómo llegó a la comedia

Durante su vida la comediante ha tenido muchos trabajos. Uno de los primeros fue en el extinto Blockbuster, el local donde se arrendaban películas y videojuegos. Luego trabajó en una heladería, y cuando renunció, se convirtió en secretaria y se mantuvo varios años trabajando en el rubro.

El trabajo que tuvo justo antes de convertirse en comediante, fue en una conocida agencia de viajes, donde estaba constantemente expuesta a una gran cantidad de estrés. La presión que sentía la llevó a caer en un cuadro depresivo y por ello, estuvo dos meses con licencia. Al segundo mes buscó actividades para cambiar sentirse mejor. Se trató con acupuntura, hizo yoga, poledance, y finalmente llegó a la comedia.

Un amigo le sugirió entrar a la comedia porque la encontraba chistosa. La comediante tenía miedo, pero buscó en internet un taller de stand up y así fue como llegó a tomar clases con el comediante Pato Pimienta.

Con él se formó y en el contexto del taller hizo su primer show de stand up.

No soy yo, eres tú

Gracias a un sueño que tuvo Claudio Merlin donde se vio a si mismo junto a Pam Pam haciendo un podcast, fue que crearon No soy yo, eres tú. En este espacio Ambos tocan temas de parejas, sexualidad, hacen confesiones personales y discuten sobre fracasos amorosos.

El podcast ha sido exitoso y hoy es uno de los más escuchados en Spotify. Lo iniciaron semanas antes de que llegara la pandemia a Chile, y comenzó a ganar popularidad cuando la gente estaba confinada en sus casas. Según la comediante, esto sucedió porque en ese tiempo las personas comenzaron a buscar nuevas cosas para hacer.

Es por ello que nunca se esperó que el podcast iba a ser tan popular. Según dijo en el programa Un lunes completo , la comediante: “Cuando lo lanzamos no pensábamos que iba a pegar”.

En un principio comenzaron hablando sobre experiencias propias de su vida, y luego “la gente comenzó a compartirnos sus cosas, porque se dieron cuenta de que tampoco están solos en pareja”, dijo en el programa de el comediante Alex Ortiz.

Festival de Viña

La comediante se viene preparando hace tiempo para su presentación en Viña, de hecho, respecto a su rutina comentó que: “la vengo trabajando hace más de dos años, obviamente dándole mejoras dependiendo del público es un entrenamiento”.

Lo que se podrá ver hoy en la Quinta Vergara son “básicamente experiencias propias”, según comentó en la rueda de prensa del Festival de Viña.

Según comentó en la rueda de prensa del Festival de Viña, su sello personal podría ser: “Yo soy soltera sin hijos, quizás por ahí va un poco mi identidad, una mujer más liberal, con más opciones de hacer cosas, quizás menos restringida”.

El abril del año pasado, en el programa Un lunes completo cuando su nombre aún no estaba confirmado en la parrilla del festival, confesó que el festival viñamarino es su meta. “Siento que es como la titulación de la carrera, no es fundamental, de hecho uno puede vivir sin llegar a un festival, pero a mi me encantaría porque puta, es mi meta”, confesó.