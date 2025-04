Los Tres, Meshuggah y Elton John con Brandi Carlile siguen brillando

*Elton John y Brandi Carlile - Who believes in Angels?

Tras haberse retirado de las giras en 2023, Elton John (78) sintió que todavía le quedaba combustible suficiente para embarcarse en un nuevo proyecto musical, sin necesidad de revisitar su cancionero inscrito entre los más exitosos e influyentes en la historia del pop, repasado en un extenso tour de despedida. El desafío llegó junto a la cantante estadounidense Brandi Carlile (43), ganadora del Grammy en once ocasiones.

No muy conocida por acá a pesar del hit The Story (2007), Carlile explora un híbrido de folk y rock con voz prístina y expresiva. Producido por el solicitado Andrew Watt (Ozzy Osbourne, The Rolling Stones), y con el concurso de Chad Smith de Red Hot Chili Peppers en batería, Josh Klinghoffer (ex RHCP) en guitarra y sintetizadores, y Pino Palladino (The Who, NIN) en bajo, Who believes in Angels es un álbum de rock clásico indisimuladamente inspirado en el glorioso periodo del astro británico en los 70. Planteado como un long play con cinco canciones por lado, la primera cara cierra con Carlile en You without me, una primorosa balada campirana de contorno indie, mientras en el lado B Elton John hace lo propio en la conmovedora y retrospectiva When this old world is done with me -”cuando cierre los ojos, libérame como una ola del océano”-, encarando la cercanía de la muerte. Sin embargo, Elton John parece más vivo que nunca, aún espléndido.

*Los Tres - Revuelta en vivo

Este es un retrato honesto y vibrante del regreso de la banda de Concepción con la alineación original de Álvaro Henríquez, Roberto “Titae” Lindl, Francisco Molina y Ángel Parra. Con selecciones entre el concierto del 6 de abril del año pasado en el estadio Ester Roa de la capital penquista, y la posterior residencia en el Movistar Arena, el álbum respeta el orden del listado de canciones completando 29 cortes.

Arranca con Follaje en el invernadero, instrumental nostálgico que funciona como bienvenida envolvente, para repasar la media decena de álbumes grabados en los 90, la columna vertebral de una discografía en la memoria de la Generación X chilena. El paso del calendario se expresa con aplomo y oficio interpretativo. La mezcla de Álvaro Henríquez, que también produce el álbum masterizado en Abbey Road, resalta a la audiencia coreando cada tema, en pleno disfrute de uno de los regresos más esperados del pop chileno. Las guitarras de Henríquez y Parra se cruzan con carácter en Gato por liebre y brillan con eco a The Byrds y rúbrica Rickenbacker en Feria verdadera. Como cuarto título en directo de Los Tres, Revuelta en vivo se distancia y distingue. Si Freno de Mano (2000) contenía la tristeza de la despedida, acá se transmite la alegría genuina del retorno. Más ponchera, menos pelo y tintura en esta pasada, a cambio de más cancha y muñeca.

*Meshuggah - Immutable The indelible edition (2025 remastered)

Publicado en 2022, el noveno álbum de la espectacular banda sueca responsable de ampliar las fronteras del metal en los últimos 30 años con nuevos derroteros rítmicos, se centraba conceptualmente en la tendencia humana a persistir en determinados errores. Como reflejo del perfeccionismo del quinteto cuyo material ofrece características matemáticas, corrigieron lo que en su momento no pareció un gran problema: las cualidades sónicas del disco. Esta versión “con una mejora sonora que redefine la profundidad y claridad del álbum”, en palabras de la banda, libera su contenido como una compuerta que se abre.

Este nuevo empaque contiene más aire, resolución y despliegue entre instrumentos sometidos a una permanente textura densa y amurallada. The indelible edition y su remasterización relucen como un ataque ominoso y aplastante que utiliza la cadencia de manera implacable, como ocurre en Phantoms, entre varias. La edición contiene además tres cortes en vivo del mismo álbum -Kaleidoscope, Ligature marks y God he sees in mirrors-, capturados en las giras mundiales de 2023 y 2024. Ejercicios como este donde se corrige el pasado inmediato, abre un camino de reconfiguración constante de la obra, de una dinámica elástica. Más allá del eventual debate, es indesmentible que Immutable suena mucho mejor que hace tres años.