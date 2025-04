Pedro Pascal y su reencuentro con The Last of Us: “Soy protector con la gente que amo”

Desde que se consolidó como una de las estrellas más solicitadas de la industria, los tiempos de Pedro Pascal son extremadamente limitados. Involucrado en proyectos de alta escala, viaja de un punto a otro para cumplir con todos sus compromisos tanto delante como detrás de la pantalla, ya sea las filmaciones de una nueva película o la promoción de un nuevo estreno.

A fines de marzo, antes de moverse a Londres para iniciar el rodaje de Avengers: Doomsday –y celebrar su cumpleaños 50 junto a familia y amigos–, el actor chileno se encuentra en Los Angeles para participar en la premiere de la segunda temporada de The last of us, la exitosa serie que protagoniza junto a Bella Ramsey y que vuelve este domingo 13 a HBO y Max (a las 21 horas). En una conferencia, a la que Culto asiste virtualmente, desde un inicio demuestra que el intenso ajetreo no le hace perder ni una pizca de su característico buen humor.

Foto: Liane Hentscher/HBO

“Es tan especial estar de regreso. Y, además, con una identidad tan ampliada, si es que eso tiene sentido. Porque hay gente nueva y gente vieja. No es que seas viejo, Gabriel”, dice en referencia a Gabriel Luna, el actor que interpreta a su hermano en la ficción, el primer blanco de sus bromas durante su encuentro con la prensa.

“Creo que hay algo realmente emocionante en darles a todos otra temporada de una serie que a todos les encantó y en la que todos han trabajado tan duro y en la que han invertido tanto”, agrega, antes de reírse de Craig Mazin, uno de los jefes de la producción: “O sea, miren lo flaco que está Craig”.

Esa comicidad es un contrapunto con el acento sombrío de la historia. Basada en el célebre videojuego de Naughty Dog, The last of us le dio el rol de Joel Miller, un contrabandista en duelo que conoce a Ellie (Ramsey), una adolescente que es inmune a la pandemia de hongos que ha devastado el planeta. Tras una seguidilla de sucesos de alto voltaje dramático, el primer ciclo finalizó con él ocultándole a la joven que asesinó a una decena de personas para salvarla de una muerte segura.

Con una disposición más seria, habla de la resonancia de la ficción en el contexto actual: “Creo que hay un placer sano y a veces enfermizo en esa especie de catarsis, en un espacio seguro para ver las relaciones humanas en crisis y en dolor, y dibujar inteligentemente una alegoría política, una alegoría social, que se basa en el mundo en el que vivimos de una manera muy hermosa y muy inteligente”.

Foto: Liane Hentscher/HBO

La segunda temporada, que se basa en The last of us: Parte II, lanzado en 2020, comienza cinco años después de ese poderoso desenlace. Ahora los protagonistas viven en Jackson, Wyoming, en un pequeño poblado de sobrevivientes que lideran Tommy (Gabriel Luna) y Maria (Rutina Wesley), el hermano y cuñada de Joel, respectivamente. Al revés de la primera entrega, donde formaron una suerte de dinámica de padre e hija, Joel y Ellie mantienen una relación gélida. Esa ruptura provocó que los actores –que se volvieron muy cercanos durante el primer ciclo– compartieran menos momentos delante de las cámaras.

“No disfruté la sensación de distanciarme de Pedro en escena. No fue una sensación agradable”, señala en la misma instancia Bella Ramsey. “Cuando las cámaras estaban grabando”, aclara Pascal. “Cuando las cámaras estaban grabando. En la vida real todavía nos llevamos bien… Más o menos. Sí, definitivamente fue interesante”, afirma la actriz.

Luego la estrella de The Mandalorian comparte su punto de vista recordando que lo primero que le tocó filmar fue una escena con Ramsey, un ambiente que describe como “íntimo”. “Hay una distancia increíblemente dolorosa entre ellos durante la escena, pero aun así pudimos estar en el set, divirtiéndonos, riéndonos y cosas así, y eso fue increíblemente reconfortante. Fue como volver a casa”.

Y profundiza: “Mi mentalidad consistió en sentirme agradecido por estar de regreso y, sin embargo, al mismo tiempo, esta experiencia, más que cualquier otra que haya tenido antes, me hacía difícil separar lo que están viviendo los personajes con cómo eso me hace sentir. De una manera que no es muy saludable. Por eso, de alguna forma siento el dolor de ellos y supongo que mi mentalidad era poco saludable”.

Foto: Liane Hentscher/HBO

Ese sentimiento se sustenta en parte en la propia naturaleza del actor, quien se define como alguien protector en la vida real. “Soy protector con la gente que amo, y creo que ese es probablemente el componente principal con el que me identifico”, sostiene.

Tras mantenerse incomunicados durante gran parte del primer ciclo, los nuevos episodios permiten que el protagonista vuelva a colaborar con Gabriel Luna, otro colega con el que formó una relación entrañable. “Empezamos la primera temporada juntos durante el Día D. Ese fue el proceso de iniciación que nos unió. Ensayamos y, durante la preproducción, hicimos rafting”, indica Pascal, asegurando que la segunda entrega “se sintió como una construcción natural de lo que habíamos establecido como personajes y compañeros de escena”.

“La segunda temporada es sobre conflictos y sobre dónde comenzaron y quién los inició. Ahora mismo en todo el mundo estamos lidiando con estos conflictos en los que la gente está atrapada en la rueda de la venganza. ¿Puede romperse? ¿Se romperá? Allí es donde estamos”, explica Luna, cuyo personaje ahora es padre de un niño, Benjamin (Ezra Agbonkhese).

The last of us se refuerza con varias caras nuevas: Kaitlyn Dever interpreta a Abby, la principal antagonista de la historia; Isabela Merced encarna a Dina, el interés amoroso de Ellie; Young Mazino se pone en la piel de Jesse, la expareja de Dina, y Catherine O’Hara es Gail, la terapeuta de Joel.

Si en el festival SXSW dijo que trabajar con O’Hara implicó tachar un pendiente de su lista de deseos, esta vez Pascal dedica palabras de elogios a Dever, conocida por las series Inconcebible y Dopesick. “He admirado tu trabajo durante tantos años y no podía creer que podría estar en escenas contigo. Fue algo realmente especial. De verdad”, le dice a la actriz.

Bella Ramsey y Pedro Pascal. Foto: Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO Jeff Kravitz

El actor de Narcos es igual de enfático al hablar de lo que ha supuesto The last of us para su carrera. No sólo premios y reconocimiento –que los ha habido–, sino que algo más trascendente y no restringido a lo estrictamente profesional.

“Este trabajo definitivamente creó un nuevo capítulo en mi vida de una manera profunda. Creo que debido a la experiencia personal que tuve al hacer la serie. Y luego, por supuesto, a la forma en que la serie fue recibida, la forma en que recuerdo haber conocido a Craig (Mazin) y Neil (Druckmann) por primera vez, la forma en que recuerdo haber conseguido el trabajo”, cierra.

