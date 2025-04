Pedro Pascal y Bella Ramsey bailan al ritmo de Xanadu: “Es muy The Last of Us”

El capítulo dos de la segunda temporada de The Last of Us dejó un sabor amargo entre los seguidores de la serie. Pese a que el videojuego en el que se basa la producción ya anticipaba lo que sucedería con el personaje de Joel en esta entrega, rol interpretado por el chileno Pedro Pascal, no evitó que la audiencia se conmoviera con el giro que dio la historia el domingo pasado.

En este contexto, y como una forma de aliviar la angustia tras el último capítulo, durante la semana se han publicado videos promocionales de Pedro Pascal y Bella Ramsey, con dinámicas que reflejan la especial relación que ambos construyeron detrás de cámaras.

En esa línea, la cuenta oficial de Max, la plataforma a cargo de la serie The Last of Us, compartió un video en el que ambos leen preguntas en una mesa. Es ahí donde Pascal le pregunta a Ramsey: “¿Qué canción elegirías para resumir nuestro tiempo trabajando juntos?”.

“Bueno, elegiría ‘Xanadu’, obviamente”, responde Ramsey. En el registro, la actriz cuenta que en un momento en que Pedro Pascal debió cambiar su número de teléfono, el chileno le envió el enlace del video de la canción para probar su identidad.

En el mismo video, ambos comienzan a bailar al ritmo de la canción de 1980 que forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, interpretada por Olivia Newton-John y el grupo británico Electric Light Orchestra.

Mientras Pedro Pascal acompaña bailando a Bella Ramsey, el actor afirma que el tema “es muy The Last of Us, tema de la serie", en tono de broma.

Mira acá el video: