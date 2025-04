Javiera Mena: “Para qué tanta polémica con Gabriela Mistral (como ícono LGBT), si es obvio. No hay que indagar mucho”

Lo buscó por meses, sin hallarlo. A Javiera Mena Carrasco (1983) se le volvió difícil dar con el nombre para su nuevo disco. Una inquietud que volvía una y otra vez, como una porfiada comezón. “Me costó un montón. Pasé por muchos nombres, pero no lo encontraba. Siempre me pasa igual con los discos, el nombre llega muy al final”, le cuenta a Culto, durante un encuentro en una tarde otoñal en una casa habilitada como sala de ensayo.

Pasó por varias ideas. Lo más natural es que los artistas echen mano al título de sus nuevas canciones o algún concepto que las englobe. “Hay una canción que se llama Absurda, me gustaba el nombre, pero no reflejaba tanto el disco. También había uno que era como ‘entregada’, pero era todo como medio sin control”.

Pero la observación la fue llevando hasta la palabra precisa. Así, el nuevo trabajo de la compositora chilena, el sexto de su carrera, se llama Inmersión, editado vía Geiser Discos, de Argentina. Una palabra que la RAE define como “hecho de introducir o introducirse algo en un fluido”. Asimismo, Mena se deja llevar por el fluido de las emociones. “Es un disco que tiene que ver con mirarse, con meterse muy internamente, y eso es la inmersión también. Muchas canciones también hablan del agua. El agua tiene que ver mucho con las emociones también, con las emociones profundas, con adentrarse. Es un disco también como de mirarse, de meterse como muy internamente, y eso es la inmersión también. Es un disco que conecta con las emociones. Un poco como la inmersión, que no tiene mucho control. Es solo como meterte y era, como dicen”.

Javiera Mena Fotografía por @soulisfilms.

Sucesor del pistero Nocturna (2022), el material de Inmersión es calmo como la marea bajo el cuarto menguante. Una colección de diez canciones estructuradas en un formato más tradicional y con mucha presencia de arreglo de guitarras, inusual en el sonido más común de Mena. Esta fue una idea en que se sumergió desde el principio, asegura. “Me propuse que fueran canciones que tú pudieras tocar en la guitarra y cantar, que nacieran de ahí. De hecho en todas las canciones, la composición fue sentarse a componer con la guitarra y después íbamos a ver cómo las vestía. A diferencia del Nocturna que partí desde los beats, y desde ahí veía hacia donde iba la producción”.

Gran parte del álbum fue compuesto por Mena en Madrid, ciudad en la que reside desde 2020. Allí repitió la dinámica de trabajo que ya había probado en Nocturna, al escribir su material junto a otros compositores, para obtener retroalimentación. Esta vez, trabajando junto al guitarrista español, Luis Sancho. “Mis primeros cuatro discos los hice yo sola -cuenta-. También una se aburre de uno misma, es rico conectar con otro. Me di el tiempo de moverme un poco, moverme sin prejuicio de que tengo que ser así, de que tengo que componer sola”.

-¿Sentías que había un personaje sobre ti que tenías que responder?

-Yo soy bien rebelde conmigo misma. Me gusta mucho, por ejemplo, David Bowie, que cada disco como que le dice al otro como: no, yo soy otra cosa ahora. Y ese tipo de artista me siento. A propósito trato de no hacer lo mismo que lo anterior, sino me aburro yo misma, soy muy cambiante. Y creo que a propósito, dije ya, me voy a dar el gusto de hacer un disco de música más tranquila, que se da el espacio para cantar, sin esta cosa como frenética, que también me gusta, pero quise explorar este tinte.

Las canciones que escribió Mena para este disco, de alguna forma derivan del playlist que está sonando en su teléfono “Es full de estar despertándome los sábados en la mañana escuchando canciones de Julie London. Yo soy muy fanática de la música española, Camilo Sesto, Mocedades, Jeannette, siempre había querido hacer un disco que tuviera como estos tintes directamente relacionados con esa movida, porque era lo que yo estaba escuchando”.

Jeanette, una de las figuras internacionales del Festival de Viña 74 Archivo Histórico/Cedoc Copesa

-Este ya es tu sexto disco ¿cuánto ha cambiado la manera en que abordas el proceso de escribir canciones?

-Es como loco, porque por un lado es más maduro, pero por otro lado también vienen más inseguridades también. Yo creo que a todos los artistas les pasa, como que el primer disco es como tirarse al vacío y da igual porque nadie te conoce y de ahí uno empieza. Ahora, por un lado, es más maduro, tiene más herramientas, pero por otro lado también hay más gente, hay más puntos de referencia que son los otros discos. Hay mucha expertise para hacer temas, pero también me gusta mucho cuando hacía los primeros discos, que no tenía esa expertise. Las dos cosas yo creo que tienen su gracia.

Compuesto casi íntegramente en Madrid, la vida en la capital española aflora en algunas de las letras del disco. En la canción Esta ciudad, parece dedicarle un verso en plan de reproche: “Esta ciudad me mira llorar/me ofrece un abrazo/pero no es de amiga”. La artista lo confirma. “Es totalmente madrileña -explica-. Yo amo Madrid, es una ciudad que adoro, pero esta parte de la letra justamente habla de eso, de que a veces Madrid te hace sentir muy acompañado, pero como todas las grandes ciudades, como Los Ángeles o Nueva York, también te hace sentir muy desolado. Todo el mundo está como tan inmerso en el éxito, en las conexiones, en las relaciones públicas, que a veces se extraña preguntarte por tu familia, como estás, ese tipo de cosas. Siento que quizás en países latinoamericanos como no hay una ambición tan desmesurada, nos conectamos más”.

Javiera Mena Foto por Juan Borgognoni.

-¿Cómo es ser latino en Madrid? Con el auge de la ultraderecha

-Es que es lo mismo que acá, yo creo. Pero allá tienen una herencia socialista y de protección de la salud, de la educación, mucho más potente que acá. Entonces, eso ya es como una institución inamovible. Pero acá, no, Chile como que es más complejo, pero yo siento que por algo hay tanta inmigración de todos lados del mundo en España. Y ellos mismos a veces se quejan de que viene mucha gente, bueno, lo mismo que en todos lados. Pero yo siento que está igual, por ejemplo, los precios están exactamente igual que en Chile. Incluso el supermercado es un poco más barato.

También hay otras canciones que van sobre la inmersión en las emociones. Así sucede en Absurda, una canción que va sobre los celos. “Yo vi que estabas con otra conversando, riendo y mi gata me mira con cara de Absurda, qué absurda”, dice la letra.

“Es una canción que habla de sentir celos -dice-. Y sentirte una niña llorando de celos, que es algo que no cambia, aunque tengas 15 o 51. Los celos siempre van a existir, son una emoción casi primaria, yo siento. No sé, lo ven los animales también, cuando tú le haces cariño a otro perro y llega tu perro así enojado, que yo creo que en esos se parecen mucho a los seres humanos. Y en ese momento a mí me pasó también, que estaba como sintiéndome muy celosa y miro a mi gata, me mira como diciendo ‘qué absurdo’. Puede ser muy absurdo sentirte así, es una emoción humana que al final como que a nadie le importa también. Y en ese momento tu gato te lo hace sentir mucho, porque qué cosa más despreciativa que puede ser un gato”.

La gata en cuestión se llama Lea, una bella felina de pelaje blanco y manchas negras, que posa con la elegancia de una escultura, en una foto que Javiera muestra en su teléfono, como una madre orgullosa. “Ella sí que pone caras de desprecio. Es que los gatos te hacen transar con el desprecio también”.

La portada de Inmersión, trabajada por Alejandro Ros, hace referencia a la idea matriz del álbum. “Era como reproducir el estar debajo del agua sin bajar al agua. Tiene esta cosa blanca también, como solemne, un poco como novia. Pero debajo del velo, es como estar debajo de algo. También los ojos son cerrados porque es como estar sumergida en algo. Y estos velos representan unas medusas, era todo como muy simbólico también”.

La foto la hicieron en una rápida jornada en Buenos Aires, ciudad que la artista también suele frecuentar. De hecho, el videoclip de Mar de coral, el single de adelanto junto a Santiago Motorizado, se filmó ahí. “Fue de un día para otro. Un poco como: Ya, hagamos la foto. Y nos juntamos con un amigo de Alejandro, lo hicimos en un lugar, nos pusimos a jugar, hicimos la foto. Hasta salieron unos videos”.

-Estás entre viviendo en Madrid, haciendo videos en Argentina, viajando a México, luego a Chile...

-Llevo un montón, varios años así. Igual tengo ganas de una rutina un poco, me dan ganas. Así que no sé, un par de años más yo creo que voy a estar así. Y de ahí tengo ganas de quedarme en un lugar y un poco más tranqui. Porque igual el cuerpo y la mente se desordenan.

-En la descripción de tu cuenta de Instagram te defines como “poeta melódica” ¿por qué?

-Porque yo escribo mis letras, me preocupa mucho la escritura. Y creo que los poetas que van quedando hoy, somos los escritores de letras. En mi caso, yo me considero que hago poesía, pero con melodía. Antes existían los poetas, porque no existía toda la cantidad de información de hoy. Entonces la gente leía los sonetos, era música y no necesitaban música. Hoy los tenemos que poner en la música porque la poesía está en un lugar demasiado de nicho. Así que yo me siento una representante de seguir escribiendo, de seguir defendiendo nuestro idioma, las palabras, la fonética. Me preocupo mucho también de cómo estén escritas las cosas. Le doy muchas vueltas.

-¿Lees poesía habitualmente?

-Leo más de filosofía, de autoayuda, de ese tipo de cosas, pero igual intento leer algo de poesía. Más que nada los clásicos como Antonio Machado, García Lorca, bueno en la música también me gustan los clásicos y en la poesía también.

-¿Mistral? Y ahora que hay toda una conversación en torno a su imagen como ícono lésbico y LGBT

-Sí, y ahora había toda una polémica, estaban todos escribiéndome por eso, pero yo digo lo que se ve no se pregunta realmente (risas). Para qué tanta polémica, si es obvio. No hay que indagar mucho para darse cuenta, yo creo. Igual Gabriela Mistral es muy profunda y muy dark también, o sea, Desolación. Bueno, a ella se le tiró mucho como para un lado, como de poeta de niños y todo, pero como decía Doris Dana, ella era como Aristóteles.

Portada de Inmersión, de Javiera Mena

-Y ahora ¿escribes mejores letras que antes?

-Diferente, igual. No sé si mejores o peores, creo que ahora son más directas ahora. Antes eran más herméticas. Absurda una canción muy directo el grano, pero no sé si son mejores. Me gustan las canciones del comienzo y no podía hacer ser letras así como las de ahora, porque respondían a un momento también. Pero son más directas, sí.

Javiera Mena está en el país desde comienzos de año y se alista para presentar Inmersión en un concierto de larga duración en el Teatro Caupolicán, el 31 de mayo, donde repasará su nuevo material y su repertorio más popular.

A contrapelo de hace casi un década, en que ella se presentaba sola, casi como una DJ de su propia música, en los últimos años ha sumado una banda en escena. “Me gusta tener mi banda, pero también tengo un momento electrónico. Creo que soy un artista que tiene muchos momentos en su música, tengo momentos como Espada, canciones superelectrónicas y también tengo Sol de invierno o como este disco Inmersión. Entonces, lo que yo quiero combinar es como todas las Javieras que soy en el año 2025”.

-En 2026 se cumplirán 10 años desde que fuiste por primera vez al Festival de Viña ¿te gustaría volver en este momento de tu carrera?¿te lo han ofrecido?

-No me lo han ofrecido, pero me encantaría. Lo encuentro un escenario súper desafiante y también muy estimulante con todo el asunto cámaras, toda la realización que hace Álex Hernández. Así que me encantaría volver. Está difícil porque hay mucha gente que quiere ir, ¡pero quiero puro volver! O sea, fue un honor que me invitaran.

Las entradas para el show de Javiera Mena en el Caupolicán, están disponibles bajo sistema Puntoticket.

