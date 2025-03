Columna de Marcelo Contreras: Simply Red, un carismático dictador de voz sin igual

En 1985, cuando Simply Red asaltó al planeta a mano armada con excelentes singles nostálgicos del soul y el R&B manufacturados desde la usina del sello Motown, hacía sólo 20 años que esa música para las masas con los más altos estándares de calidad, había enamorado a generaciones. La banda liderada por Mick Hucknall se convirtió en uno de los símbolos del soul de ojos azules, la denominación que recibían en ese entonces artistas como ABC; chicos blancos cantando música negra estadounidense, un hábito en las islas británicas desde comienzos de los 60 con los Rolling Stones a la cabeza de la costumbre de tomar prestado.

En este presente donde la nostalgia por ese periodo en que el pop se escribía en partituras y sus intérpretes eran puro carisma y técnica, perpetuado en nombres como Amy Winehouse y Adele a partir de este siglo, Simply Red es una institución sin parangón en plenitud de sus facultades. A los 64 años Mick Hucknall es un senior que dicta clases magistrales apenas pone un pie en el escenario, como lo hizo esta noche de martes en la primera de cinco fechas que se extienden hasta el domingo en el Movistar Arena, anunciadas hace un año y con arrebatador éxito en ventas, a casi una década de su último paso por el país.

Simply Red en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Si bien el volumen estuvo algo restringido incluso para los estándares actuales de la música en vivo con menos decibeles mientras en la mezcla se extrañó más presencia del bajo, Mick Hucknall se convirtió en amo y señor apenas comenzó a cantar Sad old man del álbum debut Picture book (1985), seguida de Jericho del mismo título.

En un gesto propio de los grandes que manejan la voz con las herramientas del virtuosismo -Luis Miguel lo hace-, el artista manchesteriano replicaba los ornamentos originales a 40 años de su registro, dándose el lujo de cantar a distancia considerable del micrófono.

En el hit Money ‘s too tight (to mention) siguió desplegando lujos con inflexiones que recuerdan arreglos de trompetas. Al turno de The right thing, otro clásico en un setlist que privilegia singles y material mayoritariamente reconocido por la naturaleza celebratoria de la gira, cundió la sensación de que el emblemático cantante comenzaba a rejuvenecer, en tanto el público seguía pendiente de corear los estribillos de cada hit.

New flame fue seguida de la versión de It ‘s only love doing its thing de Barry White con sus arreglos en sordina y un nuevo cántico masivo del público que abarrotó el Movistar Arena.

Otro éxito con You’ve got it seguida del cóctel jazz y funk de Enough, para continuar con uno de los momentos de la noche: If you don’t know me by now, cover de Harold Melvin & The Blue Notes, uno de los grupos vocales definitivos del R&B y el soul de Filadelfia en los 70.

04 MARZO 2025 SIMPLY RED EN MOVISTAR ARENA FOTO PEDRO RODRIGUEZ

La seguidilla de cortes calados continuó con For your babies y qué decir de Stars, de su álbum homónimo de 1991, el más exitoso de su catálogo en una discografía de 50 millones de copias vendidas.

Luego, el concierto disminuyó su intensidad para retomar vibra con otra versión, el exitazo The air that I breathe, original de Albert Hammond -canción símbolo de los 70-, que Simply Red barniza de ligero trip hop y góspel. El camino del cover, que ha sido exprimido con los mejores resultados por Hucknall, siguió con You make me feel brand new de The Stylistics, también reyes de Filadelfia en los 70, presentes en el Festival de Viña del Mar de 1980.

Holding back the years, la primera canción que instaló de inmediato en el mapa pop a Simply Red hace 40 años, cerró una primera cita de esta estadía en el Movistar Arena hasta que acabe la semana, que reiteró a Mick Hucknall como una de las voces más características y entrañables de la música popular por décadas.

Un chico que se motivó luego de ver a los Sex Pistols en Manchester en 1976. Esa chispa de punk visceral decantó hasta formar a un artista que se convirtió en sinónimo de su sofisticada banda, al punto de ser el único miembro original en una alineación con diversidad de nombres a través del tiempo.

Parece frío y paradójico, pero esta música cálida, glamorosa y propicia para la intimidad, es el resultado del gobierno de Simply Red a manos de un carismático dictador cuya voz intacta, seductora y emotiva continúa su impecable trayectoria después de 40 años.