“Me estremezco al pensar lo que podría haberme pasado”: la reveladora autobiografía de la mamá de Beyoncé

Un género literario que se ha posicionado en Estados Unidos es el de la memoir, es decir, la autobiografía. En el mercado editorial del gigante del norte, es muy habitual encontrarlas con el enfoque en figuras del espectáculo.

Tina Knowles (71) es una de aquellas celebridades. No solo es una reconocida diseñadora de modas, sino que además tiene un costado pop, pues dos de sus hijas, Solange y Beyoncé Knowles, son cantantes. Ello explica que hace poco haya publicado su autobiografía, Matriarch, donde aborda su historia.

El punto más llamativo del volumen es la revelación de haber sido detectada con cáncer de mama, del que asegura, ya salió. En el libro lo que hace es narrar su experiencia al respecto.

“Olvidé que no fui a hacerme la prueba dos años antes de lo que creía. Llegó la pandemia, me llamaron y me cancelaron la cita. Me dijeron: ‘Te llamaremos cuando volvamos a hacer las pruebas’. Y pensé que ya lo había hecho. No se puede jugar con eso”, aseguró la misma Knowles en una entrevista con la revista People.

Y así no más, tras una mamografía le fue detectado un detectaron cáncer de mama en fase 1 en el seno izquierdo. Afortunadamente, en un período inicial, lo cual le dio tiempo para reaccionar.

Así, tras someterse a una lumpectomía —el procedimiento quirúrgico que extirpa el tumor y conserva el resto del tejido mamario—, Knowles siguió un tratamiento complementario, y ello permitió poder mejorarse.

Knowles reconoció que dejó el tema algo de lado y ello la terminó sorprendiendo. “Es importante no descuidar las mamografías”. Pese a que también asegura ser una persona más bien reservada, decidió dar el paso y contar lo que le ocurrió.

“Dudé compartir esa experiencia porque soy muy reservada. Pero decidí compartirla porque creo que ofrece muchas lecciones para otras mujeres. Creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas pero hay que hacerse la prueba. Si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar lo que podría haberme pasado”, aseguró.

En el volumen destaca el apoyo que sintió de su círculo más cercano, incluyendo a su célebre hija.

“Mis niñas se convirtieron en mi equipo”, recordó con gratitud. La respuesta de Beyoncé fue inmediata y enfocada: “Ya podía sentir su mente acelerada, concentrándose en esto como una tarea que debía abordar con precisión”.

Solange, según comenta, también cumplió un papel en la contención. Fue ella quien se apresuró a calmarla: “Mamá, nos encargaremos de esto”, le dijo.

En libro también comentó cómo fue la mencionada operación. Reconoce que estaba nerviosa, pero su entorno supo cambiar la tensa espera con un gesto simple y afectivo: le mostraron el viral dumure, que la hizo reír a carcajadas. “Me volví loca de la risa. Estaba tan feliz de que estuvieran allí”, recordó. Ello la hizo tener una mejor disposición.

Por ahora, Matriarch está solo disponible en inglés, pero se encuentra en Amazon para quien tenga ganas de ahondar en esta historia.