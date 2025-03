Owen Cooper: quién es el actor sin experiencia previa que brilla en la serie Adolescencia de Netflix

Los realizadores de Adolescencia debían encontrar a un actor que interpretara a un joven de 13 años acusado de asesinar a una compañera de colegio. Debido a la singular naturaleza de la producción, una miniserie de cuatro episodios que se filmaría en una sola toma continua, necesitaban a alguien que pudiera representar el espectro de emociones (el miedo, la confusión, la rabia) con la crudeza que exige una narración que se desarrolla segundo a segundo.

El elegido, el actor inglés Owen Cooper, ha maravillado a sus compañeros y al público. A pesar de que el drama de Netflix es su primer trabajo profesional, derrocha talento y brinda una actuación estremecedora que lo sitúa entre las grandes apariciones del último tiempo.

Foto: Courtesy of Netflix © 2024

Nacido en Warrington en 2009, creció soñando con convertirse en futbolista. El azar lo condujo a tomar clases de actuación (donde asistía los martes de cada semana) y a firmar con una agencia llamada The Drama MOB. Fueron ellos quienes lo conectaron con la producción de Adolescencia, en particular con Shaheen Baig, la directora de casting de la ficción.

Las mentes detrás del proyecto, que incluyen al director Philip Barantini y a la dupla de creadores compuesta por Jack Thorne y Stephen Graham, estaban dispuestas a fichar a una persona sin experiencia previa. Vieron entre 500 y 600 postulantes, hasta llegar a cuatro finalistas.

“Queríamos a alguien sin mucha experiencia, pero sabíamos que lo que hacíamos y lo que intentábamos pedirle a este joven era cósmico en muchos sentidos”, explicó Graham a The Independent, comparando el proceso a cuando se escogió a Thomas Thurgoose, el protagonista de la película This is England (2006).

Foto: Courtesy of Ben Blackall/Netflix © 2024

Cooper no tuvo mucho tiempo para aprenderse el guión y entender la exigencia que supondría filmar la serie en un plano secuencia. Su primera vez en el set –de Adolescencia y de cualquier producción audiovisual– fue en las grabaciones del tercer episodio, donde Jamie Miller mantiene una tensa sesión con Briony Ariston (Erin Doherty), la psicóloga asignada a su caso. Tanto la actriz como el equipo han expresado su asombro con su desempeño, donde circula de la inocencia a la rabia de un momento a otro.

Cuando estaban trabajando en el primer capítulo, donde el protagonista es detenido y llevado a la comisaría para ser interrogado, Stephen Graham (quien además encarna a su papá) se le acercó y le dijo algo que sería importante en su desempeño. “¡Nunca volverás a ver a tus amigos! ¡Nunca volverás a ver a tu mamá!”, le habría dicho, intentando remover su capa más emotiva y eso se filtrara en su interpretación del personaje. “Me conmovió de verdad. Yo estaba realmente asustado”, dijo Cooper al periódico Los Angeles Times.

Foto: Courtesy of Netflix © 2024

El actor admitió que verse a sí mismo en la pantalla fue una experiencia singular. “Fue raro verme a mí mismo. Pero fue como pensar en los recuerdos. Y siempre sabía qué toma era, porque cada una era diferente. Así que, sí, fue raro verla, pero también fue maravilloso. Y toda mi la familia también pudo verla, así que fue genial”, apuntó.

Antes del estreno de Adolescencia, a inicios de mes, Cooper abrochó su debut cinematográfico: encarnará a la versión joven del señor Heathcliff en la adaptación de Cumbres borrascosas que prepara Emerald Fennell. Según los reportes, consiguió el papel cuando la serie aún estaba en producción y después de que Graham lo pusiera en contacto con su propio agente. Con Margot Robbie y Jacob Elordi en los roles principales, la película llegará a los cines en febrero de 2026.