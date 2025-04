Crisis en el Parque Cultural de Valparaíso: denuncias de maltrato, ausencia de dirección ejecutiva y un directorio incompleto

El temor reina en los pasillos del Parque Cultural de Valparaíso. Así lo afirman los trabajadores del recinto cultural, quienes prefieren no dar sus nombres por miedo a “entrar en la lista negra”, según sus palabras.

A mediados de febrero de este año, más de 600 artistas visuales firmaron una carta en rechazo a la “injusta desvinculación” del gestor Alonso Yáñez, quien ejercía como Jefe de Programación del centro cultural.

“Denunciamos que su desvinculación responde, en parte, a su firme defensa de los acuerdos pactados con los artistas seleccionados para exponer en el PCdV (...) hemos sido testigos de cómo estos acuerdos han sido vulnerados cuando figuras del espectáculo, como Mon Laferte, han sido privilegiadas en la programación del espacio, desplazando a artistas previamente programados y reduciendo los plazos de exhibición de sus obras”, dice la misiva.

En efecto, fue la mención a Mon Laferte la que destapó una serie de demandas en el sector de las artes visuales, quienes acusan ser desplazados por “figuras del espectáculo”. Así, la exposición de la cantante se extendió, afectando la programación ya pactada. “Mi exposición viene después de la de Mon Laferte, estaba programada para un mes y medio y ahora va a durar dos semanas”, afirmó Cristian Velasco, artista visual. “Pasan a llevar a quienes no tenemos ningún poder”, declaró a Chilevisión.

Más allá de la polémica, el caso de Alonso Yáñez es uno de más en la lista de despidos del Parque Cultural de Valparaíso. De acuerdo a lo contabilizado por el sindicato, en noviembre de 2023 se despidieron a 9 personas que trabajan a honorarios. Desde marzo de 2024, 7 trabajadores sindicalizados y con contrato indefinido fueron despedidos. “A nivel humano y personal es bastante fuerte”, dicen desde la colectividad.

Vista de la exposición de Mon Laferte Visual en el Parque Cultural de Valparaíso (Foto extraída del sitio web de Fundación Teatro a Mil)

En el caso de Alonso Yáñez, creen que su oposición a la prolongación de la exposición de Mon Laferte fue una excusa para su desvinculación. “Creo que ya estaban buscando la forma de despedirlo, como ha pasado con varios trabajadores”, dicen desde el sindicato.

“Las organizaciones, cuando están en procesos de crisis y ajuste, toman decisiones con varios criterios. Hemos tenido que desgraciadamente prescindir, readecuar, hacer la reingeniería. Es un proceso que se sigue en forma como normal dentro de una institución y cualquier cosa que tenga que responder puede ser a través de tribunales, si es que hay controversias al respecto”, explica Gianina Figueroa, presidenta del directorio del PCdV y quien representa a la dirección ejecutiva.

“Cuando las instituciones están en crisis, hay decisiones que a veces no le gustan a la gente, pero forman parte de asumir procesos complejos. A diferencia de otros, parte de quienes integramos el directorio hemos puesto nuestro trabajo de manera gratuita para sacar esto adelante”, añade.

Sobre el caso de Alonso Yáñez, dice que no le gusta referirse a polémicas. “Lo de Mon Laferte fue la obra visual mas visitada que ha tenido el Parque en su historia, miles de personas y muchas comunidades accedieron. Fue todo un éxito. Creo que las polémicas se resolvieron”.

En total, el recinto suma siete demandas en tramitación por despidos injustificados entre 2023 y 2025, las que se suman a un historial de otras cinco demandas previas concluidas. Además, se cursa una denuncia por Ley Karín, según informó el sindicato.

Una de las demandas por despido injustificado contra el PCdV sostiene que un funcionario fue desvinculado por compartir una historia en Instagram: “El 29 de mayo, mientras realizaba tareas de redes sociales, compartí una historia de la Asamblea Común Ex Cárcel, donde se indicaba que el gobernador Jorge Mondaca no los había incluido en la cuenta pública realizada en el PCDV. Desde que asumió Erick Fuentes, jamás recibimos una directriz oral o escrita sobre el funcionamiento de las redes del PCDV. Esa misma noche, mi jefatura directa, doña Daniela, me consultó si yo había compartido dicha historia, a lo cual respondí afirmativamente. El lunes siguiente, me informaron que sería amonestado por injuriar al gobernador”.

“El 31 de mayo, recibí la amonestación, a lo cual respondí que, por contrato, no me correspondía realizar esas tareas, además de que tenía instrucciones de la dirección ejecutiva de subir todo el contenido que esa cuenta publicara (...) El 1 de julio me presenté a trabajar y al intentar marcar mi ingreso, descubrí que mi usuario y correo electrónico habían sido bloqueados. Consulté a mi jefatura directa, quien desconocía la situación. El 2 de julio, recibí una carta en mi domicilio notificándome mi despido”, agrega la demanda.

Las otras acciones judiciales acogidas por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso argumentan vulneración de derechos y comportamientos antisindicales. Próximamente, habrá un audiencia de juicio el 16 de abril y otras audiencias preparatorias en mayo, en donde deberán acudir como representantes legales Gianina Figueroa, presidenta del directorio y anteriores directores ejecutivos, como Erick Fuentes.

“Hemos hecho denuncias a la Dirección del Trabajo, porque estamos bajo este terror constante, de que están echando a personas de a poco”, dicen desde la agrupación. Y agregan: “Ha sido muy complejo, todos los trabajadores están con mucho miedo”.

Gianina Figueroa, presidenta del directorio, responde el llamado de Culto y dice: “Dentro de las instituciones como esta, que es una asociación privada, todo lo que tiene que ver con juicios se ve en los tribunales donde corresponde, por respeto a los trabajadores y su vida privada”.

Según declaran desde el sindicato, al igual que otros trabajadores del centro cultural, hay una serie de irregularidades en la administración, que incluyen la falta de una dirección ejecutiva y por ende una jefatura clara, la ausencia de miembros en el directorio y el papel de Gianina Figueroa, quien ejerce como presidenta del mismo.

Asimismo, los funcionarios del centro afirman que la crisis económica sigue latente, a pesar de que desde la entidad aseguraron que aumentaron su inversión. Según relatan desde el sindicato, los despidos y el no aumento de salarios son justificados por la institución con la falta de dinero.

“No se transparentan los números”, comentan. “Es muy sin sentido. Hay un Parque B que tiene recursos, es bien cuestionable”.

El Parque Cultural de Valparaíso es una asociación privada, pero que recibe financiamiento público a través de la Subsecretaría de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En 2025, recibió un total de 1.567 millones, con un pequeño aumento con respecto al año anterior, en el cual recibió 1.406 millones.

En 2018, el Parque enfrentó una grave crisis económica, con una deuda que alcanzaba los 250 millones. En ese entonces, los trabajadores se paralizaron.

“Cuando llegué al Parque Cultural no había para pagar sueldos de cuatro meses”, afirma Figueroa. “Hemos estado bien con los sueldos, salvo que nos atrasamos en el mes de febrero (2025) un día más, porque el convenio de transferencia se demora”, indica. Por esa causa, los trabajadores del centro cultural recurrieron a la Dirección del Trabajo.

“El 2024 fue contractivo, con varias decisiones de ahorro, de poder cuidar el gasto público, de cambio estructural también. Lo que significa llevar adelante a una institución en crisis que termina pudiendo pagar sus compromisos financieros, pero no exenta de muchas dificultades para el futuro. Por lo tanto, igual estamos viviendo un proceso delicado que requiere mucha comprensión y mucha ayuda de las instituciones también, que son parte del directorio”.

Agrega: “El espacio además requiere por compromiso de convenio, tener un 10% de ingresos propios, por lo tanto, hay que generar una cierta cantidad de actividades que pueda hacer ingresos frescos al parque. Eso no es fácil dentro de todas estas polémicas que hacen grupos que tienen seguramente intereses contrarios a los que tiene el ministerio o a los que tiene esta presidenta de poder sacar adelante un espacio, que es muy valioso para el país, y que viene muy dañado de administraciones anteriores”.

El Parque Cultural de Valparaíso remonta sus orígenes a la Cárcel Pública, erigida en ese cerro durante los siglos XIX y XX y en torno a la Casa de Pólvora, un edificio que data de la época colonial. Así, el recinto agrupa estos dos monumentos nacionales. La cárcel, tras utilizada en diferentes periodos como centro de detención, incluyendo la dictadura de Augusto Pinochet, fue declarada Sitio de Memoria en 2019.

Su uso como centro cultural se fecha en el inicio de los 2000, con un paulatino cambio en infraestructura. El nuevo Parque Cultural de Valparaíso se inauguró en octubre de 2011 y,en la actualidad es uno de los polos culturales y artísticos más importantes de la región.

La ausencia de dirección ejecutiva

El 3 de enero de 2023, Nélida Pozo dejó la dirección ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso para asumir como Directora del Servicio de Patrimonio Cultural, cargo que ostenta hasta hoy. Fue Mario Ahumada, uno de los jefes de departamento del recinto, quien asumió la dirección ejecutiva, pero solo duró cuatro meses.

Uno de sus colegas, Erick Fuentes, quien también era jefe de uno de los departamentos, asumió como director interino en abril de ese año y se mantuvo en el cargo hasta el 31 de julio de 2023.

Pasaron cinco meses para que en la página web del PCdV se anunciara el concurso público para la nueva dirección. “El martes 19 de diciembre comenzó la difusión del concurso a Dirección Ejecutiva de la institución, con un llamado público a recepción de postulaciones hasta el 5 de enero de 2024 (...) Se espera que la nueva autoridad asuma el 1 de febrero de 2024″.

Así las cosas, se realizó una licitación para contratar a una consultora que se hiciera cargo del proceso. La elegida fue CREDAM, a la que se pagaron $3.570.000. Según maneja el sindicato, 190 personas postularon al cargo y las entrevistas se concretaron a inicios de enero.

Sin embargo, el proceso de selección terminó abruptamente cuando ya existían tres nombres en la terna final. Según una carta enviada por el sindicato a Interferencia, esta lista incluía al Director Ejecutivo (I) Erick Fuentes; Marcela Bastías, quien fue integrante del Directorio hasta el 15 de diciembre de 2023; y la gestora cultural Rocío Douglas.

“La sesión de entrevistas para la terna final estaba planificada para el 25 de enero, más ese mismo día fue postergada por la Presidenta del Directorio, Gianina Figueroa, en base a dos argumentos: i) Falta de quórum total de directoras/es; ii) Solicitud de mayores antecedentes sobre la terna de postulantes”, escribe el Sindicato en la misiva.

Además, sostienen que las participantes al concurso recibieron un correo donde se da a entender que la razón por no finalizar el proceso fue la “reestructuración del modelo de gestión del Parque”.

Extrañada por el proceso, Rocío Douglas envió una carta a El Mercurio Valparaíso que se tituló “Dudas por proceso en el PCdV”, donde abre con la siguiente pregunta: “¿Qué pasó con la selección del director(a) ejecutivo?”. En conversación con Culto, recuerda sus descargos: “Después no ha pasado nada más (...) Los recursos con los que se hizo el concurso son recursos públicos, entonces eso también es irregular. No sé si lo que pasó es falta de rigurosidad o si estaba pensando así desde el inicio”.

“Nos informan que el mismo directorio va a asumir la dirección ejecutiva, lo que no es ideal, porque son cargos ad honorem y no están en el parque. No es lo mismo que tener una jefatura directa”, dicen los integrantes del sindicato.

“Esta es una institución que asumo en crisis económica. Por lo tanto, lo que ha decidido el directorio básicamente es ayudar a la intervención de este espacio en nuestra calidad de personas ad honorem. La dirección ejecutiva la estamos haciendo desde el directorio, no es que no haya una persona”, explica Gianina Figueroa. Asimismo, aclara que esos fondos para pagar a la consultora venían de recursos generados por el Parque.

Sobre si se abrirá otro concurso público, responde: “No sé por qué las organizaciones como esta, que son privadas, tendrían que dar públicas explicaciones sobre su proceso interno. Entonces, eso lo vemos en el directorio”. Eso sí, recibe financiamiento del Ministerio de las Culturas. “El Ministerio está absolutamente al tanto del proceso delicado que vive el Parque Cultural”.

De acuerdo a la página web del recinto, el directorio está conformado por solo siete personas, cuando deberían ser nueve, según confirma su misma presidenta. “Hay procesos de nombramiento que no se han realizado”, confirma.

De quienes figuran en el sitio web, dos miembros renunciaron: la actriz y comediante Nathalie Nicloux, representante de la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso; y Humberto Arancibia, en representación de la Asamblea de Socias y Socios.

En tanto, Daniel Ramírez, vicepresidente, designado en representación del Alcalde de Valparaíso, también se desvinculó del directorio al dejar el municipio.

Así, hay cuatro puestos vacíos que esperan designación: tres de la delegación presidencial y uno del municipio.

Solo están en el directorio Gianina Figueroa, la tesorera Ana Piña y Daniella Misle, estas dos últimas en representación de la Asamblea de Socias y Socios; y Michel Cara, secretario, Director designado en representación del Consejo de Rectores de Valparaíso. Sin embargo, desde el Sindicato afirman que el representante del CRUCH no asiste a las reuniones.

En suma, según lo que sostienen los trabajadores, solo tres personas estarían en el directorio, tomando a la vez el rol de dirección ejecutiva.

Quién es Gianina Figueroa

Según La Tercera, Gianina Figueroa nació en la región de Magallanes en 1973 y estudió pedagogía en la Universidad de Playa Ancha. Es dueña de Proclean, una empresa de productos de aseo que abastece a diversas entidades públicas y privadas de la región de Valparaíso. Además, es directora de la agrupación de pymes Unapyme y fue candidata a constituyente por el distrito 7, con un cupo de la Federación Regionalista Verde Social.

En su papel de dirigente gremial, acompañó al presidente Gabriel Boric a una gira por España junto a otras empresarias, en julio de 2023. Tres meses después, la ministra Carolina Arredondo nombró a Figueroa como presidenta del directorio del Parque Cultural de Valparaíso, sin registrar experiencia previa en el ámbito cultural.

“La política se tiñe de intereses que son ajenos a la cultura. En este caso, en particular, es alguien que no es idóneo para el Parque”, dicen desde el sindicato.

Es más, los artistas visuales acusan en la misiva que en el PCdV “evidencia una gestión que prioriza la conveniencia política y mediática por sobre el compromiso real con el arte y la cultura”.

Delegación de empresarias que acompañó al presidente Gabriel Boric en España.

Los funcionarios acusan a la presidenta del Directorio de malos tratos. En una de las demandas por despido injustificado se le acusa de ordenar directamente la desvinculación de un técnico de sonido. “La razón fue por orden exclusiva de Gianina Figueroa (...) Este tipo de decisiones normalmente en la institución no las toma una sola persona, pero en este caso me dijeron que fue ella, la única que decidió despedirme”, consigna la acción judicial.

Los trabajadores aclaran: “El maltrato no es el mismo de las tres directoras, es la presidenta la que tiene esa táctica. No obstante, las demás no han tenido un rol activo en que la presidenta no tenga esas actitudes”.

Además, acusan que Figueroa contrató a un equipo externo de comunicaciones—que no figura en el sitio web—, entre quienes se encuentra el fotógrafo Pablo Ovalle y otro profesional. “No tengo por qué dar explicaciones por cosas del directorio”, indica al respecto la presidenta.

Asimismo, afirma que ese personal se contrató con dinero generado por recinto, no con los fondos públicos que reciben desde el Ministerio.

Ovalle, miembro fundador de Los Kiltros, también formó parte de Moon Over Marin, un cover grabado por músicos emblemáticos de la región de Valparaíso, impulsado por la Ex-cárcel y su proyecto de inaugurar un estudio de grabación propio.

Actualmente, hay cargos sin ocupar en el recinto. Además, no se ha llamado a concursos públicos para llenar las vacantes. “Las únicas jefaturas que van quedando son la de territorio y la de comunicaciones”, aseguran desde el sindicato.

Sitio de memoria y cocina comunitaria

Otra piedra en el zapato de la dirección es la situación con la Cocina Comunitaria que funcionaba hasta mediados de febrero en el recinto.

Ese mes, la institución anunció que el recinto solo estaría disponible para quienes contaran con entradas para las exposiciones vigentes. Es decir, quienes participaban en la Cocina Comunitaria de la Ex Cárcel suspendieron sus funciones.

“El viernes, a las once de la noche, nos informaron que las ollas comunes y los comedores populares de la ex cárcel, sitio de memoria, no centro de eventos, cerraba. Por mucho tiempo las ollas comunes han mantenido la memoria real, la memoria concreta y esto es indigno (…) por eso gritamos, por eso entramos a la mala, porque ya estamos cansadas (…) Hemos defendido este parque desde hace años (…) hasta cuando se ríen de nuestros derechos y dignidad. (…) Esto se administra con un directorio. No sé si el directorio en pleno, pero decidieron cerrar las cocinas”, denunciaban en un video.

En una de sus cuentas de Instagram, aseguran que hasta fines de marzo las cocinas siguen cerradas. “Abran la cocina Que renuncie Giannina Figueroa del directorio del PARQUE CULTURAL DE VALPARAISO EX CÁRCEL”, escriben.

“El espacio es un Bien Nacional de uso público, monumento nacional y sitio de memoria—aclara Figueroa—. Nosotros informamos a esta comunidad que la insalubridad en que estaba la cocina teníamos que repararla. Invertimos 13 millones de pesos en la cocina. En este momento nos encontramos en los procesos de certificación por parte del Servicio de Salud para que se use y funcionen organizaciones, artistas y trabajadores., en condiciones sanitarias óptimas y con la formalización que se requiere en el caso de comercializar productos”

Consultada por el estado del Parque Cultural de Valparaíso, la Subsecretaría de las Artes y las Culturas no emitió una respuesta al cierre de este reportaje. Sin embargo, en una entrevista previa con este medio, la Subsecretaria Jimena Jara comentó lo siguiente sobre la crisis del recinto y la transferencia de fondos: “Esa transferencia ya se hizo este año, la hicimos con toda celeridad porque sabíamos que existía una necesidad imperiosa de contar con esos recursos. Le dimos la prioridad y eso se transfirió ya hace un par de semanas atrás. Las organizaciones tienen que darse su propia estructura, vamos a ser respetuosos con eso, hay que respetar las autonomías de cada una de ellas”.

Y agregó: “Por el momento son instituciones colaboradoras y eso no está en discusión. Esto de que tengan problemas de gestión en algunos casos, por cierto que es evaluado, pero lo que se financia acá es un plan de gestión. Ese acompañamiento es importante para nosotros mantenerlo, porque son nuestro brazo cultural. Entonces, en este minuto no está puesto en duda nuestro apoyo a estas instituciones que son coadyuvantes en llevar la cultura a todos los rincones de Chile”.

