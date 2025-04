Pedro Pascal y el impactante giro de The Last of Us: “Fue muy triste para mí”

Pedro Pascal se refirió al impactante segundo capítulo de la segunda temporada de la serie The Last of us, en la que interpreta a Joel, uno de los personajes principales.

El capítulo marcó un momento de alto impacto, con la muerte de su personaje en una brutal escena, en que es asesinado a golpes por Abby, la hija del médico al que Joel mató en el final de la primera temporada. Por ello, su participación en la serie llegó a su final.

"Era solo cuestión de cómo y cuándo”, señaló el popular actor chileno en charla con EW. “Estoy en plena negación. Me doy cuenta de esto cada vez más a medida que envejezco; me encuentro cayendo en la negación de que algo haya terminado”.

Joel

“Sé que estoy conectado para siempre con muchos miembros de la experiencia y simplemente tengo que verlos en otras circunstancias, pero nunca lo haré interpretando a Joel en The Last of Us. Y no, no pienso mucho en ello porque me entristece", agregó.

La escena se filmó en una Kamloops, Canadá. Para la ocasión recuerda haberse encontrado con el especialista de prótesis Barrie Gower, y el diseñador de maquillaje, Paul Spateri.

“Siempre evadía lo que realmente sentía, que en gran medida mi experiencia en la serie estaba llegando a su fin”, detalla Pascal. “Supongo que fue lo más extraño que viví porque me sentí muy unido a todos en la serie después de pasar juntos por el reto de la primera temporada, no solo con Bella, sino con todo el elenco y el equipo. Así que esta despedida fue muy triste para mí, y fue una manifestación física, un reflejo violento de lo triste que fue para Joel morir. Para ser honesto, fue casi un sueño”.

El actor recordó el momento en que entró al set caracterizado con maquillaje completo y prótesis que simulaban un ojo izquierdo hinchado, manchas de sangre, moretones y extremidades fracturadas.

“Arruiné la atmósfera por completo en cuanto alguien me vio”, recuerda. “Esta especie de shock y angustia... fue extraño estar en el lado afectado. Es como la versión extrema de: ‘¿Tengo algo en la cara?‘. Realmente pude ver cómo este tipo de dolor se apoderaba de la mirada de todos”.