“Voy a dar la PSU y voy a ser abogado”: cómo Pedro Ruminot saltó de la comedia al derecho

El comediante y guionista Pedro Ruminot ha triunfado en dos ocasiones con su show de stand up en el segmento de comedia en el Festival de Viña, la primera en 2016 y la segunda vez en 2020. Hoy sábado 1 de marzo va por la tercera, y a pesar del éxito que ha tenido en la comedia, el humorista lleva varios años compaginando sus rutinas de stand up con otra disciplina: el derecho.

FOTO: LUCAS ALVARADO / LA TERCERA

El comediante tomó la determinación de estudiar derecho en 2016, cuando quiso comprar una casa junto a su esposa Alison Mandel y por ser artistas, el banco les negó el crédito. Cuando salió del lugar, le dijo a Mandel “¿Sabes qué? No voy a ser más artista. Voy a dar la PSU y voy a ser abogado".

Tiempo después, un día domingo le preguntó a Alison Mandel si podía llevarlo a un colegio, porque al otro día debía rendir la PSU para entrar a estudiar.

Le fue bien en la prueba y luego de su éxito por el Festival de Viña del Mar 2017 -donde consiguió una gaviota de plata-, se enteró de que quedó seleccionado y Alison Mandel lo matriculó porque el se encontraba de gira. “Siempre había tenido ganas de estudiar derecho, pero que no tenía suficiente dinero para entrar a la universidad”, dijo Ruminot a LUN luego de matricularse.

Las razones para estudiar la carrera eran varias. “Cuando era chico a los 18 o 19 años no tenía ni un peso. Tenía esta espina clavada por mí y por mi mamá que siempre se esforzó tanto”

“Siempre es bueno tener un respaldo y hacer otra cosa porque capaz a los 50 años ya nadie me contrate. Es una meta auto impuesta y también siempre sirve tener un cartón universitario. Me gusta la idea de trabajar en esto, me veo como abogado, sería súper bueno“.

Pedro Ruminot en el Festival de Viña, 2020.

Ruminot se mantuvo por varios años estudiando derecho y a la vez haciendo comedia, de hecho en 2020 nuevamente se presentó en el Festival de Viña, esta vez ganando las Gaviotas de plata y de oro.

Han pasado varios años y para finalizar sus estudios le “queda un poquito todavía, un poquito harto”, según lo que dijo en Instagram.

Pero por el momento tiene sus estudios suspendidos por un motivo muy importante que mantiene en reserva "Es algo muy bonito, no puedo decirlo todavía. En un par de años o en un año quizás ahí van a ver“, comentó en la misma plataforma.