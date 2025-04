Cuando Simple Minds le dedicó un disco a Víctor Jara: “Él es muy heroico”

Simple Minds, una de las bandas más exitosas de los años 80 y principios de los 90, vuelve a Chile luego de 30 años. Los referentes del rock, new wave y post punk, tocarán en Movistar Arena el 29 de abril de este año, en una velada donde sus integrantes prometen sorprender al público.

La banda liderada por Jim Kerr, se hizo conocida con Don’t You (Forget About Me) -su mayor éxito comercial-, en 1985.

En sus 48 años de carrera, Simple Minds cuenta con más 25 álbumes de estudio, siendo Direction of the Heart (2022) el último publicado, que quedó cuarto en la posición de las listas de Reino Unido; un claro indicio de la vigencia de la agrupación británica.

—¿Qué se siente después de tantos años de seguir haciendo música que encabeza las listas de éxitos en el Reino Unido?

—Antes que nada, nos sentimos muy afortunados, hemos tenido una vida maravillosa. De niños soñábamos con tener esta vida y a los 15 o 16 años formamos la banda en el colegio. Ni en nuestros sueños más locos hubiéramos podido imaginar, de niños y ahora mayores, que esta música y esta banda, sería nuestra vida. No solo es una banda para nosotros, es nuestra vida. Ha sido una vida realmente maravilloso y nos sentimos muy afortunados.

—¿Cómo ha cambiado la industria desde empezaste tu carrera? ¿Cómo se ha adaptado Simple Minds?

—La industria ha cambiado muchísimo en muchos sentidos. Obviamente, la distribución de la música y todo ha cambiado en ese sentido, no te lo puedes imaginar. Volvemos a la época del vinilo, a la época original del vinilo que ahora está regresando. Pero antes de los CD, antes de internet, todas esas cosas que jamás podríamos imaginar.

“Pero hay algo que no ha cambiado. Es lo más fundamental. ¿Qué hacemos? Seguimos haciendo música, intentamos encontrar una melodía, intentamos encontrar una letra, intentamos encontrar una atmósfera e intentamos encontrar una emoción. Unimos todo esto y creamos una canción y si es buena, la llevamos de gira por todo el mundo. Y esto es algo que llevamos haciendo 40 años, más de 45 años. Así que, en ese sentido, en esencia, nada ha cambiado. Pero todo lo relacionado con el negocio de la música y su distribución, todo esto ha cambiado".

—¿Qué tan importante ha sido para ti seguir impulsando tu música, probando cosas diferentes a lo largo de los años?

—Es quienes somos, es lo que hacemos. Somos gente creativa. Desde jóvenes, aunque llevamos haciendo música todo este tiempo, para nosotros en el fondo la música sigue siendo un enigma. Nunca estás del todo seguro de por qué algo funciona o no, de por qué tú y yo podemos escuchar algo y eso me parece genial. Hay un misterio en la música y es un enigma, pero es un enigma con el que nunca nos hemos cansado de jugar. Y cuando eres creativo, lo haces en las buenas y en las malas. Es simplemente quién eres.

—¿Qué música escuchas últimamente?

Ahora mismo estoy escuchando Simple Minds. La razón por la que los escucho es porque estoy en Londres y las últimas semanas hemos estado trabajando en nuevas canciones y música. Y cuando estamos trabajando en nuestro material, no escucho nada más porque estoy muy involucrado. Pero todavía escucho a la gente que me influenció: Jim Morrison, Bob Marley, David Bowie, Stevie Wonder, James Brown, Prince, Joni Mitchell, Kate Bush.

—¿Escuchas música contemporánea/nueva?

—Música nueva, nunca he escuchado tanta. No son tan nuevos, han pasado algunos años, pero ahora escucho Fontaines D.C., me gusta esta banda.

El homenaje a Víctor Jara

Street Fighting Years (1989) de Simple Minds, es un álbum que rinde homenaje al cantautor Víctor Jara, asesinado en dictadura en 1973. El álbum estaba comprometido políticamente, mientras la banda militaba en causas humanitarias como la liberación de Nelson Mandela, a quien le dedicaron la canción Mandela Day, que pertenece al mismo disco.

—¿Por qué decidiste dedicar el álbum Street Fighting Years a Víctor Jara?

—Mientras escribía el álbum, alguien me regaló un libro de poesía de Víctor Jara y había algunas reflexiones sobre el idealismo de las cosas a las que Víctor Jara se resistía, protestaba, el espíritu de su resistencia. Había algo en eso. Obviamente, muy heroico, y muy triste el final. Pero en el libro había algo que parecía hablarme.

—¿Quién te dio el libro?

—Probablemente fue mi padre. Era un tipo muy sencillo, trabajador de la construcción, pero decidió desde muy joven educarse. Era un gran socialista y defensor de los derechos humanos. Creo que pudo haber sido mi padre quien me dio el libro.

—Y después de Víctor Jara, ¿has dedicado algún álbum a canción a otro músico o persona?

—No lo recuerdo. Probablemente dedicado a algunos amigos, gente que nos ayudó. Dedicamos algunas canciones a Nelson Mandela -Mandela Day-. Pero no, ese fue un período particular de mi vida.

Víctor Jara en la Peña de los Parra. Cedida por el Museo Violeta Parra

—Durante su carrera, siempre te has mantenido vigente y no ha pasado más de cinco años sin lanzar un nuevo álbum. ¿Tienes algo planeado para este año?

—Estamos en Londres, te hablo desde Londres ahora mismo. Estamos a punto de salir de gira otra vez, obviamente pronto. Pero antes de salir de gira, nos gusta plasmar muchas ideas, darles una forma básica. Así que es bueno que, al terminar una gira, puedas retomar algunas ideas, escucharlas con frescura. Dicen: “Oh, sé que este es muy bueno, este no tanto, o este es bueno, pero falta algo”. Te da una perspectiva. Así que podríamos decir que estamos trabajando en un álbum ahora mismo.

—¿Qué se siente al volver a Chile?

—Es emocionante, realmente emocionante. Todavía nos encanta la idea de tocar en conciertos, pero particularmente regresar a un lugar, 30 años es mucho tiempo. Es demasiado tiempo. Pero tenemos la oportunidad de volver de nuevo, y no solo lo esperamos con ansias, sino que realmente tenemos que hacerlo genial. Tenemos que ser geniales esa noche. Ha pasado mucho tiempo y tenemos que demostrar que Simple Minds es una de las mejores bandas en vivo.

—¿Cómo recuerdas la última vez que viniste a Chile?

—Recuerdo que fue emocionante porque era nuevo, era novedoso. Antes no habíamos estado en Chile. Pero en general, no habíamos estado mucho en países latinoamericanos. Siempre me han gustado las culturas latinas. Vivo en Sicilia, en Italia. Y, por desgracia, no hablo español, pero hablo un poco de italiano. Pero fue emocionante. Fue emocionante. No sé si fue una gran época para Simple Minds. Quizás estaba llegando al final de una gran época. Pero fue muy emocionante. Sigue siendo emocionante.

—¿Conoces música sudamericana?

—La verdad es que no, aparte de todos los clásicos, los viejos clásicos, pero no mucho. Me temo que no.

—¿Qué esperas de tu concierto aquí?

—Sé lo que puedo esperar de nosotros: vamos a darlo todo, de verdad que vamos a darlo todo. La gente siempre lo agradece mucho que lo hagamos.

