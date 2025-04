La brutal muerte de Joel y una feroz batalla contra los infectados: lo que dejó el 2do capítulo de The Last of Us 2

La segunda temporada de The Last of Us 2, arrancó con una motivación muy clara; la venganza. Así introduce a nuevos personajes, como Abby (Kaitlyn Dever), quien tiene como único norte cobrarse justicia por su propia mano contra Joel (Pedro Pascal).

Por ello, tras el primer capítulo quedaba flotando la pregunta ¿morirá Joel?¿será como en el videojuego? el segundo episodio, estrenado este 20 de abril en la plataforma Max y en HBO, abordó esa incógnita, dejando uno de los momentos más intensos hasta ahora.

Abby, es la hija del cirujano Jerry Anderson, quien fue asesinado por Joel de un disparo en la cabeza, cuando salvó a Ellie al final de la primera temporada. Por eso busca con afán encontrarlo y cumplir la amenaza que lanzó en el primer episodio: matarlo “lentamente”.

Abby (Kaitlyn Dever) en el segundo capítulo de la T2 de The Last of Us

Advertencia: desde este punto hay spoilers de lo que pasó en el capítulo

Las cosas comenzaron a trazarse desde el inicio del episodio titulado A través del valle. Abby y su grupo de combatientes, antiguos integrantes de las luciérnagas, se hospedan en una casa en las colinas, cerca de la ciudad amurallada de Jackson. Ven la ciudad, les impresionan sus defensas y hacen notar que no saben si Joel está ahí. Pero Abby se muestra decidida y sale a patrullar para reconocer los alrededores.

Mientras, desde Jackson salen dos patrullas en rondas de rutina; una de Joel y Dina (Isabela Merced), y otra integrada por Ellie (Bella Ramsey) y Jesse (Young Mazino). Las horas pasan y una tormenta de nieve comienza a desatarse.

Entonces el horror se desgrana a cada paso. Cuando exploraba, Abby se encuentra con un enorme grupo de infectados de cordyceps que se encontraban enterrados bajo la nieve. Estos, la comienzan a perseguir. La acorralan en las cercanías de una mina. Cuando están a punto de destrozarla, un disparo providencial la auxilia.

Cuando Dina lo llama por su nombre, Abby comprende que la persona que le acaba de salvar la vida es Joel. Con la tormenta arreciando, y consciente de que por fin tiene la oportunidad que tanto esperaba, los conduce al refugio donde estaba con su grupo.

Ellie (Bella Ramsey) en el segundo capítulo de la T2 de The Last of Us

A su vez, los infectados comienzan a surgir por miles y enfilan en frenética carrera hacia Jackson. Los vigías los observan y, horrorizados, dan la alarma. Tommy (Gabriel Luna), el hermano de Joel, lidera la defensa y pide hacer contacto con las patrullas.

Pero la tormenta dificulta las comunicaciones. Solo logran contactar con Ellie y Jesse. “Joel no se ha reportado”, les comentan. La dupla intuye el peligro y se divide para buscarlos.

Mientras, la horda de infectados avanza con ferocidad dando espantosos alaridos. Los ciudadanos de Jackson se organizan. Como en un asedio medieval, queman a los atacantes que arden en la tormenta de nieve y los acribillan con todo su arsenal. Pero el ataque es intenso, logran romper la empalizada que rodea a la ciudad y penetran.

Tommy (Gabriel Luna) en el segundo capítulo de la T2 de The Last of Us

La lucha es brutal en las calles. Los infectados atacan tiendas, casas y devoran a quienes se les cruzan. Los desesperados habitantes se defienden con todo lo que tienen. Tommy coge un lanzallamas, enfrenta al formidable monstruo que lidera el ataque y logra rostizarlo con una lengua de fuego.

La brutal muerte de Joel

En tanto, Joel y Dina se reponen en el refugio del grupo de Abby. Pero advierten las llamas en Jackson a lo lejos. No saben lo que ocurre, pero intuyen que no es algo bueno. Así, el hombre se desespera y el hombre pide a todos que tomen sus armas y lo acompañen.

Ahí ocurre el giro. De súbito, el grupo toma de rehén a Dina y la hacen dormir con una inyección. Abby le revela al desconcertado Joel quién es y le recuerda lo que hizo con su padre. “Yo te salvé la vida”, le dice él. Pero ella le devuelve una mueca de desprecio. Toma una escopeta y le dispara en la pierna. Sus propios compañeros la miran con una expresión de terror.

Luego, toma un palo de golf y comienza a golpear a Joel en la pierna herida. Este grita de dolor. Pero ella no se detiene y consumida por la ira, sigue castigando su cuerpo a golpes.

La brutal venganza de Abby contra Joel

Cuando recorría la montaña, Ellie, nota amarrados los caballos de Joel y Dina afuera de la cabaña en que están Abby y su grupo. Sigilosa, amarra su montura, avanza y escucha gritos en el segundo piso.

Sube, se asoma y observa con horror a Abby golpeando a puño limpio a un Joel que no es más que una masa sanguinolenta en el piso. Ella no lo aguanta y entra decidida a la habitación a salvarlo.

Aunque sorprendido, el grupo la logra detener, la golpean, y mientras está retenida en el piso, Ellie implora a Joel. “Levántate, por favor levántate”. Pero solo ve con impotencia como Abby le asesta el golpe final y lo mata. Ellie grita. Como puede, se acerca al cuerpo y lo abraza.

Joel en sus últimos momentos

En tanto, en la ciudad de Jackson, comienzan a recoger los cuerpos y a masticar el feroz ataque que los arrasó. Han sobrevivido, pero muchos han muerto o han sido infectados. La situación es crítica. A lo lejos, se ve a Ellie y Jesse cabalgando de regreso. Llevan al cuerpo de Joel amortajado con ellos. Termina así el intenso segundo capítulo. Y deja trazada la sensación de que la venganza no se detendrá.

El avance del capítulo 3 muestra lo que vendrá; Ellie debe abordar su vida sin Joel y comienza a trazar su venganza contra Abby. Mientras, Jackson intenta levantarse del brutal ataque.